Taximetrist snopit în bătaie de un client drogat. Acesta a fost cât pe ce să sară la bătaie și la polițiști!

Clipe grele, miercuri 21 decembrie, pentru un taximetrist în vârstă de 30 de ani din Cluj, după ce a luat un client aflat sub influența unor „substanțe”! Individul l-a înjurat pe tot traseul pe taximetrist după care, ajunși la destinație, acesta l-a atacat pur și simplu cu o serie năucitoare de pumni, distrugându-i pe deasupra și aparatul de marcat. Scandalul a continuat și după ce polițiștii și paznicii mall-ului au încercat să-l legitimeze pe bărbat, acesta fiind cât pe ce să sară la bătaie și la ei. Agresorul, un recidivist în vârstă de 40 de ani, a fost reținut și i s-a aplicat o amendă usturătoare, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și amenințare.

Bogdan H. este un taximetrist în vârstă de 30 de ani, care muncește în branșă de circa 8 ani de zile. Bărbatul, „atins” destul de serios în zona feței, povestește, joi, 22 decembrie pe coridoarele I.M.L. Cluj că în ziua precedentă a avut parte de o pățanie unică: un ins – despre care afirmă că precis era drogat, după agitația și „determinarea” lui – l-a atacat, chiar în propria-i mașină. Mărturisește Bogdan: „Ieri, în jurul orei amiezii am luat o comandă de la un bărbat și o femeie de pe strada Dâmboviței și urma să-i duc până la Iulius Mall. Am acceptat comanda, astfel că bărbatul a urcat lângă mine iar femeia s-a așezat pe bancheta din spate”. Curând însă bărbatul, teribil de agitat, a început să-l înjure, în mers, pe Bogdan – la care și taximetristul i-a dat replicile cuvenite. „Iar când am ajuns în spatele mall-ului din Gheorgheni, acesta mi-a ars o serie de șase-șapte pumni și mi-a distrus aparatul de taxat. Apoi, mi-a aruncat, în scârbă, o bancnotă de 10 lei și a intrat împreună cu iubita lui în mall. Am sunat imediat la numărul de urgență 112 și am așteptat liniștit, în mașină, poliția – deși eram plin de sânge. Aceștia, după ce-a venit la fața locului i-au luat cu ei și pe paznicii mall-ului și în scurt timp, pe baza descrierilor mele, l-au identificat și adus pe respectivul la mașină. Acolo, individului nici nu i-a păsat de polițiști sau de paznici și a început să amenințe pe toată lumea cu moartea – inclusiv pe mine și familia mea. Apoi, pentru că nu s-a potolit a fost dus la Secția 3 de Poliție din cartierul Gheorgheni”, arată bărbatul. Arată mai departe că numai după ce l-a văzut urcat în dubă pe bărbat s-a deplasat la U.P.U. Cluj, unde medicii i-au acordat primul ajutor și l-au îndrumat la I.M.L. pentru a obține certificat medico-legal, obligatoriu pentru plângerea penală pe care intenționează să o întocmească împotriva făptașului. Curând, bărbatul este invitat în cabinetul de consultații al I.M.L. Cluj, de unde se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat o săptămână de îngrijiri.

„La data de 21 decembrie a.c., un taximetrist a fost agresat şi ameninţat de către un bărbat în urma unor neînţelegeri. De asemenea, bărbatul a distrus aparatul de taxat al autoturismului. Cel în cauză a fost identificat de către poliţişti, stabilind că este vorba despre un bărbat, de 40 de ani, din Cluj-Napoca. Acesta a fost condus la unitatea de poliţie pentru audieri. Totodată, acestuia i-a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 4.500 de lei pentru refuz de legitimare, adresarea de injurii şi ameninţări şi împiedicarea organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea şi conducerea unei persoane la sediul poliţiei. În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere şi ameninţare, fapte prevăzute de Codul penal„, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.