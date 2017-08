Ţeapă de proporţii la un bloc de pe Fabricii! Un constructor şi-a vândut de câteva ori apartamentele, la clienţi diferiţi!

Atmosferă explozivă la un bloc de pe strada Fabricii din Cluj-Napoca! Mai mulţi clujeni care au cumpărat apartamente sau garsoniere, în blocul situat în vecinătatea pasajului de cale ferată, afirmă că sunt purtaţi pe drumuri, unii chiar din 2011, fără a li se da în primire apartamentele plătite cu bani cash sau în rate. Mai mult, în momentul când aceştia au venit la faţa locului să vadă stadiul lucrărilor, unii dintre ei s-au trezit că apartamentul lor este ocupat de alţi cumpărători…

“Ne amână cu predarea încă din 2012”!

Pe o vreme ploioasă, ajungem la blocul incriminat, situat pe strada Fabricii. Aflăm, de la câţiva proprietari, disperaţi – care şi-au plătit, fie în totaliate, fie plătesc în continuare rate pentru apartamentele lor – că patronul căruia şi-au încredinţat economiile se numeşte Traian Florea, un tânăr de circa 30 de ani din Cluj-Napoca. Iar acesta îi poartă deja, de ani de zile pe drumuri, fără să le furnizeze apartamentul sau garsoniera mult râvnită. Mulţi dintre ei sunt înfricoşaţi de faptul că patronul s-ar putea supăra pe ei, scoţându-i de la „porţie”, aşa că ne imploră să nu le dăm numele. Explică primul – şi poate cel mai serios perdant, fiindcă în cazul său e vorba de un apartament şi de o garsonieră: “În anul 2011 i-am dat lui Florea avansul pentru un apartament şi o garsonieră şi am încheiat un contract în care am stipulat că-i voi oferi bani, în diverse etape, până acoperim suma totală de 38.000 de euro. Însă el nu s-a ţinut de realizarea în etape a blocului , fiindcă mi-a promis că ele vor fi gata de Crăciunul lui 2011. Eu, generos, i-am spus că nu mă supăr dacă le primesc în august 2012.” Ca urmare, omul a vândut apartamentul tatălui, din cartierul Grigorescu şi l-a mutat pe bătrân în chirie, plătind câte 300 de euro lunar în acest scop. Arată, ţinându-se de cap că până acum a cheltuit pe chiria tatălui peste 14.000 de euro. Iar când a protestat mai vehement – după ce şi-a găsit spaţiile, de 84 de metri pătraţi, locuite de alţi proprietar – Florea i-a promis că-i va oferi spaţiile promise într-unul din cele două blocuri ale sale (n.n. – unul finalizat şi locuit deja, celălalt în construcţie) din cartierul Zorilor.

Repeziţi de Pavel, omul de încredere al patronului

Mă îndrept „aţă” spre intrarea blocului, însă observ că după ce am fost reperat de către dl. Pavel, omul de încredere al patronului – despre care am fost dealtfel avertizat că e prezent acolo 24 de ore din 24 – intrările sunt deja baricadate. Îl strig pe dl. Pavel. Acesta vine până la despărţitura dintre bloc şi stradă şi mă trimite, direct, „la plimbare”, informându-mă că şeful lui e plecat din Cluj. Refuzând totodată să-mi ofere numărul de telefon al acestuia. Mă resemnez şi mă retrag într-o cafenea, de unde încep să-i sun pe ceilalţi proprietari mereu amânaţi de către Florea. Cu mare dificultate reuşesc să obţin şi alte declaraţii – una sub promisiunea protecţiei anonimatului şi alte două, deschise, fără înconjur. Aflu între timp că patronul i-a sunat pe mai mulţi dintre ei, momindu-i cu promisiuni – inclusiv pe omul nostru – astfel că unele persoane s-au „înmuiat”, pur şi simplu, refuzând să mai vorbească. Florin Ilieş, un alt perdant, îmi răspunde, însă, cu promptitudine la întrebări, fără să-şi ţină secretă identitatea: “Noi suntem aici patru proprietari, toţi pe acelaşi apartament. Am aflat acest lucru abia după ce mi-am lipit numărul de telefon pe uşă, astfel că repede m-am întâlnit cu alte două familii care-l cumpăraseră la rândul lor. Nici nu mai ştiu ce-o să facem de-acum încolo, dar precis o să apelăm la ajutorul poliţiei”. Îmi promite apoi că ne vom întâlni peste câteva minute, pentru fotografie, însă eforturile mele ulterioare de a-l contacta au eşuat. Un alt perpetuu amânat, Daniel Rusu, şofer de meserie, tună şi fulgeră împotriva patronului Florea: ”Acelaşi tratament l-am avut şi eu ca şi mulţi alţii, adică mi-a vândut apartamentul la altcineva. Eu am dat, în urmă cu trei ani, un avans de 5.000 de euro, la un preţ total de 27.000, plus două mii pentru parcare. Din păcate, m-a distrus: mi-am vândut garsoniera şi până la Paşte trebuie s-o părăsesc”. Rusu explică apoi că recent Florea l-a sunat, cerându-i din nou bani, însă promite solemn că îi va mai da acestuia 10.000 de euro, însă doar în cazul în care va fi pus definitiv în posesie cu un apartament similar celui pentru care s-a semnat contractul.

Patronul ne-a sunat la redacţie, dar s-a dat drept altcineva

Insistăm cu un alt perdant. Vorbeşte cu noi, însă numai după ce-i promitem că nu-i dezvăluim nici lui identitatea. „Am început colaborarea în anul 2011, iar apartamentul trebuia să fie gata încă din luna noiembrie a acelui an. Nu a fost gata la termenul respectiv şi de atunci am tot plătit rate, câte 200 de euro lunar, ajungând acum la 12.000, din totalul de 37.000. După aceea, în 2012 am refăcut contractul, pentru un apartament de trei camere – nu două, ca la început – şi am plătit în continuare, până în anul 2014, când contul bancar al lui Florea a fost blocat”, povesteşte acesta. Explică apoi că de atunci îşi tot aşteaptă apartamentul de trei camere, însă este permanent dus cu vorba de către patron. “Nu-mi trebuie banii înapoi, ci vreau apartamentul, cu orice preţ, altminteri voi fi silit să-l chem în judecată”, adaugă acesta.

Îl sunăm şi pe patronul Traian Florea, pentru a-i afla punctul de vedere. Acesta, într-o primă fază are telefonul închis, după care ne caută, personal. După ce ne prezentăm şi-l punem în temă asupra problemei, respectivul declară că vorbim cu un anume Mihai. Apoi închide. Ulterior, toate tentativele noastre de a-l contacta au fost în zadar…