SUA investesc 3 milioane de dolari în baza militară Luna din Cluj ca să țină rușii departe de Europa

SUA vor investi milioane de euro in baza militara de la Luna, din Cluj, intr-un program finantat cu 200 milioane de dolari, suma din care la Cluj ajunge 1,5%. Statele Unite anunta ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o initiativa ce ar urma sa impiedice „agresiunea Rusiei”, conform airforcetimes.com.

Programul e inclus in legislatia de aparare a SUA pentru anul fiscal 2018, semnat in 12 decembrie de presedintele Donald Trump, care autorizeaza Air Force sa cumpere teren si sa construiasca baze in afara Statelor Unite. In acest an bugetul, de 214 milioane de dolari, ajunge in Norvegia, Islanda si o parte din Estul Europei. La Campia Turzii ar urma sa fie investite 2,95 milioane de dolari. Mare parte din investitiile din Europa, conform sursei citate, reprezinta constructia de hangare pentru avioanele si dronele SUA, ori repararea de piste de decolare.

