Tragedie la Luceafărul Cluj. Un copil de 13 ani a murit

Accident tulburator, petrecut pe Drumul National 1, in Alba. Un copil de 13 ani a murit si alti 3 au fost grav raniti, in timp ce se intorceau de la o competitie sportiva, din Drobeta Turnu Severin. Masina transporta patru juniori de la Luceafarul Cluj.

Masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil si ambele vehicule s-au oprit intr-un gard din beton. Un copil de 13 ani a murit si alti 3 au fost grav raniti, in timp ce se intorceau de la o competitie sportiva, din Drobeta Turnu Severin. Masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil si ambele vehicule s-au oprit intr-un gard din beton.

Tragedia s-a petrecut in localitatea Inoc. In imaginile surprinse de o camera video, montata la bordul unei masini, se vede cum un sofer vireaza la stanga – fara sa se asigure, spun martorii – iar din spate un alt conducator auto depaseste coloana de vehicule si il izbeste puternic.

Sofer: „Am semnalizat inainte cu 200 de metri sa schimb directia de mers in stanga, si cand am facut stanga asta nu stiu de unde a aparut si m-a lovit. Avea viteza mare, m-am trezit in sant. Copiii i-a scos afara, ca era lume.”

Ambele masini au ajuns pe santul de pe marginea drumului, si s-au infipt intr-un gard din beton. Cei 4 copii, aflati in autoturismul care intrase in depasire, au fost raniti. Unul dintre ei, in varsta de 13 ani, s-a stins in bratele medicilor, care l-au resuscitat zeci de minute.

Ceilalti 3 copii au fost transportati la spital. Pustii se intorceau de la o competitie sportiva de fotbal de la Drobeta Severin si se indreptau spre Cluj, scrie stirileprotv.ro.

Cei doi soferi au scapat teferi. Amandoi sunt cercetati acum de politisti.

Subcomisar Mihai Pacurar – Politia Rutiera Aiud: „Conducatorul auto al unui autoturims marca VW Golf nu se asigura corespunzator la efectuarea manevrei de viraj si mers spre stanga si intra in coliziune cu un auturism marca Skoda, care se afla in depasirea unei coloane in zona de actiune a indicatorului de depasire interzisa si marcaj simplu longitudinal continuu.”