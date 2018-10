Tesla a fost invitată în România

In conditiile in care Tesla vrea sa se extinda in Europa Centrala si de Sud-Est, reprezentanti ai companiei s-au intalnit cu ambasadorul roman, George Maior, in SUA.

Întânirea a avut loc joi, la Washington. Maior „a prezentat măsurile implementate de România pentru dezvoltarea utilizării energiilor regenerabile şi implementarea tehnologiilor inovative în acest domeniu. De asemenea, a menţionat sprijinul financiar oferit de Guvernul României pentru achiziţia de maşini electrice, ca măsură concretă de sprijin a extinderii utilizării vehiculelor ecologice”, a menționat ambasada.

De partea cealaltă, ce de la Tesla „au prezentat obiectivele companiei de extindere a activităţii în Europa Centrală şi de Sud-Est, care includ atât infrastructura de suport a vehiculelor electrice pe care le produce, cât şi noile tehnologii de stocare a energiei sau elementele ce susţin dezvoltarea oraşelor inteligente (smart cities)”.