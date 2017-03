TOP PROSTITUATE DIN CLUJ. GALERIE FOTO, PREȚURI ȘI VOT

Meseria e brățară de aur, de ce nu ar fi prostituția brațara de diamant? TOP PROSTITUATE din Cluj arată femeile care își vând trupul pentru o sumă de bani. Unele fac sex cu 50 lei un număr, altele cu 100 de euro o oră. Marfă este pe toate gusturile: brunete, roșcate, blonde sau unele fără păr deloc…în zona intimă, desigur..În plin SEXGATE de București, să știți că și Cluj-Napoca, Capitala Tineretului în 2015, are de oferit plăceri domnilor dispuși să își golească buzunarele. Fetele își postează anunțuri pe nimfomane.com sau pe alte site-uri de profil și își vând trupul în plină zi la ele acasă, la tine acasă sau la hotel. Mai jos puteți citi TOP PROSTITUATE din Cluj-Napoca, o galerie foto și o serie de prețuri pentru servicii diferite și uneori complete de sex.

Brunete prostituate Cluj

TOP PROSTITUATE din Cluj nu a corectat greșelile gramaticale din anunțul fetelor. Bănuim că nu vreți să mergeți la ele pentru o oră de gramatică. Să fii sau să nu fii o doamnă din TOP PROSTITUATE Cluj:

1. ”doua brunete superbe si ft sexy LUX LUX Bianca 1.75 60kg ochii verzi si Alina 1.73 55kg ochii negri. te asteptam”, arată cele două fete pe un anunț postat pe nimfomane.com

”alaturii de noi si iti vom indeplini fateziile si iti vom pune la dispozitie confortul si relaxarea de care ai nevoie

nu grabim clienti si iti oferim posiblitatea de a face dus inainte si dupa [nu este obligatoriul] in locatia noastra de

lux. iti vom oferi posibilitatea de a consuma alcool tau preferat in compania noastra in limita bunului simt totul

pentru a te simti cat mai comod si relaxat in compania noastra oferim servici de calitate Decor superb muzica erotica.

POZE 100% REALE DIN ACCEST MOTIV AM FACUT POZELE CU NR NOASTRE SCRISE PE FOAIE DACA DV VENITI

SI CONSIDERATI CA NOI NU SUNTEM CELE DIN POZA VA SUPORTAM CHELTUIELILE DE DEPLASARE. RUGAM SI OFERIM

SERIOZITATE”, continuă fetele.

2.”Suntem 2 rusoaice ,frumoase, curate, discrete, senzuale oferim companie domnilor generosi”, arată rusoaicele postând o fotografie în care îți face cu ochiul. Nu ai vrea să îți facă și cu altceva?

3. ”BRUNETA, 25 DE ANI, VOLUPTOASA, DRAGUTA, TANDRA, PASIONALA SI RABDATOARE, FAC DRAGOSTE, NU SEX, OFER COMPANIE INTIMA (NORMAL, ORAL FACUT FOARTE BINE), DETALII LA TEL. , ZONA Marasti TE ASTEPT!” Întrebarea e dacă o poți și tu aștepta pe ea cu un mic cadou.



4. ”Escorta draguta si cu bun simt .te astept in locatia mea discreta situata in zona zorilor.pt mai multe detalii sunati-ma.” Domnișoara este mai voluptuoasă pentru fanii genului. Vă dați seama câte ați putea face pe ea și pe ce ați putea pune mâna…

Anabelle, una dintre cele mai frumoase prostituate din Cluj

5. ”Buna ! Sigur sunt ceea ce cauti asa ca ma bucur ca te-ai oprit asupra anutului meu. Sunt o persoana senzuala si pasionala, imi plac sarutarile patimase si mangaierile fine, corpul meu si pielea sunt foarte sensibile si le place sa fie atinse usor. Imi plac barbatii inteligenti cu care pot purta o conversatie decenta inainte de ai seduce in ochii mei albastri , sexy. Sunt o persoana deschisa la minte, deci , daca ai o fantezie specifica care ti-ai dori sa o incerci putem vorbi despre asta si vom vedea daca e ceva de care ne-am putea bucura amandoi. ” Anunțul este clasic, dar poza de mai jos spune cam totul.



”Un, NU categoric, pentru „domination” sau „humiliation” , asa ca va rog nu ma abordati cu aceste subiecte. Doresc sa ma intalnesc doar cu gentlemani care ma trateaza cu respect si sunt ingrijiti, pentru ca eu voi oferi acelasi lucru. Pozele mele sunt 100% reale si sunt actulizate cu regularitate.

200RON finalizarea / 300 RON ora , (pt outcall +50 RON)

Iar pentru clienti fideli,cei care ma vizitaza intr-o luna de 4 ori,a 5-a ora voi oferi 30 de minunte in plus pentru a ne bucura mai mult de momentele frumoase ce le vom petrece impreuna ”, arată în continuare prostituata intitulată Anabelle.

Domnișoara Cristina, prostituata într-o relație

6. ”Bruneta sani mari, 19ani,slabuta,167cm,locatie marasti,te astept la mine pentru a petrce clipe intense de placere contacteaza-ma”, este anunțul postat de tănăra domnișoară Cristina.

În schimb, Cristina are numarul de telefon legat cu o pagina de facebook: Cristina Harțeg. Acolo pare extrem de îndragostită de un bărbat și ne întrebăm dacă el știe cu ce se ocupă tânăra Cristina:



7. ”Bruneta incendiara cu sani mari si pasaria fierbinte pe asteapta pentru ati satisface placerile non stop la mine sau hotel”, arată anunțul postat pe nimfomane.com. În schimb, pozele de la baie spun mai multe decât niște vorbe și suntem sigur că ați fi dornici să o gustați și voi pe incendiara brunetă:



8. ”Bruneta draguta cu fundulet de brazilianca ofer serviii de escort doar domniilor seriosi si cu bun simt peste 26 d ani.” Arată mesajul postat de tănăra tatuată.



9. ”La hotel sau la min.sex oral cu finalizare,69 dragoste si sarutari,fantezii sexuale masaj erotic de relaxare.Oferta de 2-h 250 de lei sex si placeri.Sunt o fata ok nu sunt fotomodel dar ofer servicii de calitate.Va astept!!!” Fata ok își postează niște poze din fața blocului:

10. ”Ofer servicii de masaj erotic nud si contact sexual oral si normal”, arată anunțul. Domnișoara Alexandra ar fi cea mai scumpă din acest top, cerând 100 de euro pentru o oră de plăceri și nu numai.

Ordinea domnișoarelor prostituate de mai jos este în funcție de cum au fost prezentate, ele fiind prezentate precum s-au descris ele:

Sursa fotografii: nimfomane.com, Facebook.com