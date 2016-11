”Trei inimi româneşti”! Şcoala de Arte Cluj a serbat Ziua Naţională, alături de Şcolile de Arte din Cernăuţi, Suceava şi Timişoara!

Spectacol grandios, joi seară, aplaudat la scenă deschisă de spectatorii care au umplut până la refuz Sala „Şantier” a Şcolii de Arte Cluj-Napoca cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României de la 1 Decembrie. Intitulat generic „Trei inimi româneşti” evenimentul a fost susţinut de profesorii şi cursanţii Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie Românească Cernăuţi (Ucraina), ai Şcolii de Arte „Ion Irimescu” Suceava, ai Şcolii de Arte Timişoara şi ai Şcolii de Arte din Cluj-Napoca, fiindcă – aşa cum menţiona şi prezentatorul spectacolului, actorul Petre Băcioiu – „arta cuantifică multiple energii şi creează punţi sufleteşti”.

Am adăuga noi, o caracteristică specifică acestei acţiuni, aflată la a doua ediţie, în care Şcoala de Arte Cluj, bazându-se pe experienţa anilor de parteneriat cu instituţiile similare din ţară a conceput un nou format de spectacol dedicat Zilei Naţionale a României. Acesta constă în invitarea – până în anul centenarului Marii Uniri de la 2018 – a două şcoli de arte provenind din regiuni istorice ale ţării, pentru a celebra şi reconstitui, simbolic, în cadrul unui eveniment artistic, Unirea Ţărilor Române. Iată că la acestă ediţie, alături de organizatori, au participat cu însufleţire şi reprezentanţii Cernăuţiului, Sucevei şi a Timişoarei.

În programul spectacolului – dens, încărcat de semnificaţii şi de o calitate ridicată, aplaudat în permanenţă la scenă deschisă – au evoluat următoarele orchestre şi ansambluri folclorice: Orchestra „Bucovina” a Şcolii de Arte “Ion Irimescu” Suceava – dirijor Petru Oloieru; Orchestra Şcolii de Arte Timişoara – dirijor prof. Kalmar Iosif; Orchestra „Vatră de Dor” a Şcolii de Arte Cluj – dirijior expert Iancu Pop; un grup vocal din cadrul formaţiei folclorice „Perla” Cernăuţi, coordonaţi de prof. Iurie Levcic; Ansamblul folcloric „Bucovina” – prof. coregraf Alina Leonte; Ansamblul folcloric al Şcolii de Arte Timişoara – instructor coregraf Victor Jicheran; Ansamblul folcloric „Vatră de Dor” al Şcolii de Arte Cluj – instructor coregraf Viorel Dragomir. În spectacol au mai participat şi cursanţi-solişti de muzică populară de la şcolile de arte mai sus menţionate, remarcabile fiind evoluţiile tinerelor soliste de la Cernăuţi, Emilia Nicolici, Ana Maria Calancea şi Odorica Bostan – dar şi a grupului vocal-folcloric al Şcolii de Arte Cluj-Napoca, alcătuit din voci de perspectivă, coordonat de experţii Ana Strîmturean, Claudiu Ciotleuş şi Denisa Bonţe. Îi menţionăm pe toţi, fiindcă suntem siguri că despre mulţi dintre ei se va mai auzi: Bianca Moca, Ovidiu Popa, Alexandru Blidar, Roxana Şuta, Adrian Răcăşan, Adriana Felea, Delia Spătar, Marinela Bulz, Dana Secheli, Ioan Ani, Andrei Olariu, Bogdan Şopterean, Maria Mihali, Ioana Mătieş, Vlăduţ Antal, Oana Călugăr, Denisa Pop, Andrei Bonţe, Doris Pădureanu, Florin Breje, Mădălina Maier, Nicuşor Butilcă, Codruţa Tomuş, Mircea Lazăr, Vasile Roman, Anca Stelea, Alexandra Vereş, Ovidiu Fărcaş, Rareş Checicheş, Alina Lung, Cătălin Muntean, Denisa Şaban, Denisa Perde, Ioana Ungureşan, Raluca Codori, Simona Bădulescu.

Au impresionat de asemenea soliştii suceveni Andreea Grigorean şi Mihaela Pohoaţă, precum şi cei ai Şcolii de Arte Timişoara: Roxana Rozovlean, Patricia Pepa, Patricia Juca, Ioan Surdu şi prof. Carmen Birulescu. În privinţa formaţiilor de „jucăuşi”, a impresionat cel mai mult Ansamblul popular „Vatră de Dor” coordonat de instructorul-coregraf Viorel Dragomir, cu o evoluţie plină de elemente spectaculoase, pe alocuri chiar acrobatice, iar dovada valorii sale în creştere o reprezintă prezenţele sale, anul trecut, la Festivalul Internaţional de la Cugand, Franţa – şi în acest an, în Elveţia. Printre momentele memorabile ale serbării de la Cluj-Napoca se numără şi înmânarea Premiului al III –lea de către dl. Ion Băieţan, directorul Şcolii de Arte din Suceava, cursantului Romică Lucian Mocan, de la clasa de taragot a expertului Petrică Pleşca, obţinut de acesta la Festivalul-concurs internaţional de folclor „Cântecele Neamului” – Suceava, 2016.

Reamintim că tânărul talent al Şcolii de Arte Cluj a câştigat recent şi o menţiune la Festivalul de muzică populară „Luţă Ioviţă” – Caransebeş, 18-19 noiembrie, 2016. Un alt moment important al evenimentului de la Cluj-Napoca l-a constituit prezentările costumelor populare – specifice Banatului, Bucovinei şi Transilvaniei, expuse alături de diverse alte obiecte tradiţionale în Galeria „Chipurile Clujului”. Despre specificul fiecărui costum în parte au vorbit referentul cultural al Centrului de Cultură Timiş, Alina Mafa, meşterul popular Veronica Hojbotă – Suceava şi meşterul popular Elvira Gavriş, expertul claselor de cusut-ţesut al Şcolii de Arte Cluj şi al secţiilor exterioare Bedeciu, Răchiţele şi Căşeiu.

Însă, momentul culminant al sărbătorii l-a constituit prezentarea noului proiect al Şcolii de Arte – „100” – făcută de dl. Iuliu Praja, managerul Centrului pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş şi de dl. Vasile Corpodean, managerul Şcolii de Arte Cluj. “Pe lângă proiectul “Trei inimi româneşti” care funcţionează deja, urmează cel numit “100” . Asta, pentru că am constatat faptul că la numai 100 de kilometri de Cluj se află municipiile Zalău, Târgu-Mureş, Bistriţa şi Alba-Iulia, aşa că am conceput un program de spectacole, concerte, expoziţii împreună cu colegii noştri de acolo, iar în acest an începem colaborările cu şcolile de arte din Târgu-Mureş şi Bistriţa, urmând ca de anul viitor cu cele din Zalău şi Alba-Iulia. De aceea l-am invitat astăzi şi pe dl. manager de la Târgu-Mureş, Iuliu Praja, ca să vadă ce facem şi sper să plece cu o impresie bună de la noi”, a declarat managerul Şcolii de Arte Cluj, Vasile Corpodean.

În replică, dl. Iuliu Praja s-a arătat încântat de tot ce a văzut la Şcoala de Arte şi a mărturisit că se bucură de asemenea că sărbătoreşte Ziua Naţională împreună cu colegii săi din Cernăuţi, Suceava, Timişoara, Cluj-Napoca şi, nu în ultimul rând, cu publicul clujean. “Bucuria mea este cu atât mai mare pentru că prin “100”, dăm împreună naştere unui proiect excelent realizat de dl. Vasile Corpodean. Noi ne luăm angajamentul să facem parte din acest proiect şi, iată de ce, vorba d-lui actor Petre Băcioiu, începând de astăzi Şcoala de Arte Cluj şi Şcoala de Arte Târgu-Mureş pot să spună: 100, acest număr înglobând 100 de zâmbete, 100 de concerte, 100 de expoziţii – într-o colaborare care sperăm să dureze 100 de ani ”!