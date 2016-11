Ţeparul îşi schimbă numele, dar năravul ba. Traian Floarea Ianson a revenit pe piaţa imobiliară clujeană

De obicei, profesionişti ca ei se formează în ani de trudă. Sunt naturali în fiecare gest, au o replică pentru orice, zâmbesc blând şi te privesc sincer, drept în ochi. Jobul lor nu e pentru orice nas de muritor: ei sunt ţepari de carieră. Un astfel de caz a făcut furori prin Cluj. A reuşit să dea peste cap şi să înnebunească zeci de familii şi a ajuns la performanţa de a le da coşmaruri multor oameni. Îl chema Traian Floarea Ianson, iar acum se numeşte Traian Onuc (noul nume apare într-o hotărâre judecătorească din 30 septembrie) este ţepar şi a revenit pe piaţa imobiliară clujeană.

Traian Floare Ianson, suflet de ţepar

Neregulile din sistemul imobiliar sunt lucruri care dau bătăi de cap atât cumpărătorilor cât şi autorităţilor. Singurii care par să nu se teama de consecinţe sunt dezvoltatorii, care şi-au format afaceri de milioane de euro pe încrederea oamenilor, însă nu au oferit la schimb calitatea promisă sau mai rău, nu şi-au onorat promisiunile în faţa unor oameni care şi-au dat economiile de-o viaţă, practic pentru a fi înşelaţi.

Traian Onuc (fost Ianson) arestat preventiv la sfârşitul lunii mai, între timp eliberat şi pus sub control judiciar este acuzat de înşelăciune cu un prejudiciu estimat la 680.300 euro. Inculpatul numit acum Onuc are în Cluj-Napoca două proiecte imobiliare– două blocuri de câte opt etaje pe strada Miko Imre nr. 14 şi un alt bloc pe strada Fabricii nr. 67. Ambele proiecte care sunt derulate de acesta nu respectă autorizaţia de construire, oamenii au cumpărat apartamente în clădiri autorizate ca birouri. Ba mai mult, Ianson a vândut de câteva ori apartamentele la clienţi diferiţi sau apartamente la etajul 9 care în realitate are 8 etaje sau situate la etajul 5, deşi imobilul a fost avizat doar cu 3 etaje şi etajul 4 retras. Din acest motiv, cumpărătorii nu au putut să-şi intabuleze locuinţele. Însă, despre poveştile oamenilor care au cumpărat iluzii cu zeci de mii de euro, Gazeta de Cluj a mai scris în ediţiile trecute.

În prezent, ţeparul imobiliar Traian Onuc a revenit pe piaţa imobiliară clujeană şi încearcă să-şi ducă la bun sfârşit misiunea şi anume să-şi vândă toate apartamentele din blocul ilegal de pe strada Miko Imre nr. 14. Primul indiciu care ne-a dus la concluzia aceasta a fost următorul anunţ imobiliar de pe site-ul www.olx.ro ne-a atras atenţia: ”Constructor vând locuinţe noi finisate în Zorilor. Apartamente finisate cu mutare din 15.02.2017. Finisaj la alegere. Preţ valabil doar la plata cash, avans 20.000 euro + rate”. Pozele postate de constructor în acest anunţ nu reflectă realitatea, ci cel mai probabil erau furate de pe un alt site pentru a ademeni potenţialii clienţi, aşa cum a procedat şi în situaţiile precedente.

Contactat telefonic, persoana care a postat anunţul de vânzare a fost de acord să ne trimită pe e-mail un model de antecontract de vânzare-cumpărare. Exact cum bănuiam este vorba de vechiul Traian Floarea Ianson, noul Traian Onuc, acelaşi ţepar. Prima dovadă este documentul trimis de către un anume Emil Burton (burtonemil@yahoo.com) care îl arată în calitate de constructor şi promitent-vânzător pe Floarea Ianson Codrişor, tatăl ţeparului, intrat şi el în jocul murdar al fiului său. Acesta susţinea la un moment dat că fiul său, Traian Floarea Ianson e victima unor escroci care s-au retras din afacere, lăsându-l pe acesta descoperit, aşa cum am povestit într-un articol trecut.

Mergând mai departe pe firul poveştii, în calitate de potenţial cumpărător, am stabilit o întâlnire cu persoana care a postat anunţul de vânzare a apartamentului de pe olx.ro. Ajunşi la locul stabilit de acesta, OMV Calea Turzii, am mers să văd apartamentul, urmărind maşina în care era vânzătorul. Destinaţia? Strada Miko Imre nr. 14. Ajunşi la faţa locului, din BMW ies doi bărbaţi, unul dintre ei fiind nimeni altul decât Traian Onuc, fost Ianson, iar celălalt ”garda de corp” al acestuia.

În continuare, Traian Onuc în vârstă de 30 de ani, a specificat că poate să ofere apartamente de vânzare în cel de-al doilea bloc, cel nou care, aşa cum a precizat, e în construcţii, însă niciun muncitor în peisaj. Şi cum ţeparul are un răspuns la orice, a precizat că trebuie să se aducă macaraua, iar lucrările se vor relua de joi, 34.11.2016, lucru care s-a dovedit a fi o minciună gogonată.

”Apartamente disponibile la etajul 1, 4, 5 sau 6, restul sunt vândute”, spune ţeparul susţinând că are cel puţin doi cumpărători pe săptămână. De apartamente mai spune că vor fi gata la sfârşitul lunii februarie, iar blocul va fi finalizat în august-septembrie, urmând să-şi mai construiască unul chiar în faţa acestuia, în total vor fi peste 200 de apartamente.

Anişoara Rotariu: ”Am lua ţeapă, asta e!”

Cât despre condiţiile imobilului, acestea sunt de nedescris. Blocul, o ghenă de gunoi. Curentul electric, un lux. Geamuri sparte şi oameni furioşi. Blocurile au căzut pe umerii părţilor vătămate, forţându-i mai mult sau mai puţin să îşi rezolve haosul în care s-au trezit intraţi fără ştirea lor.

Pentru a afla care este situaţia în fapt a acestor apartamente, am luat legătura cu doamna Anişoara Rotariu din Botoşani care a cumpărat împreună cu soţul ei un apartament pe strada Miko Imre nr. 14 de la Traian Floarea Ianson. Ne-a povestit că l-au achiziţionat pentru fiul lor care este student la Cluj-Napoca, însă nicio clipă nu s-a gândit că ar putea trăi un aşa scenariu desprins din filmele de groază.

”Acum avem un apartament în blocul care nu e finalizat şi din câte ştiu eu nu locuieşte nimeni. Noi am finisat apartamentul pe forţe proprii. Traian Floarea Ianson nu s-a ţinut de cuvânt şi am decis să continuăm noi lucrările. Am căzut la un acord cu el, nu i-am mai dat diferenţa de bani şi am investit în apartament., dar tot nu se poate locui acolo pentru că nu există lumină, căldură. Am încercat să ne conectăm individual la electrica, dar nu se poate. Din blocul vecin, doar un sfert din cei care locuiesc acolo au curent, şi-au tras fire unul de la altul.

Ce se va întâmpla cu blocul? De jumătate de an ni se tot zice că o să se finalizeze. Nu am crezut că într-un oraş de renume cum e Clujul se poate întâmpla aşa ceva. Am fost proşti, într-adevăr, nu ne-am informat. Am văzut la un moment dat o ştire pe internet despre aceste blocuri, am rămas fără cuvinte. Efectiv nu-mi venea să cred…!”, povesteşte doamna Anişoara.

Iniţial, familia Rotariu avea apartament în celălalt bloc, care acuma e ”finalizat”, dacă se poate numi aşa, numai că s-a trezit cu uşa spartă şi i-au luat altcineva apartamentul.

”Am cumpărat apartamentul din blocul vecin, însă Traian Ianson nu mai făcea nimic de jumătate de an, aşa că ne-am hotărât să îl finalizăm noi. Am pus uşă, dar am fost anunţaţi că a fost spartă, nu ştim de către cine…La scurt timp, cineva s-a mutat în apartamentul care l-am cumpărat noi şi a început să îl finiseze şi nu am avut ce face aşa că am acceptat un apartament în blocul vecin şi am luat exemplu de la ceilalţi: am început să punem uşă şi să lucrăm la apartament de teamă să nu păţim la fel. S-a mers pe principiul, cine prinde un apartament, se apucă de lucrări înainte de a ajunge în stradă”, continuă doamna Rotaru.

Tot ea, ne-a povestit şi de situaţia doamnei Hegheş care a cumpărat un apartament pentru fiica ei în acelaşi bloc: ”După ce şi-a făcut amenajările interioare, apartamentul s-a deteriorat total, i-au crăpat ţevile, pereţii şi acum e plecată în Spania pentru a mai strânge ceva bani.

Acum stăm şi aşteptăm să vedem ce se va întâmpla. Ce să facem? Am luat ţeapă, asta e. Nu credeam că se poate întâmpla aşa ceva. Suntem oameni de bună-credinţă care muncim pentru fiecare leu”, încheie dezamăgită Anişoara Rotariu.

Avocat: ”E o situaţie foarte critică!”

Ioana Chira, reprezentanta legală a oamenilor ţepuiţi de Traian Floarea Ianson a confirmat faptul că acesta încearcă să revândă apartamentele clienţilor ei de pe strada Miko Imre nr. 14, în ciuda acordului de mediere stabilit.

”S-a ajuns la un acord de mediere. Floarea Ianson Codrişor, tatăl lui Traian Onuc, fost Ianson, şi-a luat angajamentul să finalizeze construcţia pentru a le da clienţilor mei apartamentele în stadiul promis. În loc să simplifice situaţia, să intre în legalitate şi să-şi onoreze promisiunile, se pare că săvârşeşte în continuare ilegalităţi, fapt ce l-am semnalat deja procurorului care se ocupă de caz.

Întrebarea mea este de ce nu se iau măsuri împotriva lui? A nenorocit atâţia oameni care acceptă să locuiască în acele condiţii pentru că nu au de ales. O doamnă care şi-a cumpărat apartament de la Traian Floarea Ianson, mi-a mărturisit că doarme în autoturism: ”Am un singur rinichi, un copil, mă chinui să supravieţuiesc. I-am dat toţi banii, toate economiile mele acestui om”, îmi povestea femeia care nu poate să locuiască în condiţiile pe care le oferă imobilul. Oamenii aceştia se află într-o situaţie critică şi locuiesc în acele apartamente constrânşi de situaţie pentru că nu au de ales. Traian Floarea Ianson este un pericol public. Cum i se permite să fie în libertate în condiţiile în care au fost sesizaţi de ilegalităţile pe care le săvârşeşte în continuare? L-am întrebat la un moment dat pe Traian Floarea Ianson ”Cum ai putut să nenoroceşti atâţia oameni când puteai deveni milionar în euro?” Trebuia doar să respecte legea şi autorizaţia.

E inadmisibil să te confrunţi cu asemenea situaţii. Cetăţenii au încredere în autorităţi şi lege şi sunt dezamăgiţi tocmai de acestea”, a declarat avocata Ioana Chira

Ulterior, din postura de jurnalist, am luat legătura telefonic cu Traian Onuc care, previzibil, şi-a negat identitatea şi mi-a închis telefonul în nas imediat după întrebarea ”De ce continuaţi să vindeţi apartamente într-un bloc ilegal?”.

Viceprimarul Clujului: ”Reglementarea este singura soluţie”

L-am contactat telefonic şi pe viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, pentru a-l întreba dacă există soluţii pentru aceşti oameni care încă îşi spun speranţele că problema se va rezolva într-un final.

”Reglementarea este singura soluţie. Primăria a făcut controale, s-au constatat ilegalităţile, s-au dat amenzi maxime, am oprit lucrările, deci tot ceea ce a ţinut de noi, am făcut. Justiţia trebuie să se pronunţe în acest caz. Putem să demolăm construcţia, dar numai cu o hotărâre judecătorească definitivă. Mai mult, nu putem face, suntem legaţi de mâni şi de picioare, nu avem nicio variantă.

Îi sfătuim pe oameni să vină la Primărie, să se intereseze înainte de a-şi cumpăra un apartament. Cu mare drag le oferim informaţii şi le punem la dispoziţie datele necesare despre autorizaţii, dar de acolo este datoria fiecăruia să verifice”, a declarat Dan Tarcea.

Notari implicaţi în ţeapa imobiliară

Convingerea socială este ca aceşti oameni au intrat orbi în această situaţie, ei fiind de vină pentru nenorocul lor, prin cumpărarea unor apartamente fără realizarea unei verificări a actelor în prealabil. Nu este aşa. Toate persoanele au încheiat antecontracte la notari din municipiul Cluj-Napoca sau promisiuni bilaterale cu supravegherea avocaţilor. Aşa că nivelul escrocheriei este unul foarte mare.

Clujeanca Andreea Miron a declarat pentru un ziar local că ţeapa e la un nivel mai înalt, că există notari implicaţi în acest caz şi pe lângă asta, acest individ dă ţepe şi în Câmpia Turzii, nu numai în Cluj.

“Se pare că ţeapa e la nivel mai înalt, există notari implicaţi, am identificat până acum trei locaţii pe care acest individ le-a construit şi unde a dat ţepe: În Câmpia Turzii la strada principală, în Cluj pe strada Miko Imre (două blocuri din care unul acum se construieşte) şi tot în Cluj pe strada Fabricii 67). Probabil nu vom putea rezolva nimic, pentru că presa a tot scris, plângeri penale şi procese sunt de ani de zile, nu ştiu ce să zic. Nu ştiu cine, dacă vreodată îi va despăgubi pe aceşti oameni. Dar am o întrebare perfect legitimă, din păcate retorică, în acest caz: De ce este acest individ în continuare liber, construieşte şi înşeală zeci de oameni cu bună ştiinţă, acum în timp ce noi vorbim? Cine ţine în braţe un mucos de 29 de ani şi de ce?”, se întreabă tânăra, pe bună dreptate.

Conform unor surse judiciare, 90% din contractele de vânzare-cumpărare au fost realizate de către notarul Dorina Mureşan ( cu sediul pe strada Republicii) care îşi desfăşoară activitatea împreună cu fiul ei, Claudiu. Aceeaşi Dorina Mureşan a colaborat şi cu ţeparul Costică Pocol, cunoscut ca şi campion în ilegalităţi. Orice se construieşte cu mâna lui, nu are niciun fel de aviz şi autorizaţie necesară. Cel mai elocvent exemplu este în inima cartierului Mărăşti, unde Pocol a urâţit Clujul şi a ridicat pe nesimţite, etaj după etaj, complexul comercial Piaţa Mărăşti.

”Vrem dreptate”

”Pe puţini ne încălzeşte că Floarea va fi închis când noi trebuie să ne finalizăm blocul. Cerem din toate părţile respectarea contractelor, aşa cum noi ne-am respectat partea noastră. Am fost oameni de bună credinţă, suntem în continuare. Nu urmărim câştig, ci dreptate. Nu cerem mai mult decât ni se cuvine, dar nici nu vom ceda ce e al nostru. Ce vrem? Vrem să finalizăm blocul, vrem să nu mai plouă în casă, vrem facturi pe numele nostru la utilităţi, vrem să nu mai cadă popi metalici de pe blocul în care stăm şi vrem domiciliu, cu acte în regulă”, a spus un locatar de pe strada Fabricii 65-67 Cluj-Napoca.

Se construieşte mai rău decât pe vremea lui Ceauşescu

Există cel mult amenzi care pot fi lejer contestate. Nimeni nu a dărâmat forţat blocuri construite cu încălcarea legii şi până nu apar exemplele, investitorii tentaţi să ignore legislaţia vor acţiona fără teamă de repercusiuni. Lipsesc pedepsele penale, în condiţiile în care înainte de 1989 se făcea puşcărie pentru o semnătură pusă aiurea pe un document.

Regimul Ceauşescu a impus standarde riguroase în construcţii şi a pretins respectarea lor. Mai marii de la partid s-au alarmat după ce au văzut ce s-a întâmplat la cutremurul din 77, când în capitală s-au prăbuşit mai multe blocuri, şi chiar soţii Ceauşescu au pierdut o rudă apropiată în acelaşi imobil în care s-a stins şi actorul Toma Caragiu. Standarde avem şi astăzi în construcţii, doar că nu le mai respectă nimeni. Portiţe se găsesc întotdeauna pentru a ridica rapid şi cât mai ieftin clădiri, lăsând calitatea şi siguranţa pe ultimul loc.