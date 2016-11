Țeparul din Florești continuă să facă victime

În ediţiile trecute, Gazeta de Cluj v-a prezentat mai multe cazuri a unor familii care au fost escrocate de floreşteanul Marian Socaciu. Acesta deţine o firmă în Săvădisla, SC Moni & Carla SRL ce are ca obiect de activitate fabricarea de mobilă și de asemenea, execută lucrări de construcții. După ce primea banii de la clienţi pentru lucrările comandate de aceştia, Marian dispărea şi nu îşi mai onora promisiunile, oamenii rămânând cu buza umflată. Deși sunt numeroase plângeri împotriva țeparului, acesta continuă să facă victime.

O altă escrocherie marca Marian Socaciu

Zeci de persoane au fost escrocate de ”un nemernic care locuieşte în Floreşti”, aşa cum îl descrie una dintre victime. Marian Socaciu în vârstă de 24 de ani susţine că are o afacere de succes. După ce încasa banii de la clienţi pentru lucrări, Marian dispărea şi nu îşi mai onora promisiunile. Marinela Florean este o altă victimă a țeparului Marian Socaciu. Doamna Florean s-a trezit cu buza umflată după colaborarea cu acesta. I-a luat banii și a plecat. Și cum nesimțirea nu are margini, Marian a amenințat-o cu moartea pe fiica acesteia în cazul în care vor face o plângere la poliție împotriva lui.

”Am apelat la serviciile lui Marian Socaciu pentru a-mi realiza o extensie de balcon. Mi-a făcut o lucrare de mântuială pe care nu a terminat-o, deși mi-a garantat în nenumărate rânduri că-și va onora obligațiile. Am probleme și cu vecinii din cauza lui, mi-a aruncat betonul în spatele blocului, pentru că a cumpărat mult prea mult și acum trebuie să apelez la serviciile unor oameni să-l ia de acolo, lucruri care implică alte costuri. I-am plătit 2.900 lei pentru o lucrare care nu este terminată nici pe jumătate. Tot el m-a reclamat la Primărie că nu am autorizație pentru balcon, teoretic s-a autodenunțat singur. Eu am făcut o plângere la Poliția Florești împotriva lui pentru înșelăciune și mai urmează să fac una pentru că a sunat-o pe fiica mea și a amenințat-o că o omoară și ne va distruge balconul dacă vom merge la poliție. Din păcate, după ce am fost plimbată de la o secție la alta, ba în Cluj, ba în Florești, tot mi se spune că poliția nu poate să ia măsuri împotriva acestui nesimțit și să mă adresez Tribunalului.

Ne mai plângem de țara în care trăim, când un om poate să îi înșele pe oameni și să le fure efectiv banii pentru care muncesc cinstit, iar poliția nu poate să facă nimic. De ce nu poate să facă nimic? Nu mă interesează atât de tare problema banilor, cât mă interesează ca lumea să nu mai fie escrocată de acest individ. Voi merge până în pânzele albe pentru dreptate și voi face tot posibilul ca această informație să ia amploare, să nu mai cadă nimeni în plasa acestui escroc”, ne-a povestit revoltată Marinela Florean.

Marian Socaciu neaga acuzatiile aduse

Intr-un final am reusit sa-l contactam pe Marian Socaciu care neaga vehement acuzatiile ce i se aduc, asa cum le-a negat si pe cele prezentate in editiile trecute.

„Nu am spus niciodata ca nu voi termina lucrarea doamnei Florean Marinela, deoarece intelegerea nu era facuta cu mine, ci cu fratele meu (n.r. Marius Danut Socaciu). Doamna a spus ca isi va aduce specialist pentru verificarea lucrarii. Fratele meu i-a solicitat anterior doamnei Florean Marinela sa mai achizitioneze un sac de adeziv pentru a termina lucrarea, insa aceasta nu a mai adus. In schimb, au aparut amenintari din partea tatalui doamnei Florean.

In legatura cu acuzatiile ce mi se aduc ca as fi amenintat-o pe fiica doamnei Marinela, declar ca nici eu, nici fratele meu nu am facut acest lucru si nici nu am amenintat-o ca ii daram balconul. Ba mai mult, doamna Florean m-a injurat si mi-a aratat un semn obsecen in fata sectiei de polite din Floresti.

Impreuna cu reprezentantii societatii ce administreaza imobilul de locuinte unde doamna Marinela detine apartamentul in cauza si unde a solicitat construirea balconului, am depus o sesizare la Primaria Floresti, pentru ca aceasta nu detine autorizatia de constructie”, ne-a declarat Marian Socaciu.

Ulterior, am luat legatura din nou cu doamna Florean Marinela care sustine ca acest individ nu are nicio limita si minte cu nerusinare, incearcand cu orice scop sa iasa cu basma curata din aceasta situatie.

A pierdut primul proces

Într-o ediţie trecută, Gazeta de Cluj v-a prezentat și cazul Sânzianei Răchițeanu care a rămas fără 20.000 de lei în urma colaborării cu Marian Socaciu. Sânziana şi Marian s-au cunoscut prin intermediul unei fundaţii caritabile, unde amândoi făceau voluntariat, aşa şi-a câştigat aceasta încrederea în el, fapt pentru care

Sânziana s-a decis să apeleze la serviciile lui Marian, însă încrederea în el a costat-o 20.000 de lei. După ce și-a primit banii pentru lucrările comandat de la Sânziana, Marian a dispărut şi nu și-a mai onorat promisiunile. În comparaţie cu celelalte cazuri prezentate, Sânziana are un contract încheiat cu Marian, chitanţe şi dovezi cu sumele achitate, fapt pentru care l-a și dat în judecată.

”Când am început demersurile să îl dau în judecată, i-am trimis o notificare să se prezinte la executor şi bineînţeles că nu s-a prezentat. I-am trimis-o şi acasă în Floreşti şi unde e înregistrată firma, în Săvădisla, i-am trimis notificare şi la adresa din buletin, în ceva sat din judeţul Cluj. Am luat legătura cu Dan, fratele lui, care mi-a zis că a văzut tatăl lui documentele cum că e chemat în instanţă, că a făcut preinfarct din cauza mea, mi-a reproşat că eu distrug viaţa oamenilor şi pe motiv că i-am cauzat tatălui său un preinfarct, că el nu are timp să vină să lucreze la mine că a umblat la spital să îi cumpere medicamente lui taică-său. M-am enervat foarte tare.

E o telenovelă! Tot încerc să iau legătura cu el, dar de foarte mult timp, îi este închis telefonul, s-a panicat şi el şi frate-său când a vorbit cu avocatul meu”, încheie Sânziana. În 20 noiembrie, la Judecătoria Cluj-Napoca a avut loc primul proces, însă Marian Socaciu, nu s-a prezentat, instanța dându-i câștig de cauză Sânzianei. ”

Marian Socaciu nu s-a prezentat la procesul din 20 noiembrie. Judecătoarea mi-a dat câștig de cauză, iar acum aștept să se pronunțe decizia definitivă și Marian va fi obligat să îmi returneze banii”, a declarat Sânziana Răchițeanu.

Despre acest proces, Marian Socaciu nu a dorit sa faca declaratii motivand ca trebuie sa se consulte cu un avocat.

IPJ Cluj confirmă existența unor plângeri împotriva lui Marian Socaciu

Reprezentanții IPJ Cluj au confirmat că au existat plângeri împotriva lui Marian Socaciu, însă în ciuda acestora, țeparul continuă să escrocheze lumea, fără să se ia vreo măsură împotriva lui.

”La nivelul unităţii noastre a fost identificată o petiţie cu privire la aspectele menţionate, lucrarea fiind înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda pentru analizarea celor sesizate şi dispunerea măsurilor de urmat. În petiţia respectivă sunt conexate două sesizări formulate de către o persoană fizică şi de către Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor Cluj, ambele având acelaşi obiect. Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa instituţiei”, au răspuns reprezentanţii IPJ Cluj la o solicitare trecută.

