Top 7 activitati preferate de cainele tau

Existenta unui animal de companie in locuinta ta poate duce la schimbari majore in traiul cotidian, dar si la o imbunatatire a starii tale psihice si fizice. Foarte multi specialisti sunt de parere ca patrupezii sunt ideali pentru a creste un copil frumos si responsabil, pentru a ajuta un batran sa treaca peste starile deprimante sau un om bolnav care nu isi gaseste motivatia de a trai. Viata alaturi de un caine insa inseamna si multa responsabilitate, nu numai distractie, asa ca stapanii trebuie sa faca fata cu succes situatiei noi.

Inainte de a aduce in casa animalul de companie, trebuie sa pregatesti casa adecvat, sa cumperi cusca de transport, jucariile pentru distractie, zgarda si lesa pentru plimbare, mancare uscata pentru catei si hrana umeda, recompense gustoase deoarece vor incepe si cursurile de dresaj in scurt timp, un centru de joaca, precum si alte lucruri importante. In scurt timp, intreaga ta viata va fi acaparata de pufosenia ce sare vesela si face doar nazdravanii.

Iata cum adora sa-si petreaca timpul animalul tau de companie:

1. Aerul curat este ideal pentru toate vietatile, iar cainele nu face exceptie. Indiferent cat de mult ai vrea sa-l tii doar in apartament pentru ca nu ai timp sa-l scoti afara din cauza oboselii dupa cele 8 ore petrecute la serviciu, uita de lenevit in pat. Patrupedul are nevoie sa iasa la plimbare in jurul blocului, in curtea casei, in parcul din apropiere sau oriunde ai chef, asa ca nu trebuie sa uiti ca nu ai pisica si nu il poti tine doar in interior;

2. Iubeste compania altor caini si abia asteapta sa se imprieteneasca sau sa miroasa prin toate locurile marcate de acestia. Daca ai prieteni ce detin si ei un animal de companie, fa un program zilnic pentru a iesi in parc impreuna cu acestia. Cainii vor deveni si ei amici la catarama si vor astepta cu nerabdare sa petreaca timp impreuna;

3. Iubeste apa si vara nu se poate abtine sa nu sara in prima baltoaca pe care o gaseste in cale. Cand iesi in parcuri, in preajma lacurilor sau fantanilor arteziene, ai grija sa nu sara bucuros in apa pentru a se racori de canicula de afara. Este de folos o zgarda si o lesa trainica pentru a face fata acestei porniri jucause;

4. Intotdeauna trebuie sa aiba in preajma jucarii pentru ca adora sa se joace singur sau cu tine. Poti sa pitesti una prin casa, intr-o alta camera, si sa-l trimiti sa o recupereze. Dupa ce o aduce, ofera-i o mica recompensa, va fi extrem de bucuros si va astepta cu nerabdare o noua sesiune de joaca;

5. Placerea cea mai mare pe care o are este sa manance. Ai putea sa-l surprinzi placut cu o mancare de casa facuta special pentru el si care stii ca ii place foarte mult. Se va bucura si te va rasplati printr-o energie debordanta, prin giumbuslucuri minunate si multa voie buna;

6. O alta activitate care ii face placere este sa petreaca timp alaturi de tine. Pur si simplu, sa stea in compania ta, iar acest lucru il bucura si il mentine sanatos psihic. In vacante nu-l lasa acasa, iti va duce dorul chiar daca va fi foarte bine ingrijit;

7. Cursurile de dresaj ii trezesc curiozitatea si este interesat de ele pentru ca este rasplatit cu gustari delicioase.

In concluzie, orice caine are nevoie de afectiune, de joaca si de cat mai multe activitati pe care sa le faca impreuna cu stapanul sau.