Țeparul Traian Onuc către procurorul Marius Pantea Călin: ”Îl rog cu respect să nu mai dribleze crezându-se Maradona”

Traian Onuc (fost Floarea Ianson) este acuzat de înşelăciune cu un prejudiciu estimat la 680.300 euro. A fost arestat preventiv la sfârşitul lunii mai 2016, între timp eliberat şi pus sub control judiciar. Pe un site de anunțuri imobiliare, www.homezz.ro, Traian Onuc a postat un mesaj ironic atât pentru cumpărători, cât și pentru membrii Tribunalului Cluj, el crezându-se în continuare lipsit de orice vină, fiind implicat și acuzat pe nederept în acest ”teatru al absurdului”.

Vă redăm integral anunțul:

”22000 EUR Cluj, Cluj-Napoca (Municipiu), Mărăşti vanzare apartament 2 camere, confort I, decomandat, etaj 2/10, 1 grup sanitar, suprafata 50 mp. an c-tie2016, pret 22.000 EUR

În cazul in care aceasta plangere nu se va solutiona, stimati promitenti cumparatori va rog sa pregatiti parchetului logistica necesara pentru a putea gestiona organizarea de santier in vederea continuarii executiei lucrarilor pana la finalizarea lor de catre membrii parchetului in frunte cu ,,papusarul, achizitionand urmatoarele unelte specifice specializari la care au pregatiti: mistrii , cancioace, betoniere, lopeti cu care acestia vor putea edifica si finalizaoperaconstructia. ei sunt cei care v au prejudiciat, avand in vedere ca sunt specialisti, experti si doctoranti, privind contextul social politic este la moda sa fii specialist in mai multe domenii , dar cu siguranta va vor rezolva problemele in dosarul 5657/p/2014 in care nu exista nici un prejudiciu creat de persoana mea, ci doar de autoritati prin reprezentantul acestora dl. pantea marius calin. il rog cu respect sa nu mai dribleze crezandu-se maradona, deoarece eu nu mai detin nici mingile si nici imobilele de pe str miko imre si str. fabricii . insist sa mentina control judiciar pana la varsta pensionarii alaturi de basmele si pe povestile domniei sale, caruia nu ii plac documentarele realiste, doar lectura de anticipatie pe care

o expune in fata unor judecatori la fel de literati si specialisti, dar ignoranti, fara ca acestia sa studieze si analizeze documentele din dosar, ascultand doar discursul sau cu o deosebita atentie si curiozitate luand in semna doar muzica si ritmul vorbelor sale batand ritmul cu

ciocanul . pe viitor nu voi mai depune nici un fel de contestatie la ,, teatrul absurdului, intrucat ii voi permite sa faca ce doreste domnia sa iar legat de judecatori gen (

alde…. sau ex politisti care stiu sa puna catuse pe mijloace

frauduloase ce sa mai….. ) eu nu v am prejudiciat cu nimic, ba mai mult am fost incatusat de parchet si conditionat sa nu va mai dau casele. intentionam sa edific 470 de apartamente iar parchetul cu actele pe care le detine stie ca nu sunt vandute 471 de apartamente astfel nu aveam cum sa va insel”, a transmis Traian Onuc.

