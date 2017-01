Ţepe cu locuri de muncă. Anca Deac şi-a schimbat firmele, dar năravul ba!

Acuzată în trecut că a înşelat mai multe persoane pe piaţa locurilor de muncă, Anca Deac a deschis alte firme în Cluj Napoca prin intermediul cărora dă ţepe. Este vorba de firmele Intact Secretary SRL şi Work Sure SRL cu sediul pe strada Regele Ferdinand nr 6. Majoritatea celor care au apelat la aceste firme au plătit un comision de aproximativ 600 de lei în speranţa că, prin intermediul acestor firme, îşi vor găsi un loc de muncă. De asemenea, Anca Deac recrutează naivi şi prin intermediul site-ului www.muncescineuropa.ro. Potrivit surselor judiciare, poliţia a deschis o anchetă, Deac a fost amendată, dar îşi continuă ”afacerea” nestingherită.

Mai multe persoane spun că au fost înşelate de Anca Deac prin intermediul mai multor firme la care femeia este asociat şi administrator. Celor care apelează la serviciile firmelor respective li se promit locuri de muncă în străinătate dacă plătesc un comision în valoare de aproximativ 600 de lei. Însă, după ce plătesc banii şi semnează contractul de intermediere a locului de muncă, ghinioniştii aşteaptă până la calendele greceşti.

”Această firmă Work Sure e înfiinţată cam de 6-7 luni şi de aici au început dubiile. Pe pagina lor www.muncescineuropa.ro sunt vreo 10 numere de Call Center şi un singur număr de telefon şi acela de fix, la care am sunat azi şi au spus că nu le merge baza de date şi să sun vineri. Unei colege de-a mea i-au spus să sune miercuri. În fine, orice întrebări pui la un număr de telefon de pe site răspunsul e că „o să vă sune colegii de la Departamentul Plecări”, însă

pentru Departamentul Plecări nu există nici un număr de telefon. Pagina lor de facebook, WORK SURE, are 573 de aprecieri, dar e foarte săracă în conţinut. Cei care au dat like sunt angajaţii lor. Tot pe pagina muncescineuropa sunt nişte interviuri cu oameni cu contractul în mână, sonorul este foarte mic de abia se aude şi toate sunt făcute la Arad, unde am înţeles eu că ar fii sediul central.

Pe contractul meu de mediere scrie că angajatorul este NATURAFREUNDE KONSTANZ, iar această firmă nu există şi pentru Germania e ciudat să nu ai pagină web.

Din alte numeroase telefoane pe care le-am dat de pe pagina lor am mai aflat că se fac plecări săptămânale şi că ei colaborează cu 300 angajatori din Germania şi ei ar intra în baza lor de date şi de acolo îşi aleg persoanele care corespund cerinţelor. Însă, dacă eu am făcut contract pentru fabrica de ciocolată şi aveam de ales dintre Frankfurt, Stuttgart şi Munchen, atunci cum se poate să fiu aleasă de 300 angajatori ?! Pe CV am scris că ştiu trei limbi străine şi după vreo două ore am fost sunată şi am dat interviul în germană şi engleză, care a fost pozitiv, şi m-au întrebat unde vreau să lucrez.

Într-o altă dată, când am mai sunat, le-am spus că am unele dubii despre ce se întâmplă şi m-au întrebat ce număr de contract de mediere am, l-am zis şi mi-au răspuns că să stau liniştită că o să plec”, spune o femeie din Mediaş care a apelat la serviciile lui Deac.

Prinde orbul, scoate-i ochii!

Anca Deac este administratorul firmei SC Colosseumul Muncii Externe SRL, cu sediul în Arad, dar care are un punct de lucru pe strada Moţilor în Cluj Napoca, SC QUALIFIZIERTE MITARBEITER VERMITTLUNG SRL sau SC QMV SA Cluj cu sediul tot pe strada Moţilor nr 35-37. Împotriva ei există mai multe plângeri depuse la ITM şi la poliţie.

Potrivit unor surse judiciare, modul în care este construită situează această schemă la limita legii. ”Cei care se fac vinovaţi de acest gen de înşelătorii sunt greu de dovedit pentru că funcţionează la limita legii. Modul de operare se înscrie într-un cadru legal. Ei înfiinţează o societate, o înregistrează la Registrul Comerţului şi o acreditează conform legii nr.156/2000. Închiriază spaţii în mai multe locaţii din ţară, fac un contract profesionist cu ajutor juridic de specialitate în care introduc diverse clauze cum ar fi că nu ai voie să le vorbeşti ireverenţios, să le faci reclamă proastă în mass media, că nu sunt obligaţi să te anunţe dacă le lipseşte ceva de la dosar, au o perioadă lungă de mediere de opt luni sau mai mult. În perioada de derulare a contractului de mediere, practic, nu ai cum să verifici nimic din activitatea lor. Dacă cei care au apelat la aceste servicii se plictisesc de atâta aşteptare, conform contractului primesc între 15 şi 20% din suma depusă cu condiţia să se deplaseze la sediul lor, aşa că practic nu scoţi banii de drum. Firma rămâne în perfectă legalitate cu aproximativ 100 euro/persoană”, arată sursa citată.

Ţeapa Hink

Gazeta de Cluj a prezentat în numerele anterioare mai multe cazuri în care cei aflaţi în căutarea unor locuri de muncă au luat ţepe de la firmele pe care le-au plătit pentru intermedierea unei slujbe.

Compania Hink HR se ocupă de recrutare şi selecţie, dezvoltare şi formare atât personală cât şi profesională. Firma o are ca şi administrator pe Dana Mureşan şi ca asociaţi pe Vasile Miron şi Carmen Mihalea Miron.

Mulţi clujeni îşi povestesc experienţa cu Hink HR, precizând totodată că firma recrutează oameni pentru agenţia imobiliară Edil şi Ziki Network, firmă ce se ocupă de activităţi de realizare a soft-ului la comandă, ambele firme fiind administrate de Vasile Miron, menţionat mai sus. ”Ţeapa”, cum o numesc cei trecuţi prin experienţă, datează de câţiva ani. Compania Hink HR încă funcţionează, iar pe site-urile care îţi oferă locuri de muncă observăm că Hink HR caută constant oameni pentru posturile veşnic libere şi actualizate zilnic.

Persoanele trecute prin experienţa Hink HR nu recomandă nimănui această companie din motiv că ”te vrăjesc că sunt serioşi”, iar după mai multe etape ale interviului urmează o perioadă de probă, training neplătit timp de o lună.

”Acolo e un haos, au o grămadă de posturi gen: consultant resurse umane, secretară, recrutor, back office, front office, asistent relaţii cu publicul şi practic nu e nicio diferenţă între poziţiile astea, pentru că toată lumea face acelaşi lucru. De multe ori nu ajungi pe postul pentru care ai aplicat, îţi spun că profilul tău a fost analizat şi te redirecţionează către un alt job care, spun ei, ţi se potriveşte mai bine. Toată lumea postează anunţuri şi se zbate acolo pentru cât mai multe CV-uri, că doar trebuie să îţi atingi target-ul şi apoi să suni lumea şi să o vrăjeşti, cu hârtiuţa în faţă.

Îmi pare foarte rău de fetele care termină psihologia şi cred că acolo e un job în care te poţi dezvolta ca profesionist, poţi să ai studii liceale, să fii zidar, femeie de serviciu, pentru că natura muncii e la mintea cocoşului, o munca de rutină, super plictisitoare, un mediu stresant şi o muncă prost plătită, în cazul în care se şi plăteşte.

Eu am suportat doar o săptămână „training-ul”, care e de fapt munca propriu-zisă. După o săptămână mi-am dat seama cum merg lucrurile acolo şi cum se rulează oamenii. Ei tot au job-uri active şi încă de multă vreme. Oare nu au găsit încă oamenii potriviţi? Sau oamenii nu rămân prea mult… ”, încheie Cristina B.

Sebastian Albescu