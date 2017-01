Traian Onuc: ”Parchetul se mărgineşte la a mă acuza, dar practic nu rezolvă nimic, neavând competenţă”

Ţeparul Traian Onuc (fost Floarea Ianson) consideră că este nevinovat şi nu este judecat corect, susţinând că Parchetul se mărgineşte la a-l acuza, ”dar practic, nu rezolvă nimic, neavând competenţă” considerând că este condamnat doar de gura lumii. De asemenea, Traian Onuc le solicită cumpărătorilor să nu îl mai contacteze dacă situaţia nu se va remedia în cel mai scurt timp.

Îl chema Traian Floarea Ianson, iar acum se numeşte Traian Onuc (noul nume apare într-o hotărâre judecătorească din 30 septembrie 2016) şi este acuzat de înşelăciune cu un prejudiciu estimat la 680.300 euro. A fost arestat preventiv la sfârşitul lunii mai, între timp eliberat şi pus sub control judiciar. Inculpatul numit acum Onuc are în Cluj-Napoca două proiecte imobiliare – două blocuri de câte opt etaje pe strada Miko Imre nr. 14 şi un alt bloc pe strada Fabricii nr. 65-67. Niciunul dintre proiectele derulate de acesta nu respectă autorizaţia de construire, în fapt, oamenii au cumpărat apartamente în clădiri autorizate ca birouri. Ba mai mult, Ianson a vândut de mai multe ori aceleaşi apartament la clienţi diferiţi sau apartamente la etajul 9, într-un bloc care în realitate are 8 etaje sau situate la etajul 5, deşi imobilul a fost avizat doar cu 3 etaje şi etajul 4 retras. Din acest motiv, cumpărătorii nu au putut să-şi intabuleze locuinţele şi îl acuză pe Traian Onuc că le-a nenorocit viaţa, aceştia trăind acum în condiţii inumane, constrânşi fiind de faptul că şi-au irosit economiile de-o viaţă cumpărând iluzii cu zeci de mii de euro, iar acum nu mai au nimic.

Traian Onuc consideră că nu i se aplică ”tratament” corect la Judecătorie

Printr-o altă scrisoare adusă la sediul redacţiei, Traian Onuc doreşte să aducă la cunoştinţă ”o situaţie unică în mersul unui dosar penal din România”

”Subsemnatul Traian Onuc, aduc la cunoştinţă mass-mediei în general şi părţilor implicate în dosarul care mă priveşte în particular, o situaţie unică în mersul unui dosar penal din România.

Mă refer la faptul că, fiind supus măsurii controlului judiciar, măsură solicitată de către Parchet, contestaţiile care se depun faţă de această propunere ”cad” în mod repetat la acelaşi complet de judecată (Judecător de Drepturi şi Libertăţi) – Teodora Loredana Ivaşcu. Practic, aceasta este magistratul care m-a judecat de fiecare dată de când mă aflu sub control judiciar, ori măsura arestului preventiv. Este vorba despre a 6-a oară când mă judecă acelaşi magistrat. Deşi s-a formulat cerere de recuzare(n.r. recuzare – mijloc procedural prin intermediul căruia părţile pot solicita, în cazurile prevăzute de lege, îndepărtarea unuia sau a mai multor judecători din completul de judecată), aceasta s-a respins, fără ca avocatul meu (n.r. – Flaviu Mureşan) să fie solicitat pentru a depune concluzii cu privire la cererea de recuzare, atâta timp cât solicitarea s-a făcut oral în faţa judecătorului recuzat.

Miercuri, 25.01.2016, ora 11:00 a avut loc o nouă contestaţie. Evident, am fost judecat de către acelaşi judecător. Soluţia a fost logică, din punctul de vedere al magistratului – de continuitate.

Mai ţin să precizez faptul că sunt ţinut sub control judiciar de mai mult de şase luni de zile, menţinându-se aceleaşi obligaţii, deşi situaţia juridică s-a modificat. Eu, nu mai deţin nicio calitate legală în cele două proiecte imobiliare, aşa cum există acte depuse la dosar”, se arată în scrisoare.

”Procurorul doreşte ca 300 de familii să nu mai primească nimic”

”În plus, promitenţii cumpărători sunt blocaţi de 8 luni de zile de către ancheta şi măsurile dispuse de procurorul Pantea Marius Călin, care doreşte ca 300 de familii să nu mai primească nimic. Se susţine că imobilele sunt construite ilegal, dar legea permite construcţia de imobile şi modificarea lor pe parcursul execuţiei, respectiv intrarea în legalitate a acestor modificări. Sun în Cluj-Napoca peste 1.000 de astfel de construcţii, dar mă întreb, oare de ce doar Traian Onuc este interesant pentru Parchet? Reprezentantul acestuia mă acuză că nu am suficiente spaţii locative. Dragi promitenţi cumpărători, pe strada Miko Imre fn şi pe strada Fabricii 65/67 se puteau realiza cca. 470 de apartamente.

Parchetul se mărgineşte la a mă acuza, dar practic nu rezolvă nimic, neavând competenţă deoarece oamenii au voie să se înţeleagă, să semneze fără să fie condiţionaţi de măsurile unui procuror care îşi depăşeşte atribuţiile, sperând că mă va condamna pe mine, de gura lumii. Eu doar am semnat anumite clauze şi condiţii, acceptate de către ambele părţi, or între înţelegerile oamenilor nimeni nu poate interveni.

Pe viitor când se doreşte arestarea unor oameni nevinovaţi în baza unor convenţii semnate de comun acord între părţi, care nu sunt analizate cu atenţie de organele de urmările penală, fiind luate în considerare doar declaraţiile uneia dintre părţi, rog autorităţile, cu deosebită stimă şi consideraţie să analizeze situaţia luând în considerare actele şi nu vorbele. Pentru a susţine cele afirmate de mine, vă anexez o copie după clauzele contractuale dintr-o promisiune de transfer de proprietate.

Aceasta, pentru a nu vă propune următorul exemplu: doi cetăţeni se întâlnesc, negociază şi convin, stabilind clauze contractuale conform voinţei lor, de a face un schimb: o pereche de pantaloni VS o maşină. Această înţelegere se numeşte convenţie şi nicidecum înşelăciune.

Dragi cumpărători, în cazul în care situaţia nu se va remedia în cel mai scurt timp, vă solicit să nu mă mai contactaţi, deoarece drepturile d-voastră de a vă înţelege sunt încălcate, mai mult condiţionate ilegal.

Cumpărătorii şi-au asumat un risc şi au semnat

În clauzele contractuale amintite de Traian Onuc se specifică că promitenţii cumpărători au luat la cunoştinţă starea de fapt, fiind de acord şi cu schimbarea destinaţiei imobilului, respectiv din spaţiu comercial în spaţiu de locuinţe, asumându-şi orice risc:

”Subsemnaţii promitenţi-cumpărători promitem să cumpărăm de la promitentul-vânzător de mai sus imobilul descris cu preţul şi în condiţiile sus menţionate, declarând că cunoaştem starea de fapt (fiind vizionată locaţia) şi de drept, având cunoştinţă de existenţa ipotecii întabulată asupra terenului în favoarea Băncii PIRAEUS BANL ROMÂNIA S.A., în baza actelor anexe, pe care le înţelegem şi le acceptăm, suntem de acord cu efectuarea schimbării de către promitentul vânzător a destinaţiei spaţiului din spaţiu comercial în spaţiu de locuinţe, asumându-ne orice risc , am achitat azi, data semnării prezentului act suma de 15.000 euro, cu titlul de avans, vom achita prin virament bancar restul de preţ în sumă de 16.500 euro la preluarea imobilului, până cel târziu la data de 15.12.2015 (…).

Pentru perfectarea prezentului act s-au depus următoarele acte: extrase CF, autorizaţie construire, contract de asociere în participaţiune, e-mail Bancă, pe care le-am văzut, le-am înţeles şi le acceptăm consecinţele, părţi integrante ale prezentului act”.

Acest act a fost tehnoredactat şi autentificat la Societatea Profesională Notarială Mureşan Dorina şi Mureşan Corneliu.

Locatar: ”Nivelul escrocheriei este unul foarte mare”

Convingerea socială este ca aceşti oameni care au cumpărat apartamente au intrat orbi în această situaţie, ei fiind de vină pentru nenorocul lor, prin cumpărarea unor apartamente fără realizarea unei verificări a actelor în prealabil. În replică, locatarii de pe strada Fabricii cred că în această escrocherie sunt implicaţi notari cu bună ştiinţă.

”Nu este aşa. Toate persoanele au încheiat antecontracte la notari din municipiul Cluj-Napoca sau promisiuni bilaterale cu supravegherea avocaţilor. Aşa că nivelul escrocheriei este unul foarte mare. Oamenii nu au fost sfătuiţi corespunzător nici măcar de către notarii la care s-au încheiat actele, fiind chiar cazuri în care aceştia au reuşit să încheie antecontracte fără să arate oamenilor actele ce stau la baza antecontractelor”, ne dezvăluie un locatar.

Promisiuni pe hârtie

Tot în clauzele contractuale, se specifică şi faptul că Traian Onuc s-a angajat să predea imobilul în stare finisată: ”Subsemnatul promitent-vânzător mă oblig să predau posesia imobilului descris mai sus ce constituie obiectul prezentului act, deîndată ce acest apartament va fi finalizat, în stare finisată, cu CT şi calorifere, uşă metalică, geamuri PVC, pereţi tencuiţi, gletuiţi, zugrăviţi, şapă, parchet, faianţă, obiecte sanitare, toate instalaţiile de utilităţi trase la poziţie şi contorizate, contractul autentic translativ al dreptului de proprietate urmând a se încheia până cel târziu la data de 15.02.2016”.

Aceste promisiuni au rămas însă doar pe hârtie. Locuitorii din blocurile ridicate de Traian Onuc trăiesc şi în prezent în condiţii inumane.

”Şi când începe să plouă, plouă de pe placa etajului cinci până pe podeaua parterului; plouă prin placa de beton, plouă printre pereţi şi polistirenul montat pe ei, ba chiar a plouat şi pe sub pragurile geamurilor. Plouă şi strică amenajările plătite de locatari, amenajări pe care au fost forţaţi să le facă din fonduri proprii, căci Floarea nu şi-a respectat termenele de predare, darămite finisajele prevăzute în acte. A venit iarna şi blocul n-are pereţi pe toate laturile la demisol, n-are sape pe holuri, şi iar îngheaţă apa în conducte, dar acum nu mai afectează cinci familii, ci vreo 40.

Ce soluţii sunt? Trebuie făcute lucrări de izolare măcar, şi de conservare, dar nu se pot face. Pentru că deşi oamenii, în mare măsura colaborează şi încetul cu încetul ies din impas şi vor duce totul la cap cu bun sfârşit, şi vor avea la final o lecţie de viaţă cum puţini au, nu se pot face lucrări, căci e ordin de sistare a şantierului. Ce faci când îţi plouă în casă, şi rişti să rămâi fără utilităţi pentru că fie îţi sunt tăiate, fie îţi îngheaţă, şi pe deasupra s-ar putea să rămâi şi fără casă?

”În ciuda tuturor întâmplate din acest bloc, oamenii vor nu numai să îşi rezolve lor problemele, dar vor să fie rezolvate problemele.

Pe puţini ne încălzeşte că Floarea va fi închis, când noi trebuie să ne finalizăm blocul. Cerem din toate părţile respectarea contractelor, aşa cum noi ne-am respectat partea noastră. Am fost oameni de bună credinţă, suntem în continuare. Nu urmărim câştig, ci dreptate. Nu cerem mai mult decât ni se cuvine, dar nici nu vom ceda ce e al nostru. Ce vrem? Vrem să finalizăm blocul, vrem să nu mai plouă în casă, vrem facturi pe numele nostru la utilităţi, vrem să nu mai cadă popi metalici de pe blocul în care stăm şi vrem domiciliu, cu acte în regulă, pe strada Fabricii 65-67 Cluj-Napoca”, povestea un locuitor de pe strada Fabricii.