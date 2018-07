Top 5 pasiuni puțin costisitoare ale unui bărbat modern

Lipsa banilor pentru oamenii obisnuiti este un lucru comun in zilele de astazi, asa ca, de multe ori, cei mai multi dintre reprezentantii sexului masculin renunta din start la pasiunile lor, punand pe primul loc alte lucruri importante din viata de familie sau de la serviciu. Un barbat modern insa nu trebuie sa aiba neaparat pasiuni costisitoare, in care sa investeasca prea multi bani, ar putea sa opteze pentru acele lucruri care il satisfac si care trezesc in el pofta de viata.

Barbatul modern doreste sa-si petreaca timpul liber intr-un mod relaxant de unul singur sau in compania prietenilor, asa ca uneori abia asteapta sa isi aprinda o tigara asezat comod pe fotoliul din sufragerie, ruland tutun de calitate intr-o foita de la Tobaccospirits sau sa citeasca stirile pe site-urile de profil de pe Internet. In ziua de astazi, una dintre pasiunile comune ale barbatului este socializarea pe diferite retele, acolo unde incearca sa discute despre lucrurile care-l pasioneaza.

Iata cateva pasiuni interesante si putin costisitoare:

Urmareste meciurile de fotbal. Inca de la aparitia fotbalului, barbatii au facut o adevarata pasiune din urmarirea acestor meciuri. Fiecare are o echipa preferata si pune suflet atunci cand aceasta castiga sau pierde. Din pacate, uneori acest hobby a dus si la drame adevarate, unii uitand sa faca distinctie intre fanatism si un mod placut de a-si petrece timpul. Probabil ca te afli printre cei din urma si esti unul dintre microbistii care abia asteapta sa inceapa campionatul pentru a avea parte de un timp de calitate in compania prietenilor dragi; Colectioneaza diferite lucruri. Acest tip de hobby este foarte intalnit si multi strang capace de la sticlele de bere, jucarii, mingi, oglinzi, tabachere. Pentru cel din urma hobby, poti sa vezi oferta de tabachere in mediul online si sa optezi pentru modelele metalice. Nu conteaza ce anume decizi sa colectionezi, poti aduna si creioane colorate daca asta te face sa te simti bine, important este sa doresti sa iti petreci timpul intr-un mod interesant; Fa fotografii in diferite locuri pe care le vizitezi. Evident ca nu esti un artist in acest domeniu, dar nici nu trebuie sa fii unul. Important este sa incerci sa surprinzi ineditul si sa iti placa ceea ce faci. Ai putea sa creezi propria galerie cu fotografii realizate in calatoriile tale sau in fata blocului surprinzand peisaje stranii sau fabuloase, oameni frumosi sau urati, cladiri in paragina sau alte momente care pot uimi pe ceilalti; Reconditioneaza mobila veche. O pasiune interesanta, care te poate ajuta si practic, in viata de zi cu zi, asa ca incearca sa dai o viata noua pieselor de mobilier din casa, adauga putina culoare sau luciu, transforma-le in asa fel incat sa trezesti admiratia celor care te viziteaza prin talentul, imaginatia si creativitatea pe care le ai din nastere. Ia un scaun vechi si tapiteaza-l iar, fa-l cadou unui prieten si transforma-ti pasiunea intr-o posibila afacere fara sa te coste nimic; Joaca golf, fotbal, sah sau table. Mai ales atunci cand ai timp liber din belsug si vrei sa il petreci in natura cu un prieten bun sau alaturi de o gasca intreaga de amici, astfel de sporturi pot fi pasiuni ideale si modalitati perfecte de a avea parte de o viata plina de neprevazut. Desi golful nu s-a numarat printre hobby-urile romanilor pentru ca era mai putin cunoscut in Romania, totusi el a devenit in scurt timp atractiv pentru multi barbati.

Asadar, nu este nevoie sa investesti sume uriase de bani in pasiunile tale pentru a te simti bine si pentru a petrece un timp de calitate. Poti sa obtii aceste lucruri usor, fara sa te coste aproape nimic, important este sa-ti doresti sa faci si altceva in afara de activitatile obisnuite din viata de familie, de rutina mersului la serviciu si a condusului in traficul foarte aglomerat.