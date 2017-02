Tânără de 15 ani din Turda răpită şi violată de un ins matur: „Mi-a spus că-s frumoasă şi m-a luat pe sus”!

Denisa aşteaptă, abătută, alături de mama ei, pe coridoarele I.M.L. Cluj, pentru a fi consultată de către medicii legişti. Cele două sunt însoţite de un lucrător de la Poliţia Municipiului Turda, care se află într-un du-te-vino pe la birouri pentru a rezolva formalităţile necesare consultului ginecologic. Într-unul din aceste momente intrăm în discuţie cu mama fetei care, deschisă – şi evident îngrijorată – ne povesteşte întreaga tărăşenie: arată că fetiţa ei a fost răpită chiar de pe o stradă din municipiu, în urmă cu mai bine de trei săptămâni, de un ins trecut de 35, după care a fost violată cu sălbăticie timp de trei ore.

Tânăra priveşte în gol, în timp ce mama ei o îmbrăţişează, oferindu-i protecţie, de parcă le-ar fi fost teamă amândurora ca nu cumva monstrul cu chip de om să se întoarcă. Femeia ne mărturiseşte că a aflat drama fetei sale abia cu două zile în urmă, după ce a remarcat că micuţa se închisese de ceva vreme în sine şi părea a ascunde ceva:

„Am descusut-o puţin şi până la urmă fata, cu dificultate mi-a povestit ce păţise fiindcă individul o ameninţase cu moartea în cazul că-mi va spune ceva”. Adaugă fata, cu curaj, după ce fusese martoră la întreaga discuţie, dovedind astfel că este şi ea hotărâtă să-l înfunde pe făptaş: „Mergeam spre casa bunicii când, brusc, a apărut în faţa mea un bărbat, trecut de 35 de ani, care mi-a blocat drumul. Mi-a spus că-s foarte frumoasă şi până să zic ceva m-a luat pe sus, în braţe şi a pornit pe stradă cu mine spre o direcţie necunoscută. Era însoţit de doi băieţi şi în ciuda faptului că le-am cerut să alarmeze poliţia sau oamenii, nu a făcut acest lucru. Din păcate, deși m-am zbătut şi am strigat tare, cei câţiva trecători care au văzut scena nu au intervenit”.

Tânăra povesteşte mai departe că în continuare s-a trezit dusă într-o locuinţă, după ce tinerii i-au oferit individului cheia de la uşă.

„Apoi, acolo am rămas singură cu Emanuel – aşa am aflat că-l cheamă – în timp ce băieții ceilalţi aşteptau afară. M-a batjocorit o singură dată, în cele trei ore când am stat acolo cu el. Apoi mi-a dat drumul zicându-mi că mă omoară în caz că voi spune acasă ce mi s-a întâmplat”. Tânăra este poftită apoi în cabinet, pentru a fi examinată de către medici, prilej pentru mamă să ne declare, cu însufleţire: „Cel mai mult îmi doresc în acest moment ca individul respectiv să-şi capete pedeapsa şi să zacă mulţi ani, de-acum încolo, la puşcărie, acolo unde îi este locul”.

“La data de 21 februarie a.c., la Poliţia municipiului Turda a fost depusă o plângere sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol. O minoră, în vârstă de 15 ani, a sesizat faptul că, în 24 ianuarie a.c., a fost victima unui viol. În urma plângerii făcute, poliţiştii au dispus examinarea medico-legală a minorei. Cel bănuit de comiterea faptei a fost reţinut pentru 24 de ore. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs fapta şi luarea măsurilor legale”, a declarat pentru Gazeta Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J Cluj.