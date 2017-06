Totul despre gala de deschidere a TIFF 2017

Piața Unirii din Cluj-Napoca a fost arhiplină vineri seara, pe 2 iunie, la deschiderea Festivalului Internațional de Film Transilvania. Circa 3200 de oameni au urmărit comedia „Regele Belgiei/ King of the Belgians” pe cel mai mare ecran din istoria festivalului și unul dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est, de 23 x 14 m. Numărul record de spectatori a fost anticipat și de vânzările în avans de bilete, duble față de anul trecut.

Invitați speciali la seara de gală, au pășit pe covorul roșu personalități din viața publică a Clujului și vedete autohtone, printre care s-au numărat Corina Șuteu, fostul ministru al Culturii, actorul Dorel Vișan, Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, jurnalistul Lucian Mândruță, actorul Dorel Vişan și Dragoș Bucurenci.

Din echipa de producție a filmului „Regele Belgiei” au venit la eveniment regizoarea americană Jessica Woodworth și actorii Peter Van den Begin și Titus De Voogdt. Invitați pe scenă la sfârșitul proiecției, aceștia s-au declarat îndrăgostiți de Cluj-Napoca.

“Mă bucur că aţi venit în număr atât de mare. Suntem în faţa unui nou record, foarte mulţi spectatori au cumpărat bilete în avans. Va fi greu să vedeţi tot. Anul acesta la TIFF avem peste 200 de filme, 188 de lungmetraje, 37 de scurtmetraje, aceste filme vin din 53 de ţări, unele ţări prezente, cred, în premieră la TIFF. Aşteptăm, probabil, va fi recordul absolut în ceea ce priveşte numărul de invitaţi care vin la festival, invitaţi străini, români, aşteptăm peste 1300 de invitaţi, ştiu că deja hotelurile sunt la capacitate maximă şi sper să îi revedeţi pe cei care fie au jucat, fie au regizat filme, să-i întâlniţi la finalul fiecărei proiecţii, să staţi de vorbă cu ei. Anul acesta avem locaţii noi, revenim cu proiecţii la Sapientia. Din păcate, Cinem Arta este în renovare şi sper la anul să revenim la Arta. Anul acesta vom mai avea proiecţii de film, dar nu orice film, film vechi ca pe vremuri, la Urania Palace”, a spus Tudor Giurgiu în deschiderea festivalului cu numărul 16.

Acesta a mai spus că are senzaţia că ediţia din acest an a TIFF „se învârte” în jurul lui Alain Delon.

“Toată lumea ne întreabă ce face Alain Delon, când vine, cumva, am senzaţia că tot festivalul se învârte în jurul lui Alain Delon. Am primit mesaje pe Facebook din Constanţa, din Deva, de la Turnu Severin, vo veni în partea a doua a festivalului multe doamne, în special, să-l întâlnească pe Alain Delon, cel care va primi premiul pentru întreaga activitate. Proiecţia principală la care dânsul va participa va fi aici, în Piaţa Unirii, pe 9 iunie. Va fi, cred, o întâlnire memorabilă între publicul clujean şi dumnealui, deja s-au vândut 1752 de bilete, nu am făcut niciun fel de invitaţii, cred că e important publicul să se întâlnească cu domnul Alain Delon. Capacitatea noastră este de 3200 de locuri. Cine va reuşi să prindă bilet, cred că va fi foarte fericit. A doua zi, sâmbătă, mai avem o proiecţie unde sperăm să îl avem invitat, la Casa de Cultură a Studenţilor. Nu am primit încă un ok definitiv. Sâmbătă seara, la Teatrul Naţional va fi gala de închidere, unde vor fi multe alte nume mari ale cinema-ului românesc şi european”, a mai spus preşedintele festivalului.

Preşedintele Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), Tudor Giurgiu, a declarat că municipiul Cluj-Napoca poate deveni un platou imens de filmare şi un centru de producţie cinematografică, unde regizorii să filmeze şi să cheltuie bani.

”Încercăm de mulţi ani să convingem autorităţile locale că oraşul Cluj are potenţial să devină un imens platou de filmare. Veţi vedea şi spoturile festivalului, sunt tot pe această idee. Cred că oraşul în sine, dar şi ce e în jur, poate fi speculat cinematografic şi cred că e important ca festivalul să aducă mulţi alţi regizori care să filmeze aici, să cheltuie bani aici, şi de ce nu, poate în 10-15 ani Clujul să devină un important centru de producţie cinematografică”, a spus Giurgiu.

La gala de deschidere din Piaţa Unirii au participat peste 3.000 de persoane, organizatorii anunţând că vânzările de bilete au înregistrat un record în acest an, în condiţiile în care până în dimineaţa zilei de 2 iunie s-au vândut cu 170 la sută mai multe bilete în avans decât anul trecut, iar unele proiecţii sunt deja ”sold-out”.

În Piaţa Unirii a fost instalat cel mai mare ecran în aer liber din istoria festivalului şi unul dintre cele mai mari din Europa Centrală şi de Est, având dimensiuni de 24 de metri pe 13. “Avem în spate un ecran gigant, am spus anul acesta să mărim miza, e probabil pentru prima dată când în România se văd filme la mărimea asta”, a mai spus Giurgiu.

Primul film proiectat în deschiderea TIFF a fost comedia ”Regele Belgiei”, coproducţie Belgia – Olanda – Bulgaria din 2016, care urmăreşte aventurile unui rege belgian prin ţările balcanice. Înainte de proiecţie, au cântat ”Sirenele de la Marea Neagră”, corul feminin din film.