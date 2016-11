Transfero își începe activitate pentru Aeroportul Internatinal “Avram Iancu”, Cluj-Napoca! Vezi programul curselor

Transfero, reteaua de transferuri catre si de la aeroportul Otopeni – Bucuresti, isi deschide portile acum si pentru Aeroportul Internatinal “Avram Iancu”, Cluj-Napoca.

Incepand cu 1 decembrie 2016, persoanele care necesita de transfer de acasa catre Aeroportul International Avram Iancu Cluj si retur pot apela cu incredere la serviciile puse la dispozitie de compania Transfero in parteneriat cu agentia de turism Alis Holidays.

Traim in secolul vitezei, unde mobilitatea este una din axele care au avut cea mai mare ascensiune, iar obiectivul nostru este sa asiguram calatorii in cele mai bune conditii de siguranta si confort, sa oferim punctualitate si flexibilitate.

Prin cele 6 trasee, Aeroportul din Cluj va fi legat de cele mai importante oraşe ale Transilvaniei. Iata cateva curse Transfero aferente acestei arii.

Descopera toate cursele pe: http://www.transfero.ro/curse-si-tarife

Calatorii cat mai eficiente:

Calatoria incepe chiar din clipa achizitonarii biletului de transfer! Pentru a ne plia pe nevoile tuturor, am creat un sistem online foarte eficient si rapid de achizitionare a biletelor. Pe langa acesta, in incinta Aeroportului “Avram Iancu” se afla biroul Transfero – loc in care puteti cumpara bilete, cat si solicita orice informatie.

Pentru a putea fi cat mai aproape de intregul public caruia ne adresam, alaturi de noi sunt agentiile de turism partenere pe care le gasiti in fiecare oras in care Transfero activeaza.

Siguranta deplina si promptitudinea sunt principalele coordonate dupa care se ghideaza echipa Transfero si cautam flexibilitatea in tot ceea ce facem pentru a putea multumi orice client si pentru a-i fi cu adevarat de ajutor.

“Incercam permanent sa ne adaptam dupa nevoile clientilor si nu facem rabat de la calitate niciodata! Garantam punctualitate, flexibilitate din punct de vedere al curselor si suntem mereu in suport clientilor nostri. Stim ce presupun “grijile” unei calatorii, tocmai de aceea am format o echipa de profesionisti ce reusesc sa preia toate acestea in timp util si cu un rezultat fantastic”, a anuntat Lucian COSTIN, Fondatorul Transfero.

Flota de autocare si microbuze de cea mai noua generatie ofera cele mai noi servicii onboard disponibile in lume: TV, prize USB, free WI-FI, astfel incat drumul de acasa pana aeroport sa fie o experienta reusita.

“Existenta unei cerinte pe piata vis-à-vis de astfel de servicii, ne-a determinat sa punem bazele unei fructuase colaborari. Din 2013 Transfero activeaza pe Aeroportul Otopeni, Bucuresti si ne-am gandit ca acest lucru va functiona cu siguranta si la Cluj. Cursele adaptate dupa programele companiilor aeriene, costurile minime, profesionalismul si usurinta achizitionarii biletelor sunt doar unele dintre motivele pentru care clientii vor alege Transfero ca partener de drum”, a anuntat Florin CRISAN, General Manager Alis Holidays.

Asadar, locuitorii din Transilvania se pot bucura de o calatorie placuta si confortabila prin intermediul companiei Transfero, scapand de grijile si eventualele probleme ce pot aparea pe drum. Orasele in care vor fi curse disponibile sunt: Aiud, Alba Iulia, Baia Mare, Beclean, Bistrita, Campia Turzii, Dej, Huedin, Iernut, Ludus, Oradea, Satu Mare, Sebes, Sibiu, Targu Mures, Teius, Turda si Zalau.

Despre Transfero

Transfero este un furnizor national de servicii de transfer catre si de la 2 dintre cele mai mari aeroporturi din tara: Otopeni si Cluj Napoca. Din anul 2013, pune la dispozitia clientilor sai calatorii lipsite de griji, la preturi accesibile oricarui buzunar. Gratie echipei de profesionisti, planificarea exacta a timpului, asigurarea tututor conditiilor necesare pentru calatorie, precum si cunoastrea traseului pentru evitarea eventualelor intarziei, nu mai stau in mainile calatorilor.

Pentru a satisface toate preferintele si cerintele, avem un parc auto diversificat si dotat cu aparatura de ultima generatie. Masinile noastre dispun de spatiu suficient pentru bagaje, astfel incat pasagerii sa aiba parte de o calatorie placuta din toate punctele de vedere.

Așadar, punctualitatea, inovația, confortul sunt completate de experiența și de calitatea unei echipe de soferi in continua dezvoltare personala si profesionala.

Transfero si-a marit aria prin parteneriate de lunga durata cu agentii de turism tocmai pentru a oferi o retea larga de achizitionare a biletelor sau de primire a informatiilor.

Transfero tine si implementeaza detalii care fac diferenta intre o companie oarecare si o companie ale caror servicii tind catre perfectiune.