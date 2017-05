Traficul de la orele de vârf este influențat de aglomerația din școlile centrale. Emil Boc, vine cu soluții

Aglomerația din școlile centrale ale Clujului a devenit o problemă din ce în ce mai serioasă. În ultimii ani, numărul părinților care își înscriu copii la școllile centrale este în creștere deși nu toată lumea are domiciuliul în apropierea acestor școli. Părinții care locuiesc în altă zonă dar vor să își înscrie copiii la o școală centrală apelează la un truc. Mai exact, aceștia își fac viză de flotant. Numărul mare al copiilor înscriși în clasele primare și înmulțirea claselor primare nu reprezintă singurul impediment sesizat. Traficul orelor de vârf din zona centrală are de suferit datorită numărului mare de părinți care își aduc copiii la școală cu mașina.

Emil Boc: ,,Când cei mici au vacanţă se circulă suportabil în oraş”

Primarul Emil Boc a declarat că numărul mare de copii înscriși la școlile centrale generează aglomerația de la orele de vârf, deoarece copii sunt aduși de către părinți la școala cu mașina, astfel, un număr mare de mașini ajung în centrul orașului și opresc pentru a lăsa copilul la școală, generându-se astfel blocaje.

„Primăria, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu Poliţia municipiului caută soluţii pentru decongestionarea traficului în zona centrală. Una dintre problemele pe care le avem este legată de faptul că şcolile din centru sunt supraaglomerate şi avem un caz în care s-a cerut suplimentarea cu 12 clase faţă de numărul existent.O cauză a aglomerării este faptul că legea este permisivă şi, în baza unei vize de flotant, permite oricărui cetăţean să îşi înscrie copilul la o şcoală din centrul oraşului, fără alte precizări, iar părinţii, deşi nu locuiesc în zonă, îşi aduc copiii la şcoală cu maşinile în fiecare dimineaţă. Am cerut Poliţiei verificarea în teren a cazurilor unde sunt suspiciuni că se înregistrează un număr mare de cereri pentru stabilirea reşedinţei la aceeaşi adresă şi să se vadă dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată” a declarant Emil Boc.

Așadar, acesta a susținut că vrea să vină cu două soluții. Una dintre acestea ar fi înființarea unei curse speciale pentru elevii din clasele primare. Astfel, un autobuz special ar lua copiii și i-ar lăsa în fața școlilor, diminuând astfel numărul mașinilor aflate în zona centrală dimineața. O a doua soluție ar fi înființarea unor clădiri în zone separate pentru orele de curs ale elevilor în clasele primare. Prin aceste soluții se urmărește fluidizarea traficului pe cele mai importnte artere din oraș.

“Când cei mici au vacanţă se circulă suportabil în oraş. Când mii de oameni vin cu sute de copii în centrul Clujului la şcoli să-şi lase fiecare copilul cu maşina în faţa şcolii e o aglomeraţie pe care oraşul nu o mai poate suporta. Aici avem două soluţii: pe de-o parte, şcolile, Inspectoratul Şcolar, neavând un cadru legal să-i oprească pe părinţi să-şi facă în mod formal flotant în centru, nu mai aducem copiii la şcoala din centru, ci şcoala din centru, că e Şincai, că e Racoviţă, că e Bălcescu, că e Coşbuc, să-şi facă ea secţii descentralizate în cartiere. Să meargă profesorii de la liceele atât de căutate din centru în locaţii pe care le pune la dispoziţie în cartiere. Cea de-a doua soluţie la care lucrăm este să facem o analiză până la 1 februarie să vedem câţi copii din fiecare cartier vin la şcolile din centru. Apoi să stabilim, să vedem dacă va putea fi implementată, să punem un autobuz, de exemplu din Mănăştur sau Gheorgheni, care să ducă copiii la ora 7.30 sau 7.15 direct la şcoala X. Toţi copiii care sunt la şcolile Coşbuc şi Şincai au autobuz din Mănăştur, din Grigorescu, Gheorgheni şi care îi duce direct la şcoală. Numai pe copii, pe nimeni altcineva. Şi atunci, părinţii nu mai trebuie să vină cu maşina, să-l ia de mânuţă şi să-l ducă în clasă, ci în faţa şcolii opreşte autobuzul, de acolo pleacă direct în clasă şi copiii sunt în siguranţă. Să încercăm să nu mai vină toată lumea cu maşina să-şi lase copilul în centru. Nu va fi uşor, va fi o muncă de convins a părinţilor să aibă încredere că autobuzul îi duce şi îi lasă în siguranţă la şcoală” a mai adăugat acesta.

Școlile care dețin clădiri separate, încurajează această acțiune

Reporterul Gazetei de Cluj a luat legătura cu conducerea Colegiului Național ,,Emil Racoviță” și a Liceului Teoretic ,,Gheorghe Șincai”. Ambele instituții școlare dețin clădiri separate în care se desfășoară orele de curs ale elevilor din clasele primare.

Directorul Colegiului Național ,,Emil Racoviță” a declarat că și-a dorit de mult timp să realizeze acastă schimbare. Acesta susține că în următorii patru ani, mutarea claselor primare într-o locație separată va fi completă, iar situația traficului va fi cu siguranță una mai bună.

,,Mi-am dorit de multă vreme să descongestionăm programul dintr-o clădire de peste 100 de ani, construită pentru învățământul de atunci și populația de atunci a Clujului. Ca urmare, după mai multe divigențe am ajuns în situația în care din toamna lui 2016 învățământul primar din Colegiul Național ,,Emil Racoviță” isi desfasoara activitatea in alta zona a orasului, particular pe Horia 52. Doar ca am inceput cu clasele pregatitoare si abea peste 4 ani procesul va fi conplet de mutare acolo a invatamantului primar cand sigur va scadea numarul automobilelor care blocheaza zona centrala in timpul programului de dimineata. Pe de alta parte, crearea unui spatiu separat, dinstinct pentru invatamantul primar, creeaza si conditiile unei mai bune organizari atat pentru invatamantul primar, separarea de cei mari.. posibilitatea de a se produce incidente in curtea scolii, cat si pentru cei mari de a se realiza un program specific varstelor. ” a susținut acesta.

Doamna director al Liceului Teoretic ,,Gheorghe Șincai” Smaranda Graur se declară la rândul ei mulțumită de această măsură, susținând că această separare este în primul rând în beneficul elevilor.

,,Suntem într-o situație fericită în care avem o altă clădire alocată doar pentru învățământul primar. De aceea spun că suntem într-o situație fericită, deoarece am reușit să separăm în felul acesta învățământul primar de cel gimnazial și cel liceal într-o clădire privată care se bucură de dotări moderne. În felul acesta s-a rezolvat și problema aglomerării sau a presiunii pe locația de pe strada Avram Iancu și în același timp s-a rezolvat și o problemă care ține de beneficiul elevilor din învțământul primar, care pot să se dezvolte firesc, nefiind influențați de comportamente, atituini ale celor din învățământul liceal. Noi avem trei clase pe nivel și anul acesta 2016/2017 s-au desfășurat activități foarte frumoase în noua clădire, iar feeback-ul părinților legat de această separare este unul pozitiv.” a declarat doamna director Smaranda Graur.

Reporterul Gazetei de Cluj a luat legătura și cu una dntre învățătoarele care predau la clasele primare ale Liceului Teoretic ,,Gheorghe Șincai”, doamna Abrdudean Monica. Aceasta se declară mulțumită de felul în care se desfășoară activitățile elevilor din clasele primare, ba mai mult încurajează adoptarea acestei măsuri și de către alte școli.

,,Sunt foarte mulțumită că ne-am mutat aici. Este totul renovat, școala arată impecabil. Sunt foarte multe avantaje pentru copii. Copii sunt de vârste apropiate și e foarte important acest lucru. Era puțin mai dificil înainte, când se aflau printre copii mai mari. Acum au spații de joacă și tot ce ține de buna desfășurare a procesului cu spirit educativ se poate desfășura în condiții mult mai bune. Faptul că aici este doar ciclul primar pentru copii este mult mai bine și se simt mult mai în largul lor.

Să știți că aici pe Dorobanților și aspectul traficului este mult mai ușor de rezolvat, pentru că nu e chiar atât de aglomerat cum era pe Avram Iancu, este o parcare în față unde părinții pot să oprească în siguranță și să trimită elevul în școală unde suntem de serviciu, avem portar și în fiecare zi este cineva în fața școlii care așteaptă copiii. Eu încurajez, iar faptul că se poate face lucrul acesta este în primul rând în folosul copilului. Copiii au de câștigat. Aceștia vin la programul After School și stau 8 ore. Nu e tot una să ai unde să te joci, să poți să te miști sau să stai îngrămădit într-o săliță. Eu vă spun cu mâna pe inimă că mă bucur că ciclul primar este într-o clădire separată deoarece e foarte convenabil și pentru copii, și pentru părinți și pentru dascăli.” A declarat doamna Abrudean Monica.

Întrebată de ce consideră că părinții școlarilor aleg instituțiile de învățământ din zona centrală aceasta a răspuns următoarele :

”Cred că ar fi multe motivele pentru care părinții aleg școlile centrale. Deși acum sunt condiții cam peste tot, părinții sunt interesați de ce e mai bun pentru copii. Parinții știu că în momentul în care aleg o școală centrală, acolo copilul va fi într-o clasă cu elevi care își permit pe lângă activitatea de la școală să desfășoare diferite activități extracuriculare. Studiază o limbă straină intensivă, joacă șah, merg la bibliotecă… Toate aceste activități contează foarte mult pentru părinte. Acest gen de activități se desfășoară mai mult la școlile din centru pentru că ajungem mai ușor la teatru sau la cinematograf. Ne este mai ușor să ne mișcăm. Copiii sunt copii și toți merită să aibă aceeași șansă, dar probabil părintele consideră că dacă copilul învață la o școală în centrul Clujului i se deschid mai multe oportunități și ce nu face un părinte pentru copilul său?” mai susține aceasta.