Titi Jeican, șeful fermei de bizoni din Recea Cristur, a băgat în spărieți bogații și ștabii Clujului, dar și pe patronul Hans Kilger

Acum fix 3 ani, pe o ploaie mocaneasca, Toma Rus, fost secretar de stat in Ministerul de Interne, facea pe amfitrionul inaugurand cea mai mare ferma de bizoni din Europa, in comuna natala, Recea-Cristur. Pe o pasune ce se intinde pe aproape o suta de hectare, luata in concesiune de la sateni si de la primarie, bizonii americani si ferma erau investitia personala a doi oameni de afaceri straini, bavarezul Hans Kilger si austriacul Rudolf Karner, cei care propuneau la acea vreme planuri marete de extindere.

In mod surprinzator pentru acea vreme, nu Toma Rus a fost numit administratorul grupului de firme, ci om de incredere a fost ales Constantin „Titi” Jeican, baiatul lui Constantin Jeican, unul dintre fondatorii Bancii Transilvania, scrie ziardecluj.ro.

De ce scriem noi acest text? Fiindca sambata seara, pe 27 mai, zeci de milionari ai Clujului, zeci de oameni cu influenta ai orasului, au fost bagati fortat intr-un grup de Whatsapp intitulat DNA de catre chiar administratorul ranchului de la Recea Cristur, Titi Jeican. De-a lungul serii, in sarje inconstante, Titi Jeican a trimis tuturor stabilor Clujului mesaje confuze care se refereau la „mafia tiganilor”, la anumiti oameni de afaceri influenti, ba chiar printr-un mesaj gen „game over”, se insinua fie o sinucidere, fie o dezvaluire socanta.

Deranjat de praful din casa sau de alcool?

Climaxul deranjului social-media din capul lui Jeican a venit in momentul in care a trimis intregii audiente numarul de mobil al lui Hans Kilger, tatal investitiei de la Recea Cristur. Cum Titi Jeican nu inceta sa isi onoreze audienta cu tampenii, poze de tip selfie sau din casa lui, membrii grupului au inceput sa il injure. Pana si Toma Rus nu a rezistat psihic la asaltul lui Jeican, spunandu-i sa inceteze.

Contactat telefonic, Toma Rus nu a dorit sa comenteze pentru Ziar de Cluj nimic: „Te rog insa sa documentezi bine ce vrei sa scrii, fiindca e pacat sa aiba de suferit o asemenea investitie”. In paralel insa, Toma Rus s-ar fi confesat unor prieteni ca a luat distanta de Jeican fiindca „a luat-o razna”. Atitudinea lui Toma Rus este interesanta, multi asteptandu-se ca el sa preia mandatul lui Jeican. Asta spune un prieten al lui Rus si care cunoaste situatia:

„Iti dai seama ca e jenant ce s-a intamplat. Jeican a ajuns acolo fiindca e combinagiu, vorbeste nemteste, Toma nu vorbeste nicio limba. Dar Toma a rezolvat multe probleme pentru ferma. In alta ordine de idei, nu sunt convins ca nemtii ar avea incredere in el. Una peste alta, Titi trebuie eliminat cat mai repede. Saptamana trecuta a fost la Bucuresti unde a tocat o gramada de bani pe apartamentul prezidential de la un hotel ultra scump si a sters praful din cazinouri. E gras si frustrat ca nu poate sa arate altceva in fata femeilor decat ca e mare gambler la mesele de cazino. In realitate, problema cu jocurile de noroc la el e foarte mare. A fost condamnat cu suspendare pentru delapidare, ia cauta ca gasesti. Taica-sau are un pachet consistent la Banca Transilvania, actiunile lui sunt cotate intre 8 si 10 milioane de euro, iti dai seama insa ca nu ii va da pe mana lui Titi, ca ii toaca in maximum 2 saptamani”, ne-a declarat sursa.

Mult mai ferm a fost patronul neamt al fermei de bizoni, domnul Hans Kilger , pe care l-am sunat ca sa ii cerem sa comenteze gesturile angajatului sau:

„Am vazut si eu surprins ce s-a intamplat in acea seara. Nu e normal ce s-a intamplat cu siguranta, dar eu abia saptamana viitoare voi clarifica toate aspectele, cand voi veni in Romania. In mod normal, da, aveti dreptate, el nu ar trebui sa mai fie administrator, dar eu vreau sa separ albul de negru si sa imi fie foarte clar ce s-a intampla inainte de a lua vreo decizie”, a spus Hans Kilger.

Cine e acest Titi Jeican, inca administrator la ferma de bizoni?

Constantin „Titi” Jeican a fost toata viata lui o beizadea. Dar din aia adevarata. Tatane-su, om serios, fondator al Bancii Transilvania, s-a straduit toata viata lui sa ii dea plodului o educatie buna si sa nu ii lipseasca nimic. Cum adeseori se intampla ca prima generatie sa faca banii si a doua sa o f…, legea lui Murphy a actionat si aici.

Juniorul Jeican s-a nascut din parinti campioni, dar a devenit un gainar. O spunem cu toata responsabilitatea. Stiti, azi el este seful fermei de bizoni de la Recea Cristur, si v-am povestit si despre asta, dar inainte sa priviti acest print screen.

Ce vedeti mai sus e o condamnare la inchisoare cu suspendare pe care Titi Jeican, seful fermei de bizoni de la Recea Cristur, a luat-o fiindca a delapidat banet serios de la o firma din Bihor. Interesant este ca Titi Jeican semna acordul de recunoastere a vinovatiei abia la cateva luni de la lansarea fermei. Sa nu fi stiut cei doi actionari, bavarezul Hans Kilger, si austriacul Rudolf Karner de „buba” asta?

Hans Kilger, neamtul cu cashul, spune pentru Ziar de Cluj ca stia „ceva” despre aceasta problema, dar nu stia ca a fost condamnat cu suspendare si ca a existat si un acord de recunoastere. Interesant e

Kilger l-a numit totusi administrator pe Jeican. Acum probabil ca regreta.

Greu de spus. Sa nu fi stiut Toma Rus in 2014 de trecutul penal al lui Titi, din postura unui tanar pensionar, dar fost sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si fost secretar de stat in Ministerul de Interne? Greu de spus.

Jeican a furat banii unei firme, apoi i-a jucat la cazino. Cam 200 000 de euro

Inainte de a se implica în acest business clujean, Jeican a fost angajat la SC Villa Tirol, o fermă din judeţul Bihor, care se ocupa de creşterea bizonilor. Asociatul şi administratorul acestei firme din Bihor, austriacul Friedl Christian, i-a făcut o plângere penală lui Jeican în care îl acuză de delapidare, se arata intr-o ancheta a saptamanalului Gazeta de Cluj publicata acum 3 ani.

Clujeanul era una dintre persoanele de încredere cu care această firmă a colaborat, el asigurând, iniţial, servicii de interpret şi traducător, iar de la data de 14 iulie 2010, Jeican a fost delegat să reprezinte societatea în relaţia cu Raiffeisen Bank, fiind abilitat să efectueze o serie de operaţiuni bancare în numele firmei, cu excepţia contractării de credite, practic, clujeanul fiind desemnat administratorul de cont al firmei. După aceste decizii, Jeican şi-a deschis un cont şi şi-a comandat un card bancar. Ulterior, în numele acestei societăţi, Jeican a încheiat contracte cu furnizorii de utilităţi, a făcut angajări şi a reprezentat firma în relaţiile cu instituţiile publice.

“Începând cu luna ianuarie 2011, Jeican Constantin Alin a demarat o amplă şi complexă operaţiune de devalizare a conturilor societăţii, operaţiune care a avut ca rezultat însuşirea şi traficarea în folosul său şi a altor societăţi comerciale deţinute de acesta, a unor uriaş sume de bani, cu consecinţa producerii unui prejudiciu enorm în patrimoniul SC Villa Tirol. Însuşirea şi traficarea sumelor existente în conturile societăţii se realizau prin trei mijloace diferite. Ridicarea, din bancomate, de sume în numerar, fără ca acestea să fie folosite în interesul societăţii, sau să fie depuse în casieria societăţii (70.950 de lei). Efectuarea de viramente bancare, în conturile societăţii comerciale deţinute de Jeican Constantin, fără a exista vreun raport juridic sau vreo contraprestaţie în favoarea societăţii Villa Tirol (336.493,67 de lei). Însuşire sumelor de bani prin intermediul cazinourilor (771.037,5 de lei)”, arată Friedl Christian în plângerea concretizată în dosarul 254/P/2012 aflat la procurorii bihoreni.

Au vrut dreptate, au primit sechestru

Conform documentelor, în perioada ianuarie – octombrie 2011, Jeican şi-ar fi însuşit din conturile firmei, pe care le gestiona şi administra, suma de 1.178.481,17 lei.

“În concret, sunt plăţi efectuate prin bancă, în sumă totală de 306.200 lei către SC Indian Summer Bison Ranch, societate al cărei proprietar şi administrator este Jeican Constantin Alin, plăţi efectuate fără a avea la bază un contract sau o contraprestaţie realizată de aceasta, mai mult nici măcar o factură nu a fost emisă pentru plata acestei sume. Plăţi similare au fost efectuate către SC ECC Ecocare, în cuantum de 20.528 lei şi SC PJ Consulting, în cuantum de 9.765,67 de lei, de asemenea societăţi deţinute de acesta. Cea mai gravă faptă de însuşire a banilor subscrisei o constituie însuşirea sumelor de bani prin intermediul cazinourilor. Astfel, plăţile efectuate în cursul anului 2011 către societăţi ce au ca obiect de activitate organizarea de jocuri de noroc au fost în sumă de 771.037,5 lei”, se mai arată în plângere.

De asemenea, reprezentanţii SC Villa Tirol cer dispunerea măsurilor asiguratorii pe bunurile asupra cărora Jeican este titular. Cu toate acestea, procurorul şef-secţie Alin Leucea din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus instaurarea sechestrului asigurator asupra bunurilor deţinute de SC Villa Tirol. Procurorul Leucea îl acuză pe Friedl Christian şi societatea Villa Tirol de evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorul bihorean a descoperit că în perioada 2010 – 2011, Friedl Christian a delapidat 180.000 de euro, “în calitatea de administrator al SC Kitzalp Real Estate GmbH Tirol/Austria, a transferat această sumă de bani în societatea pe care o deţine în România, SC Villa Tirol, cu titlu de creditare firmă. De asemenea s-a reţinut că din dispoziţia administratorului Friedl Christian, angajaţii SC Villa Tirol au fost plătiţi cu alte sume de bani decât cele evidenţiate în actele contabile ale SC Villa Tirol”, arată procurorul în dispoziţia de instituire a sechestrului pe bunurile SC Villa Tirol.

Cazinourilor de unde Jeican ar fi scos banii firmei Villa Tirol

Chios Casino Cluj Napoca – 59.000 de lei

Mamaia Mamaia – 20.600 de lei

Metropolis SRL Cluj Napoca – 72.400 de lei

Platinium Casino 2 Bucureşti – 30.537,50 de lei

Platinium Club Mamaia – 110.000 de lei

Queen Investments I Bucureşti – 300.000 de lei

Regent Casino Bucureşti – 23.000 de lei

Standard Casino SRL Cluj Napoca – 140.000 de lei

Pana vine Kilger, cateva zvonuri

In ograda ranchului s-au strans multe probleme si intrebari. Se pare ca Jeican ar fi cumparat nu se stie din ce bani niste apartamente dintr-un bloc pe care nemtii il construiau in Cluj-Napoca, probabil cu titlu de investitie, fapt confirmat de Kilger care stia ceva, dar spune ca „nu am vazut contractele”. Alte zvonuri spun ca juniorul l-ar fi convins pe tatal sau sa sparga pusculita de la BT si sa vanda o parte din actiunile de la banca, cam 2 milioane de euro, dar sa ii investeasca in mai multe apartamente caci e afacere de viitor. Alte zvonuri neconfirmate spun ca s-ar fi infruptat si din banii companiei, lucru pe care Kilger nu vrea sa il speculeze: „O sa vin asa cum v-am spus in Romania si o sa iau contabilitatea la verificat. Pana atunci, nu vreau sa afirm nimic”.

Milioane de euro s-au investit pana acum in ferma de bizoni de la Recea Cristur. O investitie care e acum pusa intr-o lumina proasta de gestul necugetat al unui roman care si-a mancat omenia in fata celor ce i-au dat incredere.

Va vom tine la curent pe masura ce apar detalii relevante despre aceasta poveste.

Preluat integral de pe ziardecluj.ro.