Faptele procurorului clujean, Ionut Vasile comdamnate la CEDO

CEDO a decis astazi ca procurorul Ionut Vasile, angajat la DNA Cluj a comis un abuz de putere prin retinerea nefondata a unui avocat din Baroul Bihor, Mircea Tiba. La vremea comiterii faptei, sef la Parchetul National Anticoruptie era Daniel Marius Morar a carui sotie, Corina era avocat in Baroul Cluj.

Mai precis, judecatorii europeni au constatat ca anchetatorul, identificat de noi in persoana procurorului DNA Ionut Vasile, nu si-a justificat masura: „Mandatul din 11 decembrie 2008 emis de procuror in baza art. 183 alin. (2) din vechiul Cod de procedura penala nu a oferit niciun motiv pentru care aceasta masura a fost necesara pentru audierea reclamantului in calitate de acuzat… Faptul ca celalalt suspect era ofiter de politie ar fi putut constitui un motiv care sa justifice emiterea unui mandat de aducere pentru persoana respectiva, dar nu si pentru reclamant”.

Dupa ce a stabilit caracterul nelegal al masurii – „prin omiterea de a preciza motivele care au stat la baza emiterii, mandatul procurorului nu a reusit sa se conformeze normelor aplicabile procedurii penale interne”, judecatorii europeni au concluzionat ca „privarea de libertate a reclamantului de la ora 8:00 dimineata la ora 17:10 in ziua de 12 decembrie 2008 a fost incompatibila cu cerintele Art. 5.1 din Conventie” privind dreptul la libertate si la siguranta.

Sotia lui Ionut Vasile, procurorul ce a comis abuzul impotriva avocatului din Bihor, este nimeni alta decat judecatoarea Ramona Corina Vasile de la Judecatoria Cluj.

Statul plateste pentru infractiunea comisa de procurorul Ionut Vasile

Dat fiind faptul ca CEDO i-a dat castig de cauza lui Mircea Tiba, stabilind ca Ionut Vasile si-a exercitat defectuos atributiile de procuror, Statul Roman ii va achita bihoreanului nu mai putin de 5.000 euro daune morale.

<Curtea de la Strasbourg a obligat statul, printr-o hotarare pronuntata marti 13 decembrie 2016, sa plateasca daune morale de 5.000 euro pentru o privare de libertate nelegala. Este vorba despre un mandat de aducere emis cu exces de putere pe numele avocatului Mircea Tiba, din Baroul Bihor. Atentie procurori si politisti: Mandatul de aducere trebuie motivat, arata cei de la Lumea Justitiei.>

Avocatul Mircea Tiba, condamnat la inchisoare cu suspendare

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au pronunţat în dosarul avocatului orădean Mircea Tiba, trimis în judecată anul trecut pentru trafic de influenţă de pocurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Timişoara, şi au decis condamnarea acestuia la 4 ani de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere, pe o perioadă de încercare de 6 ani.

Renu, 4 ani de puşcărie cu executare

Potrivit sentinţei, pe perioada suspendării, Tiba era obligat să se prezinte la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare a infractorilor din Tribunalul Bihor de câte ori va fi chemat, să anunţe în prealabil orice schimbare de reşedinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea din deplasări, dar şi să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă.

Pe perioada încercării, judecătorii au decis şi suspendarea pedepselor accesorii, privind interzicerea unor drepturi.

Totodată, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie i-au condamnat şi pe complicii avocatului, pe comisarul şef Viorel Renu (foto) din cadrul Poliţiei Timişoara, pe orădeanul Adrian Stan, respectiv pe Petre Micu, un afacerist timişorean, dar şi pe clientul avocatului, Iacob Stein.

În cazul lui Stan, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 300 de euro, primiţi pentru intermedierea traficului de influenţă.

În acelaşi dosar, judecătorii au dispus condamnarea lui Iacob Stein, clientul avocatului, la 4 ani de închisoare cu executare şi 2 ani interzicerea drepturilor, pentru cumpărare de influenţă.

Rechizitoriul lui Vasile finalizat dupa un an

Cei cinci au fost trimişi în judecată în 3 februarie 2009 de procurorii anticorupţie. Potrivit rechizitoriului, în perioada iulie-august 2008, Mircea Tiba, în calitate de avocat în cadrul Baroului Bihor, l-a lăsat să creadă pe Iacob Schein că ar putea să îşi exercite influenţa pe lângă magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a-i fi soluţionată favorabilă cererea de strămutare a unui dosar aflat pe rolul Tribunalului Timiş.

În acel dosar, Schein era judecat, în stare de arest preventiv, pentru trafic de persoane, trafic de minori şi complicitate la fals material în înscrisuri oficiale. În acest scop, avocatul Tiba i-ar fi cerut lui Schein suma de 7.000 de euro, din care 2.000 de euro pentru sine şi 5.000 de euro pentru persoana ce urma să intervină pe lângă magistraţi, primind efectiv 1.900 de euro.