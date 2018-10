Tăiat cu cuţitul şi o toporişcă, apoi bătut de organizatorii partidei de “21” după ce-a câştigat un pot de o sută de lei!

Hotărât lucru, Adrian Bucşa din Turda e un mare ghinionist! Duminică, 14 octombrie acesta, după ce-a câştigat potul de o sută de lei, pus pe masă la un joc de cărţi, la “21”, a fost înjunghiat, sechestrat şi bătut măr în casa organizatorului de acesta şi întreaga lui familie. Nici chiar poliţistul, chemat de urgenţă la faţa locului, nu l-a putut salva pe Adrian de cuţitul pe care i l-a pus la gât gazda, supărată că a pierdut, care clama că a fost furată! A făcut-o, în schimb, un vecin mai curajos care a sărit şi a reuşit să-i înlăture cuţitul, atacatorului, şi să înlăture pericolul. Acum, cu buza despicată de cuţit, tăiat la picioare şi bătut-măr, Adrian s-a prezentat la I.M.L.Cluj ca să-şi facă dreptate!

Şchiopătând puternic şi cu buza recent despicată, Adrian Bucşa, un bărbat în vârstă de 31 de ani din Turda, păşeşte în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj. E însoţit de soţie, care-l sprijină cu devotement. Vorbeşte, cu greutate, însă pare hotărât să-şi găsească dreptatea, aşa că mărturiseşte următoarele: “În noaptea de sâmbătă spre duminică a săptămânii trecute am fost la vecinul meu, de pe Nicolae Teclu, la o partidă de “21”. Iniţial am fost cinci inşi la masa de joc, apoi doi dintre ei au plecat. Aşa că am rămas, la un moment dat, trei, pentru ca la final să rămânem doar noi doi, eu şi gazda noastră, Linton – iar cel de-al treilea să se mulţumească să se uite la noi şi să chibiţeze”. Bărbatul arată în continuare că jocul a început pe mize de cincizeci de bani şi un leu, dar la final s-a adunat pe masă suma de o sută de lei. Explică acesta:

“Linton o bătul “boncul” să-mi ia banii, iar eu i-am spus: “Linton, aici pe masă îs o sută de lei. Să nu ne mai complicăm: dacă tu câştigi iei “boncul”, iar dacă pierzi, îl iau eu”.

Menţionez că până atunci tot el a câştigat, dar cum lua banii de pe masă soţie-sa îi zicea să bage banii în buzunar, ceea ce el şi făcea… A acceptat propunerea mea şi am jucat încă un joc pe care, însă, l-am câştigat. Atunci, i-am zis: “Linton, dă-mi milionul”! Dar nevastă-sa, Maria, a început să strige şi să-mi zică să mă car acasă, că nu-mi dă niciun leu. Eu, în schimb, le-am zis că dacă nu mi-i dă acuma o să mi-i dea dimineaţă. El a insistat că nu-mi va da banii pentru că l-am furat… Atunci am apelat la martorul nostru. Acesta a dat înapoi, şi înainte de a pleca ne-a zis că a fost corect jocul dar nu se bagă între noi şi ne-a sfătuit să ne descurcăm cum ştim”. A urmat apoi, pentru Adrian, urgia: “Linton s-a răstit apoi la mine zicându-mi că-s prea figurant. Şi nici n-am apucat să-mi întorc spre el mai bine capul, că m-a şi lovit cu cuţitul la gură! Apoi, deşi sângele-mi ţâşnea din gură ca din fântâna arteziană s-au aruncat pe mine toţi ai casei, vreo cinci persoane: femeile aflate acolo – şi până şi copilul lui, în vârstă de doisprezece ani, care a luat o toporişcă şi a început şi el să mă lovească la picioare cu arma, umplându-mi picioarele de sânge!

Despre copilul ăsta pot să spun că-l aşteaptă, precis, un viitor de criminal fiindcă se laudă că tatăl lui îl învaţă să bată oameni pe stradă, fără motiv”! Adrian spune că a scăpat cu viaţă doar după ce un vecin a intrat în casa lui Linton şi i-a smuls acestuia cuţitul de la gâtul său, în situaţia în care poliţistul, venit la faţa locului, stătea pe prag şi nu îndrăznea să intre. Arată mai departe: “Culmea, la o oră după ce Linton m-a tăiat – când eu eram deja dus cu salvarea la spital – deşi se află sub control judiciar şi nu poate ieşi cum vrea din casă, el bea deja la crâşmă şi urla, cât îl ţineau puterile, că merge fericit înapoi în puşcărie după ce mai omoară pe doi: pe mine şi pe vecinul care i-a smuls cuţitul…” Nu-şi încheie bine vorba şi bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate între 12 şi 13 zile de îngrijiri medicale.

„La nivelul Poliţiei municipiului Turda a fost înregistrat un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii ,,lovire sau alte violente”, faptă prevăzută de Codul penal. Se fac cercetări pentru lămurirea aspectelor sesizate şi luarea măsurilor legale”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.