Ţeparul Traian Floarea Ianson (Onuc) minte din nou

Ţeparul Traian Onuc (fost Floarea Ianson) iese în sfârşit la lumină şi răspunde pentru prima dată la acuzaţiile ce i se aduc. Deşi este cunoscut ca un mare escroc în imobiliare, Traian Onuc este convins că este un om cu calităţi morale, că nu a dat nicio ţeapă, nu a înşelat pe nimeni şi nu a folosit niciun mijloc fraudulos. Cât despre cumpărători, Traian Onuc îi consideră naivi dacă cred că autorităţile şi presa le vor rezolva situaţia. Despre poveştile acestor oameni, Gazeta de Cluj a scris în ediţiile trecute, iar pentru asta, Traian Onuc (fost Florea Ianson) vrea să ne urecheze, iar ca nişte deontologi ce suntem, publicăm integral scrisoarea primită de la ţepar.

Îl chema Traian Floarea Ianson, iar acum se numeşte Traian Onuc (noul nume apare într-o hotărâre judecătorească din 30 septembrie 2016) şi este acuzat de înşelăciune cu un prejudiciu estimat la 680.300 euro. A fost arestat preventiv la sfârşitul lunii mai, între timp eliberat şi pus sub control judiciar. Inculpatul numit acum Onuc are în Cluj-Napoca două proiecte imobiliare – două blocuri de câte opt etaje pe strada Miko Imre nr. 14 şi un alt bloc pe strada Fabricii nr. 65-67. Niciunul dintre proiectele derulate de acesta nu respectă autorizaţia de construire, în fapt, oamenii au cumpărat apartamente în clădiri autorizate ca birouri. Ba mai mult, Ianson a vândut de mai multe ori aceleaşi apartamente la clienţi diferiţi sau apartamente la etajul 9, într-un bloc care în realitate are 8 etaje sau situate la etajul 5, deşi imobilul a fost avizat doar cu 3 etaje şi etajul 4 retras. Din acest motiv, cumpărătorii nu au putut să-şi intabuleze locuinţele şi îl acuză pe Traian Onuc că le-a nenorocit viaţa, aceştia trăind acum în condiţii inumane, constrânşi fiind de faptul că şi-au irosit economiile de-o viaţă cumpărând iluzii cu zeci de mii de euro, iar acum nu mai au nimic.

Scrisoarea adusă la sediul redacţiei de către şoferul (şi bodyguard-ul) lui Traian Onuc, reprezintă dreptul la replică formulat de acesta referitor la articolele apărute în presă în ultimul an, în special la ultimul articolul, publicat în Gazeta de Cluj, intitulat ”Ţeparul îşi schimbă numele, dar năravul ba. Traian Floarea Ianson a revenit pe piaţa imobiliară clujeană”.

Scrisoarea lui Traian Onuc (fost Floarea Ianson) către Gazeta de Cluj

”Mă adresez dumneavoastră referitor la articolele publicate în ultimele 12 luni de ziarul Gazeta de Cluj. Pentru clarificarea situaţiei, odată pentru totdeauna, m-am decis să prezint realitatea situaţiei, deoarece articolele publicate de dumneavoastră afectează o mare masă de oameni implicată în acest ”spectacol ” pe care dumneavoastră îl prezentaţi fără să aveţi o bază reală a informaţiilor, validată de vreo autoritate. Caracterizarea mea şi modul în care am fost descris de către angajaţii dvs. (n.r. reporterii Gazetei de Cluj), reprezintă un atac la persoană, ceea ce va atrage consecinţe juridice asupra dvs., societăţii şi implicit a celor care aservesc intereselor dvs. de grup, motivaţi posibil de interese financiare. Dacă descrierea reflectă adevărul spuselor dvs., nu cred că în prezent cele 135 de familii deţineau spaţii locative. Nu am înşelat pe nimeni şi nu am avut acest interes. Prezint mai jos argumentele care demonstrează legalitatea întocmirii acestor documente care au stat la baza promisiunilor de vânzare-cumpărare (antecontractelor).

Persoanele care au încheiat promisiuni de vânzare cu mine, au verificat toate documentele care au stat la baza întocmirii şi semnării acestora, au solicitat consiliere la terţe persoane abilitate, au luat la cunoştinţă, le-au înţeles, le-au semnat, iar acum afirmă că au fost înşelaţi.

Un bun exemplu ar fi să mă întâlnesc cu dvs., să prezint actele la notar, avocat, semnăm documentele de comun acord cu dvs., vă prezint locaţia, vă pun la dispoziţie actele, în copii şi le semnaţi, inclusiv pe CF-ul terenului, pe autorizaţie, contracte de proprietate, asociere în participaţiune, după care vă prezentaţi la autorităţi şi la presă susţinând că eu v-am înşelat??? Vi s-ar părea plauzibil? Eu v-aş considera deplasat sau în cel mai bun caz dezinformat.

Avocaţii, notarii au explicat situaţia de drept şi de fapt pe care clienţii au luat-o la cunoştinţă, au înţeles destinaţia imobilelor, în unele cazuri a fost vorba de spaţii pentru birouri sau spaţii cu destinaţie mixtă, inclusiv de acest aspect au fost informaţi clienţii, toţi au analizat şi verificat documentele ulterior semnându-le.

În toate antecontractele sunt specificate ca şi anexe toate documentele care stau la baza încheierii actelor. Cum să-i înşel? Dacă totul era transparent şi se putea verifica orice document?

Pe de altă parte, eu nu am folosit nici un mijloc fraudulos, după cum nici nu s-a putut demonstra.

Desigur, orice client poate face plângere penală, dar, ulterior să nu mai revină cu pretenţii, să le soluţioneze poliţia şi parchetul care informează şi determină clienţii să solicite returnarea banilor! Care bani? Banii sunt investiţi, dar autorităţile neagă acest aspect… Clienţii au plătit să obţină spaţii, nu să li se returneze banii oferiţi ca şi avans, dar datorită articolelor dvs. aţi creat panică şi clienţii de disperare au ajuns să ia decizii greşite în defavoarea lor, cheltuind banii pe avocaţi fără nici un rezultat. Nu există nici o ţeapă şi nu am dat ţeapă nimănui. Eu m-am întâlnit cu fiecare client în parte, nu am introdus mâna în buzunarul lor şi nu i-am obligat să semneze. Vă garantez că aceşti clienţi de bună sau de rea credinţă în final vor profita de preţul la care vor cumpăra spaţiile sau apartamentele.

”Aţi crezut că autorităţile şi presa vă vor rezolva situaţia?”

Dragi clienţi, care aţi depus plângeri penale ce aţi crezut?… că autorităţile şi presa vă vor rezolva situaţia? V-aţi bazat pe promisiunile avocaţilor care v-au dat informaţii incomplete şi v-au luat onorarii conştienţi fiind că nu pot soluţiona situaţia, din păcate situaţia se va rezolva amiabil fără ca autorităţile să obstrucţioneze finalizarea imobilelor.

Azi, după toate cele întâmplate, după toată campania de presă făcută, s-ar putea crede că nimeni nu va obţine nimic, dar nu voi proceda astfel, pentru că sunt un om cu calităţi morale, nu cum am fost descris în articolele voastre.

În tot acest timp, sunt sub controlul judiciar, fără să am dreptul să acţionez sub forma juridică sau comercială. Dar tatăl meu o să încerce să rezolve situaţia să sprijine clienţii chiar dacă unii dintre aceştia au luat decizii care se pare că sunt în defavoarea lor şi chiar dacă justiţia nu ne acordă încrederea cuvenită.

Există posibilitatea de a se oferi spaţii locative conform Legii locuinţei nr. 114/1996, dacă autorităţile vor sprijini reautorizarea acestora în limitele legale pentru a soluţiona situaţia. Toţi clienţii care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare vor primi spaţiile sau apartamentele promise prin persoana tatălui meu care va gestiona şi va administra situaţia. Clienţii îl pot contacta.

Referitor la alte acuzaţii, doresc să vă fac cunoscut faptul că în conformitate cu promisiunea de vânzare-cumpărare aveam posibilitatea de a modifica, schimba ordinea sau poziţia spaţiului în conformitate cu clauzele contractului şi să ofer promitentului cumpărător un spaţiu la un alt nivel, de exemplu, dar niciodată nu am avut intenţia să nu-i mai ofer nimic.

Nu mai faceţi acuzaţii referitor la activitatea notarilor sau avocaţilor despre o ţeapă inventată, aceştia nu au nici o legătură cu această situaţie, fiindcă clienţii prin acţiunilor lor în justiţie caută vinovaţi pentru rezolvarea situaţiei.

Pe viitor, pentru a se evita dezinformarea, respectiv pentru a se prezenta în mod echidistant situaţia juridică, când doriţi să obţineţi punctul meu de vedere, vă rog să luaţi legătura cu avocatul meu Mureşan Flaviu”, semnat, Traian Onuc.

Avocat: Traian Onuc acţionează şi în momentul de faţă în afara legii

Ca răspuns la această compunere, Gazeta de Cluj specifică faptul toate informaţiile pe care le-am prezentat în articolele publicate, au ca şi bază o serie de acte şi interviuri precum şi nenumărate investigaţii care au prezentat situaţia reală de la locaţiile unde dumneavoastră aţi edificat cele trei imobile: un imobil pe strada Fabricii şi două imobile nefinalizate pe strada Miko Imre. În conţinutul articolelor publicate, am descris în mare situaţia de fapt cu care se confruntă ”proprietarii imobilelor” care au avut încredere în dumneavoastră şi v-au achitat în mare parte spaţiul cerut de dumneavoastră pentru imobilele pe care le-aţi vândut.

Referitor la punctul de vedere exprimat de Traian Onuc, am luat legătura şi cu Ioana Chira, reprezentanta legală a oamenilor ţepuiţi de acesta care menţionează următoarele:

”Dezinteresul şi lipsa de profesionalism şi modul ilegal în care aţi înţeles să acţionaţi şi când spun acest lucru mă refer la faptul că, încercând să păreţi cât mai credibil, aţi ales să încheiaţi aproape toate contractele de vânzare-cumpărare la Biroul Notarial al doamnei Dorina Mureşan (cu sediul pe strada Republicii), care v-a sprijinit în acest sens.

Actele pe care le-aţi prezentat cumpărătorilor au fost legale, însă dumneavoastră aţi omis să le precizaţi acestora că imobilele pe care le-aţi vândut nu vă mai aparţin întrucât acestea au fost vândute iniţial altor cumpărători. Nu mi se pare plauzibil faptul că în conţinutul fiecărui contract de vânzare-cumpărare, dumneavoastră aţi declarat pe proprie răspundere cunoscând consecinţele legale privind falsul în declaraţii ”imobilul nu a mai fost vândut sau înstrăinat”.

Modul ilegal în care dumneavoastră aţi acţionat se referă strict la faptul că aţi vândut apartamente de două, trei ori la diverse persoane, încasând preţul pentru respectivele/respectivul imobil de două, trei ori.

Ţeapa pe care Traian Onuc a dat-o tuturor cumpărătorilor se referă şi la lipsa acestuia de a încerca să soluţioneze toate problemele pe cale amiabilă, refuzând să ia legătura cu persoanele pe care le-a prejudiciat şi totodată refuzând să le restituie acestora preţul plătit pentru respectivele imobile.

Nu se pune în discuţie calităţile morale ale acestuia, atâta timp cât peste 135 de persoane sunt prejudiciate de Traian Onuc, fără a mai lua în calcul condiţiile mizere şi inumane în care sunt obligaţi proprietarii imobilelor de pe strada Fabricii nr. 65-67 şi strada Miko Imre f.n. (n.r. – fără număr), să locuiască. Toate obligaţiile pe care şi le-a asumat în antecontractele de vânzare-cumpărare notariale nu au fost respectate de către acesta, obligându-i pe cumpărători să accepte situaţia aşa cum a fost oferită de către el (de a locui în imobile nefinalizate, fără utilităţi, apă, gaz, curent), întrucât acestea au fost, întrerupte pe parcurs de către firma SC STURZ CONSTRUCT SRL(n.r. – Traian Floarea Ianson a încheiat în 2011 un contract de asociere în participaţiune cu firma SC STURZ CONSTRUCT SRL, avându-i ca administratori pe Vasile Sturz şi fiul Samson Florin Sturz ce deţinea terenul, o autorizaţie de construire şi un credit ipotecar).

Traian Onuc şi în momentul de faţă acţionează în afara legii, întrucât prezintă şi oferă spre vânzare imobile pe strada Miko Imre f.n. bloc C1, imobile care au fost promise şi vândute, o parte fiind date chiar la schimb. În concluzie, acesta a vândut mai multe imobile decât a deţinut”, susţine doamna avocat Ioana Chira.