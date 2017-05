Telenovela familiei Botcă. Bărbatul, victima violenţei soţiei când o iau pe…vodcă!

Telenovelă suprarealistă… cu iz de votcă în sânul familiei Botcă din comuna clujeană Chiuieşti. În acest cuplu războinic dl. Botcă are 72 de ani, iar doamna Botcă, 65. Bătăile dintre cei doi sunt relativ vechi, desfăşurate în special sub ochii satului, în mediu etilic– şi de pe la începutul anului 2016 sub cei ai presei. Însă, din păcate, violenţele capătă o intensitate atât de mare, încât se lasă mereu cu zile de spitalizare pentru bărbat, bolnav de coxartroză la şold, care nu poate reacţiona. Cea mai recentă venire a d-lui Botcă la I.M.L. Cluj, marţi 11 aprilie, 2017 e totuşi ceva mai specială: soţia i-a sustras ultimul certificat medico-legal, ca să n-o poată reclama la poliţie pentru violenţe…

Agresoarea: „Am avut atac cerebral şi nu pot intra în puşcărie”!

Marţi, 11 aprilie, bărbatul şchioapătă puternic şi coboară anevoie scările spre cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj. Mărturiseşte că s-a întors aici după ce soţia i-a furat certificatul emis de către medici săptămâna trecută, vineri, de teamă să nu depună o nouă plângere penală împotriva ei. „De data aceasta m-a lovit cu o cratiţă în cap şi medicii mi-au recomandat între 7 şi 8 zile de îngrijiri medicale. Dar, ajuns acasă mi-a sustras din buzunar certificatul, uitând, din fericire, să-mi ia şi chitanţa care dovedeşte plata făcută, aşa că m-am întors la Cluj ca să-l primesc din nou”. Bărbatul face o cerere, conform legii, după care medicii îi eliberează un nou certificat medico-legal. Imediat ce scapă de această corvoadă omul se mai destinde puţin şi se arată dispus să povestească întreg coşmarul prin care trece în relaţia cu soţia lui. „Eu sunt din Chiuieşti dar am întâlnit-o la Ilva Mică, unde începând cu anul 1966 am muncit la „ţirculă”, la Fabrica de cherestea. Am locuit într-un bloc, singur, din 1972 şi apoi m-am mutat cu ea acolo. Mai târziu am cumpărat împreună apartamentul după revoluţie, cu 280.000 de lei, cum era pe atunci. Apoi l-am vândut şi ne-am mutat la Chiuieşti. De asemenea, pot să spun că am avut la viaţa mea şapte maşini şi două remorci. Iar miliardul pe care-l aveam după vânzarea lor, plus banii de pe apartamentul din Ilva Mică, aflaţi în casă mi i-a furat şi i-a cumpărat fiicei ei „din flori” un apartament în Dej. Acuma, mă tot bate şi-mi spune că nu poate intra în temniţă fiindcă a avut un atac cerebral şi nu-i poate face nimeni nimic”. Mărturiseşte că anul trecut, în 26 ianuarie Maria Botcă l-a bătut atât de rău încât a fost nevoit să stea o săptămână în spital. Întâmplător, tot subsemnatul a fost cel care i-a luat un interviu femeii, în luna aprilie a anului trecut, când aceasta se prezentase la I.M.L. după o confruntare dură cu cumnatul ei, pentru că-şi acuzase sora că trăieşte cu Petru. “Nici nu mai ştiu ce să mă fac, fiindcă de la o vreme bărbatu-meu şi cumnatul – până mai ieri şi soră-mea – beau încontinuu la noi în casă, dar şi la crâşma din sat. Al meu, care e pensionar, om bătrân, în vârstă de 72 de ani are probleme cu hăizaşul (n.n. – capul) şi nu şi-a luat de o vreme nici medicamentele. Aşa că el şi cu cumnatul, care n-are serviciu, deschid la şapte dimineaţa crâşma din sat şi tot ei o închid noaptea, târziu”, mărturisea atunci aceasta. A mai spus că a încercat să-i oprească pe cei doi de la atâta băutură – şi-n schimb a încasat o bătaie, de data aceasta de la soţ, pe 26 ianuarie. Dar, până la urmă a ieşit prost din această tărăşenie fiindcă după ce soţul i-a luat telefonul – ca să nu sune la autorităţi – a căzut pe scări. Şi s-a lovit atât de rău, încât a fost nevoită să plătească 2.400 de lei, costul spitalizării soţului. Iar mârşăvia acestuia a mers atât de departe – susţine ea – încât tot bărbatul a fost cel care s-a prezentat la I.M.L. Cluj, zicând că a fost bătut de către ea şi şi-a scos după aceea certificat medical. “Atunci mi-a rupt în fâşii cămaşa de noapte şi mi-a tras câteva peste gură. N-am avut ce să fac şi m-am refugiat la o vecină, că mă omora”, perora femeia, în urmă cu un an.

“S-a culcat mereu cu soţul meu în pat, dar zice că n-a făcut sex”!

Tot atunci mi-a relatat şi împrejurările – mult mai elaborate, deşi petrecute tot la beţie – în care a încasat bătaia din partea cumnatului său, motiv pentru care se afla la I.M.L.: “Pe 3 aprilie (n.n. – 2016) o venit la noi acasă cumnatul şi cu soră-mea – şi o fost şi soţul de faţă la discuţia noastră. Cum vă spuneam, până în urmă cu puţin timp şi soră-mea, care are 52 de ani, trăgea la măsea împreună cu ei şi numai de puţin timp s-o lăsat de treaba asta. Acuma o venit ea şi mi-a reproşat că aş fi zis că s-a culcat cu bărbatu-meu, în cele aproape trei luni cât a dormit la noi. Nu-i vorbă, că dimineaţa pleca la treburile ei, dar ce mi s-a părut ciudat era că numai cu soţul stătea în pat. O dormit cu el nopţi în şir, după băutură, da’ zice că ei n-or avut relaţii sexuale”.

Revin la Petru Botcă, soţul femeii războinice. Se încruntă acesta, scârbit: „Nu-mi doresc decât să scap odată de ea că mi-o nenorocit toată viaţa – şi mi-o făcut şi un „bitang”, fata aia – de m-o râs două judeţe. Şi acum, împreună cu ea mă jefuieşte şi vrea să mă lase pe nimic, după atâta muncă şi avere pe care am avut-o. Şi acum, după ce mi-a dat cu cratiţa în cap şi mi-a furat certificatul, când a chemat-o domnu` şef de post, o zis că n-o luat nimic”. Arată mai departe că mai are un dosar cu ea, în Tribunal, după ce tot ea l-a dat în judecată pentru bătaie. „Cum s-o bat, nu vedeţi că abia mă mai ţin pe picioare”? Apoi, dându-şi seama că timpul a trecut neaşteptat de repede şi pierde trenul spre Dej, mărturiseşte: „După ce iau o cursă sau o ocazie din Dej, spre ca să, primul lucru pe care-l fac e să mă îndrept la postul de poliţie casă fac plângere penală împotriva ei, că femeia asta şi fata ei din flori m-au distrus complet”. Apoi, cocoşat de griji, şchiopătând puternic, părăseşte incinta I.M.L. Cluj.

“La nivelul Postului de Poliţie Chiuieşti a fost depusă o plângere penală de către un bărbat care a reclamat faptul că a fost agresat de către soţie în urma unor neînţelegeri. În cauză a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, faptă prevazută de Codul penal”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.