Trei ani de proces, zeci de martori audiaţi şi acte materiale demontate încă odată în dosarul lui Pop Rareş

Dosarul în care fostul şef al ISCTR IT 4 Cluj, Rareş Pop, a fost acuzat de fapte de corupţie a ajuns la sentinţă. La ultimul termen din 29 iunie, avocaţii acestuia au motivat timp de aproape trei ore de ce faptele prezentate de procurorul Anamaria Cireap sunt eronate sau departe de realitate. Principalele acuzaţii aduse lui Pop sunt: abuzul în serviciu, luare de mită şi şantajul.

Trei avocaţi pentru a lămuri erorile din rechizitoriu

Pe parcursul procesului de la Tribunalul Cluj, Rareş Pop şi-a ales trei apărători experţi şi cunoscuţi pe partea de penal. Vorbim de fostul procuror actualmente avocat Tiberiu Ban, colega acestuia Geanina Cuc şi un alt apărător de top din judeţul Cluj, avocatul Anatol Pânzaru.

La termenul de fond de la sfârşitul lunii iunie cei trei şi-au segmentat pledoaria pentru a o convinge pe judecătoarea de la Tribunalul Cluj, Nora Boiciuc de faptul că Rareş Pop a fost prezentat eronat în rechizitoriul DNA.

Actele materiale luate la purecat

Tiberiu Ban a vorbit în instanţă despre actele materiale în care Rareş Pop a fost prezentat ca săvârşind infracţiunea de abuz în serviciu. Iată câteva fragmente din pledoaria acestora.

„Pornind de la considerentele teoretice expuse anterior apreciem că revine onoratului judecător din cadrul primei instanţe ca pe baza unei examinări şi analize imparţiale a întregului material probator administrat în cauză, graţie preocupării constante a primei instanţe de stabilire a adevărului să constate în ce măsură acuzaţiile aduse inc. Pop Rareş Vasile sunt sau nu întemeiate.

Referitor la această primă infracţiune reţinută în sarcina inculpatului prin Rechizitoriu, parchetul a apreciat că ”fapta inculpatului Pop Rareş Vasile care, în calitate de inspector şef teritorial al ISCTR-IT 4, în perioada august 2012-21.05.2014, singur sau împreună cu inculpaţii Crişan Claudiu Vasile şi Dohotar Ioan Radu, în mod repetat dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, contrar atribuţiilor legale şi de serviciu, a intervenit în activitatea de control desfăşurată de către inspectorii din subordine, determinând încălcarea normelor legale privind constarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale săvârşite la regimul transportului rutier, în modalităţile concrete indicate la punctul 1 al stării de fapt, cu consecinţa producerii de urmări patrimoniale şi vătămări grave ale intereselor legale ale ISCTR , fiind obţinute foloase necuvenite patrimoniale şi nepatrimoniale atât pentru sine, cât şi pentru alţii întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu comisă în formă continuată prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 modificată prin Legea nr. 187/2012 raportat la art. 297 C. penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal – 40 de acte materiale”.

Analizând temeinicia acuzaţiilor concrete formulate de acuzare în cazul fiecărui act material de executare care intră în conţinutul formei continuate a infracţiunii de abuz în serviciu imputată inc. Pop Rareş Vasile rezultă cu evidenţă lipsa de temeinicie a acuzaţiilor aduse de parchet”arată Ban.

„Se mai susţine că inc. Pop Rareş Vasile a desfăşurat activităţi comerciale incompatibile cu funcţia deţinută prin intermediul mai multor societăţi, care au ca obiect de activitate testări şi inspecţii auto, astfel că prin intervenţiile numeroase asupra inspectorilor aflaţi în control, efectiv inc. Pop Rareş Vasile ar fi urmărit protejarea activităţii firmelor private care erau clienţii firmelor comerciale conduse de inculpat prin persoane interpuse, ori că ar fi divulgat unor terţe persoane informaţii care nu erau destinate publicităţii.

La fel de nesusţinute de materialul probator sunt şi afirmaţiile pe care le regăsim în partea introductivă a Rechizitoriului (f. 5), în care parchetul încearcă să îl prezinte pe inspectorul şef al IT 4 al ISCTR ca pe o persoană coruptă, aservită doar propriilor interese.

Inculpatul mai este acuzat că profitând de prerogativele funcţiei deţinute ar fi primit drept mită suma de …1.500 lei, ori că ar fi şantajat pe unul din subordonaţii săi în condiţiile unei stări de fapt care în mod evident este pusă sub semnul unei reale incertitudini.

Într-o apreciere general valabilă a întregului său conţinut, Rechizitoriul nu reuşeşte decât să formuleze acuzaţii nefondate, care nu se regăsesc în materialul probatoriu.

Considerăm că preocuparea onoratei prime instanţe de a readministra probele testimoniale şi de a completa probatoriul cu înscrisuri relevante, pertinente şi utile cauzei au reuşit în cele din urmă SĂ STABILEASCĂ ADEVĂRATA STARE DE FAPT, care nu confirmă acuzaţiile aduse inc. Pop Rareş Vasile şi validează prezentele concluzii de achitare a acestuia.

În cele ce urmează ne vom referi la fiecare dintre infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inc. Pop Rareş Vasile, justificând argumentele care motivează exonerarea de orice răspundere penală a acestuia” a mai adăugat Ban.

Procurorul Meda şi-a exprimat părerea pe pedepse

Reprezentatul DNA Cluj pe durata întregului proces al lui Rareş Pop, procurorul Meda i-a explicat judecătoarei Boiciuc pedepsele pe care le consideră ca fiind adecvate pentru cei trei inculpaţi din dosar: Rareş Pop, Vasile Crişan şi Radu Dohotaru.

În pledoaria sa, Meda susţine că atât Pop cât şi Crişan ar fi meritat pedepse cu executare, iar Radu Dohotaru să primească o pedeapsă cu suspendare.

Cu toate că de obicei procurorii clujeni cer sentinţe dure şi maxime pentru fiecare faptă presupus-săvârşită, Meda a revenit ulterior spunând că în speţă se pot impune pedepse medii.

Avocatul Tiberiu Ban a cerut în prim-plan achitarea clientului său, Rareş Pop sau maxim o pedeapsă cu suspendare.

Reamintim că dosarul lui Rareş Pop a început în 2014, iar de atunci şi până în prezent au fost audiaţi martori cheie ce au demontat acuzaţiile aduse de către procurori în seama acestuia.

Ultimul cuvânt luat de Rareş Pop

În cei trei ani de proces, fostul şef al ISCTR Cluj, Rareş Pop a dat mai multe declaraţii în faţa instanţei. În urmă cu câteva săptămâni, acesta a cerut să facă un supliment de declaraţie, lucru cu care Nora Boiciuc a fost de acord.

Însă, după pledoariile avocaţilor săi, când a fost întrebat dacă doreşte să mai spună ceva, Rareş Pop a început să vorbească, ca niciodată, despre cât de mult l-a afectat rechizitoriul DNA. Dacă până acum acesta s-a rezumat la a prezenta documente şi dovezi ce demontau rechizitoriul, de această data Pop i-a povestit judecătoarei cât de afectat a fost de întreaga anchetă a DNA.

„ După atâtea declaraţii în cadrul procesului, cred că unele infracţiuni puţeau să se prezinte altfel de către reprezentantul DNA. Recunosc că am dat telefoane pentru că şi eu la rândul meu am fost sunat. Având o anumită personalitate, am sunat colegii să văd ce s-a întâmplat că să ştiu ce să zic când sunt re-sunat. Nu le-am sugerat să dea drumul la maşini care prezintă pericol pentru siguranţă rutieră. Dacă inspectorii au fost prelucraţi dinainte că dacă sună şeful îi sună să nu încalce legea e percepţia lor. Legat afirmaţia procurorului că era tensiune în instituţie, Pop a precizat că este la dosar caracterizare de la inspectori. Au existat situaţii când am fost sunat şi am sunat. Dacă acestea sunt infracţiuni, atunci să răspund pentru ele. Venind din mediul privat, am considerat că trebuie să ajut oamenii.”, a spus Pop.

De asemenea Pop susţine că s-a simţit jignit atunci când i s-a imputat că ar fi schimbat un şef de la Bihor pentru o plasă de cârnaţi, dar şi când s-ar fi spus că pentru curse gratuite cu Fany şi-ar fi compromis cariera.

Nu mă consider un om corupt, nu am cerut de la nimeni nimic. Nu am luat niciun folos necuvenit. A trebuit să demontez acuzaţii ale DNA bazate pe supoziţii. De exemplu că mi-am făcut drumul spre casă. Am luat dovadă de la primărie că ei au făcut drumul. Că pentru o plasă de cârnaţi am schimbat un şef de la Bihor. Această afirmaţie o consider o jignire. Consider că mai mare pedeapsă decât aceşti 3 ani de incertitudine nu există. Dacă am greşit, infernul prin care am trecut o să mă ţină departe de politică şi spaţiul public. Anumite lucruri din rechizitoriu nu reflectă realitatea. Eu sunt altfel de om decât se prezintă în rechizitoriu”, a mai spus Pop.

La începutul lunii iulie este programată pronunţarea în acest dosar. Rămâne ca judecătoarea Nora Boiciuc să stabilească sentinţa de fond. După decizia acesteia, atât DNA-ul cât şi inculpaţii o pot contesta la Curtea de Apel Cluj.