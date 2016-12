Taximetristii din Cluj-Napoca se transforma in spiridusii lui Mos Craciun. Ajuta-i sa redea speranta copiilor dintr-un centru de plasament

Un nou proiect al taximetristilor clujeni. Asa cum am reusit in campania desfasurata in urma cu aproape un an pentru Robert in urma careia am reusit cu ajutorul vostru sa i indeplinim visul , revenim in atentia voastra cu un o poveste frumoasa , poveste la care imi doresc sa participe cat mai multi dintre voi.

Astfel că cei din conducerea Asociatiei Taximetristilor din Cluj-Napoca au apelat la membrii pentru a le intinde o mana de ajutor micuților de la Casa Lukas.

„Vedem in aceasta perioada, tot mai multa lume dispusa sa-si faca timp pentru cadouri si gesturi frumoase.Majoritatea cadourilor le facem pentru cei dragi noua, dar de data asta , noi cei din ATC , apelam la voi , toti cei care pot si vor sa faca un gest frumos. Astfel , am inceput o campanie prin care dorim sa adunam o suma de bani , suma ce va merge catre Casa Lukas din Turda. Casa Lukas e un centru de plasament pentru copii. Acolo am descoperit o prietenie speciala intre Alina 28 ani (asistenta sociala a centrului) si Eli 11 ani(una dintre fetitele de acolo).Pe acestea doua le leaga speranta unor operatii reusite la care vor fi supuse, la un spital din Viena. Costul operatiilor este acoperit in mare parte , scopul nostru fiind de a completa sumele necesare cu drumul si spitalizarea. Totodata ,din sumele adunate ,dorim sa facem cate un cadou de Craciun fiecaruia din cei 9 copii ai casei Lukas. Mai jos atasam detaliile acestei povesti si pozele cu acesti copii. Donatiile se pot face direct noi (pentru detalii contactati-ne in privat). Pentru detaliile legate de cont , formulare de donatie sau contracte de sponsorizare va rog sa ne trimiteti un mail cu ce aveti nevoie pe thegoodcab@gmail.com sau sa ne contactati” mentionează cei de la Asociatia Taximetristilor din Cluj-Napoca.

Cont pentru donații

RO30BTRL05101205A0512600

Banca Transilvania

Fundația caritabila Sfântul Daniel

Cod swift BTRLRO22

—

Strigat de ajutor pentru Eli și Alina

„Dragi prieteni !�Dupa cum stiti suntem o familie mare si frumoasa! Si as putea

spune, chiar fericita. Este adevarat ca viata nu este intotdeauna dreapta si usoara dar avem prieteni ca voi care ne incurajeaza si ne sustin.

Va multumim pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului si va supun unei noi provocari , aceea de a fi creatorii unui miracol.

Doi membri ai familiei noastre, Eli si Alina au nevoie de interventii ortopedice urgente la clinica AKH din Viena. Cativa oameni speciali au facut acest lucru posibil. In sarcina noastra revine acoperirea unor cheltuieli minime (raportate la costul operatiilor si protezelor) de spitalizare in cuantum de aproximativ 22 000 de euro.

Va intrebati oare de ce este miracol acest lucru. Este pentru ca Alina diagnosticata cu luxatie congenitala, de la varsta de 2 ani pana la varsta de 20 de ani a suportat sase operatii la piciorul drept si 7 la piciorul stang. Sa nu ma intrebati de rezultate sau daca au fost dureroase interventiile. Acum are 28 de ani si de 8 ani este amanata an de an. In final anul acesta, i-a fost programata operatia dar… proteza nu se potrivea. Sincer ne bucuram pentru ca asta ne-a impulsionat sa cautam solutii in afara tarii si…le-am gasit. Avem o directie clara si asta ne da curaj. Haideti cu noi in directia asta si vom realiza un miracol. Alina asteapta interventia dar nu sta degeaba, este la servici in fiecare zi pentru ca este asistentul social al Casei Lukas si are respunderea pentru toti copii din casa si mai ales, pentru Eli fetita de 11 ani care o va insoti la Viena. Nu la plimbare ci tot pentru interventie ortopedica la ambele picioare. Alina care va fi operata o va avea in grija pe Eli care va fi in aceeasi situatie. Am uitat sa va spun, Alina este un om foarte puternic!

Haideti cu noi, avem sansa , impreuna sa fim parte la infaptuirea unui miracol si credeti-ma, nu pe umerii nostri va fi cea mai mare greutate…” îndrumă cei din Familia Casa Lukas.