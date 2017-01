Strangulat de un pădurar în timpul unei acţiuni. Inspectorii susţin că totul e o făcătură!

Incident ieşit din comun joi, 12 ianuarie, în localitatea dejeană Căşeiu: un bărbat în vârstă de 56 de ani susţine că a fost atacat şi strâns de gât de pădurarul zonei, pentru câteva lemne de foc luate de pe un teren al soţiei sale. El declară că a atras furia şi dorinţa de răzbunare a pădurarului pentru că i-a reproşat faptul că nu oferă localnicilor bonuri, însă în schimb taie cu spor pădurea, în interes propriu şi, pentru că, l-a ameninţat pe acesta cu dezvăluiri în presă. În schimb, reprezentanţii Direcţiei Silvice Cluj îl acuză pe bărbat că s-a autoflagelat pentru a abate atenţia de la infracţiunile silvice pe care le-a comis împreună cu o rudenie apropiată, cauzând în trecutul apropiat – el şi co-etnicii săi romi, din zonă – pagube imense fondului forestier.

„Înainte de mine l-a bătut pe un văr – dar i-a rupt în bătaie şi calul”

Gheorghe Lingurar, însoţit de soţia lui, Maria, aşteaptă pe coridoarele I.M.L. Cluj pentru a fi primit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj. La interpelarea reporterului „Gazetei de Cluj” acesta nu-şi rezervă prea mult timp de gândire şi se lansează într-o adevărată diatribă împotriva pădurarului care l-ar fi strâns de gât până aproape de leşin: „Am scăpat de la moarte doar pentru că s-a speriat calul şi căruţa a pornit instantaneu, altfel la această oră eram terminat. Asta se petrecea în jurul orei 14.30, după ce pădurarul Călin Graur, sosit în faţa gospodăriei mele însoţit de colegul lui Olimpiu şi alţi doi inşi m-a atacat – beat fiind – şi m-a înjurat urât, de mamă, după care m-a strâns puternic de gât, totul pentru că am adunat câteva lemne de pe terenul soţiei mele. De fapt era turbat pe mine fiindcă l-am ameninţat cu dezvăluiri în presă după ce, timp de două luni, a dus câte trei remorci de lemne, zilnic, din pădure – iar oamenii lui, cu căruţele – în timp ce nouă nu ne dădea niciun bon. Şi pot dovedi acest lucru oricui e dispus să cerceteze cazul, pentru că ştiu ca-n palmă locul: e plin de cioate nemarcate unde a exploatat pădurea în propriul interes. Cât despre situaţia de săptămâna trecută, lemnele pe care le aveam în căruţă erau mai mult nişte spini. De asemenea, ştim că pădurarul este un fost puşcăriaş, om de o mare violenţă – şi ne întrebăm cu toţii cine l-a pus în această funcţie. De altfel, tot el l-a bătut pe un nepot, cu două-trei zile înainte şi, pe deasupra, i-a rupt în bătaie şi calul”. Intervine, hotărâtă în discuţie Maria, soţia lui Gheorghe: „Avea ură şi pe mine fiindcă prin 2013 am fost bătută de ei şi i-am câştigat în justiţie, prin „drepturile omului”, pentru că n-au avut ce-mi face: am avut cleji de-ale mele, plătite. Iar ei m-or încătuşat atunci zicând că am furat lemne, însă am ieşit cu bine şi am dovedit că-s nevinovată, dar acum ei se răzbună”. Bărbatul povesteşte în continuare că a ajuns cu ambulanţa la Spitalul Municipal Dej, unde a rămas internat până a doua zi, iar medicii i-au oferit un tratament pentru patru zile, pacientul fiind suferind de epilepsie. Arată, de asemenea, că respectivii l-au îndrumat spre I.M.L. Cluj pentru a-şi scoate certificat medico-legal, ceea ce a şi făcut după ce şi-a mai revenit puţin. Curând, omul este invitat în cabinetul de consultaţii al I.M.L., de unde se întoarce cu un certificat în care legiştii i-au recomandat între trei şi patru zile de îngrijiri medicale. Apoi, înainte de a părăsi instituţia medicală tună şi fulgeră din nou la adresa pădurarului Călin Graur: „Tot ce-am spus pot să dovedesc în faţa oricărei comisii, la faţa locului, unde pădurarul a furat încontinuu timp de două luni. Asta fiindcă trecea cu remorcile prin faţa casei mele şi am notat totul pe hârtie, ziua, minutul şi cantitatea de lemn furată. De aia şi-a şi mutat recent locul de furat în cealaltă parte a pădurii. Totodată, pot să demonstrez, cu martori, că obişnuinţa lui e să facă bon pentru un „cub” de lemne – şi-n schimb să taie alţi zece, fără acte”.

Punctul de vedere al autorităţilor

Ing. Dan Traian Neag, Direcţia Silvică Cluj: „Problema a plecat de la o stare de fapt: în zona Căşeiu-Rugăşeşti este o zonă cu factori de risc cu privire la sustragerea materialului lemnos de către cetăţenii de etnie romă. În data de 12 ianuarie, pădurarii Graur Călin şi Gârboan Olimpiu erau conform atribuţiilor de serviciu, în patrulare, pe linia pazei fondului forestier pe care-l au în gestiune. Respectivul, Lingurar Gheorghe – zis Barletta – nu a vrut să prezinte documentele de provenienţă a materialului lemnos pe care-l transporta cu atelajul particular, sustrăgându-se controlului şi fugind cu materialul şi atelajul către domiciliul său. Ulterior, a fost îndrumat să depună, de către „colaboratorii” săi de etnie romă – o plângere împotriva pădurarului Graur Călin, acesta fiind audiat de personalul Postului de poliţie Căşeiu referitor la aspectele sesizate de către Lăcătuş Nicolae şi Lingurar Gheorghe, rudenii apropiate. Cei doi transportau acel material – carpen, gorun şi măceş – faptă care este prevăzută ca şi contravenţie la Legea 171/2010 a Legii silvice. Cei doi au un istoric vizavi de starea infracţionalităţii: Lăcătuş Nicolae în perioada 2013 – 2017 a cumulat pe raza Ocolului silvic un număr de 22 de infracţiuni silvice de tăiere şi furt de arbori, plus opt contravenţii silvice – tăiere, furt şi transport de arbori – cuantumul total al prejudiciului cauzat fiind de 33.343 lei, iar dl. Lingurar Gheorghe figurează în evidenţele Ocolului Silvic Dej cu trei infracţiuni de tăiere şi furt de arbori şi un număr de două contravenţii de tăiere şi transport de material lemnos, cu un cuantum valoric de 2.024 lei. Ce vreau să vă mai relatez: cei doi au fost agresaţi şi-n alte dăţi, nu de pădurari – conform dosarului de ultraj din 2016 – ci de către cetăţenii de etnie romă, dosarul fiind la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj. Tendinţa de a stopa fenomenul de infracţionalitate şi contravenţionalitate al acestor cetăţeni din zona Căşeiu a făcut ca aceşti doi indivizi să se îndrepte prin intermediul presei împotriva personalului silvic care şi-a făcut datoria cu devotament, vizavi de păzirea fondului forestier pe care-l are în gestiune. Organele de poliţie au verificat sesizarea d-lui Lingurar, neconstatând veridicitatea celor afirmate. Urmează să se facă cercetări asupra materialului lemnos pe care respectivul cetăţean îl transporta cu atelajul particular”.

Punctul de vedere al I.P.J. Cluj

„La postul de poliţie a fost depusă o plângere sub aspectul săvarşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevazută de Codul penal. În continuare se fac cercetări pentru stabilirea exactă a stării de fapt şi luarea măsurilor legale”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.