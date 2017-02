Sofer de TIR gasit mort intr-o parcare din Germania. ” In unele cazuri, murim singuri prin parcari obscure, fara sa ne ajute cineva”

Un tanar, sofer de TIR, si-a pierdut viata in urma unui infarct, intr-o parcare din Germania. Familia incearca sa stranga suma necesara pentru repatrierea corpului neinsufletit, iar colegii sai, impreuna cu Sindicatul Solidaritatea Soferilor Drumuri Bune, s-au apucat sa stranga bani pe retelele de socializare.

Un astfel de apel la solidaritate a fost facut de Madalin Dinu pe Facebook:

Si cand stai si te gandesti ca sunt foarte multi care ne zic, ca ce facem noi de vrem asa multi bani ca soferi?

Pai ce facem? In unele cazuri, murim singuri prin parcari obscure, fara sa ne ajute cineva, fara da ne planga cineva…si voi intrebati de ce? Mi-e dificil sa scriu scriu ceva acum, cu un amestec de sentimente pline de ura, dispret si Tristete.

Ganditi-va de doua ori cand va vindeti timpul, ca acesta poate fi sfarsitul .

Mult prea tanar, mult prea visator, colegul nostru Dani Bobocel s-a stins singur intr-o parcare, cauza fiind un infarct. Nu as vrea sa fiu in pielea parintilor, fratilor, prietenei lui, prietenii lor, ce pot sa zic, decat Sincere Condoleante.

i-a venit sa cred ca un baiat asa tanar a fost luat de cel de Sus intr-o cursa fara sfarsit… Dumnezeu sa te odihneasca in pace colegule…

Dar stau si ma intreb acuma, oare chiar se merita tot acest sacrificiu ce il facem noi? Oare chiar merita toata batjocura asta din transporturi sa mai stau? Sa fim luati in ras de orice firma, pe bani de nimic, ca sa ce? Sa ne dam ultima suflare prin parcari si pe strazi pentru ei? Am zis eu bine ca suntem ca niste soldati in prima linie, suntem ca niste animale trimise la macelarit . Si cand ii auzi… dar nu ti se pare prea mare salariul tau?

Drum bun colegule! Stiu ca la toata lumea e greu, dar haideti sa ii dam o mana de ajutor sa il repatriem pe copil.

Sindicatul Solidaritatea Soferilor Drumuri Bune: In numele solidaritatii umane si a soferilor impreuna cu SSDB va rugam sa contribuiti la a ajuta financiar familia soferului Dani Bobocea pentru a putea plati aducerea acasa si inmormantarea lui crestineste. Dani Bobocea a decedat in urma unui infarct si de afla la o morga in Germania. Soferi si angajatori va rugam sa intindeti o mina de ajutor familiei indurerate!

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

Puteti trimite ajutor financiar pe numele Bobocea Ruben tatal decedatului in contul: RO22CECEGL1908RON0988804