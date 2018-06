Turda. Culturist, bătut de un intrus, chiar în sala de sport! Nu a ripostat, deşi putea să-l fărâme, fiind extrem de credincios!

Cu trei-patru luni în urmă, la I.M.L. Cluj se prezenta, Sergiu Ceclan, în vârstă de 18 ani, un culturist de perspectivă din Turda, bătut de o bandă de tineri care controlează zona de la magazinul „Materna”. Acesta, elev exemplar şi sportiv dornic să-şi depăşească condiţia, fusese taxat de gaşcă pentru îndrăzneala lui de a se autoperfecţiona, în lentoarea generală în care se zbate de ani de zile Turda, ajuns unul din cele mai sărace şi în acelaşi timp violente oraşe din ţară! Luni, 25 iunie, un alt culturist turdean, în vârstă de 21 de ani, Radu Ciurar, s-a prezentat la I.M.L., după ce a fost atacat de nişte golani chiar în sala de sport! Şi – pentru că susţine că a descoperit calea credinţei, după un trecut tumultuos – a preferat să se lase bătut, lăsând totul pe seama legii!

Turda, mon amour, “oraşul care refuză să moară”

Despre Turda, municipiul aflat la 40 de kilometri de Cluj-Napoca s-au scris tomuri iar mari turdeni au pus, de-a lungul vremii umărul la zestrea cultural-spirituală a ţării. Însă, aşa cum am mai menţionat şi în alte rânduri, Turda, aflată acum într-o permanentă periferie, din toate punctele de vedere – economic, social, cultural – după dispariţia industriei şi menţinut într-o perpetuă “stare crepusculară”, naşte “monştri” – şi mai puţin valori, precum o făcea odinioară. Iar când apare câte un talent – cel puţin în sport, în rândul tinerilor din oraş – apar găştile de cartier care-I readuc la trista realitate şi-l “canibalizează”! Pentru a exemplifica afirmaţia, vă reamintim cazul lui Sergiu Ceclan, din martie 2018, un elev de 18 ani, culturist de mare perspectivă. Atunci scriam despre acesta următoarele: “Sergiu provine dintr-o familie modestă – un tată care munceşte la stat şi mama şomeră – şi, pe lângă faptul că este un elev bun la cel mai redutabil liceu din zonă, “Pavel Dan” din Câmpia Turzii, este animat de un vis şi uriaşă ambiţie: acelea de a reuşi în domeniul sportului, mai exact al culturismului! La I.M.L: este însoţit de Călin, un tânăr înalt şi bine făcut, la rândul său, cumnatul lui Dorin Crişan, un fost arbitru de culturism şi deţinătorul unei săli de sport. Dorin Crişan este omul cu suflet care, intuind talentul şi ambiţia lui Sergiu, îl antrenează gratuit pe acesta în sala lui. Mărturiseşte Sergiu: “Din 2015 practic acest sport, în paralel cu învăţătura şi de atunci am tot evoluat, fapt care a dus la clasarea mea, anul trecut, pe locul 11, din 25 de participanţi, la Grand Prix Pro Nutrition, 2017. Şi, de menţionat că am participat la categoria 70 de kilograme, toţi ceilalţi din concurs fiind seniori”. Neştiind prea multe despre acest sport îl rog să mi-l prezinte atâta cât poate, iar Sergiu se conformează imediat, venind însă şi cu observaţii de nuanţă: “E un sport extrem de dificil, care necesită o ambiţie extraordinară – din punctul de vedere al stilului de viaţă, al antrenamentului şi al nutriţiei – astfel că puteam până acum să renunţ de patru-cinci ori, aşa cum au făcut-o de altfel şi majoritatea celor cu care am început să mă antrenez la nivel performant. Plus că acest sport e dificil de făcut din punct de vedere material fiindcă – existând o federaţie coruptă – statul nu face nimic în acest domeniu, iar particularii investesc în tine doar când ajungi sus de tot. De aceea, am ajuns să mă antrenez singur, ghidat, desigur de dl. Crişan, care mă găzduieşte în sala domniei sale şi singura mea speranţă a rămas încrederea în mine însumi, în ambiţia şi voinţa de a-mi depăşi condiţia şi a nu cădea pradă viciilor asemeni atâtor tineri din Turda mea”. Ca urmare a materialului prezentat în urmă cu trei luni “vigilenţa” găştilor la adresa lui a crescut, Sergiu fiind nevoit să-şi continue antrenamentele doar însoţit, zilnic, la sală de către părinţii săi! Fapt care nu face altceva decât să-i sporească dorinţa de a-şi depăşi condiţia şi de a deveni un mare campion!

O trezire spirituală

Iată că exemplul lui Sergiu – sau poate cel al trezirii spirituale a acestuia! – a dat roade într-un alt caz, asemănător, cel al lui Radu Ciurar, un culturist din municipiu în vârstă de 21 de ani! Cu faţa “şifonată” şi un ochi înroşit de lovituri acesta – însoţit de mama lui – se prezintă la I.M.L. pentru a fi consultat.

Mărturiseşte tânărul: “Sunt sportiv de performanţă, culturist, la “Dumi Fitness” şi am gânduri mari de viitor, având şi exemplul lui Sergiu Ceclan, un sportiv pe care-l admir pentru talentul, ambiţia şi energia lui. Eu, după un trecut tumultuos, destul de violent – caracteristic de altfel oraşului Turda, unde primează doar forţa brută – am descoperit credinţa şi-am încercat tot timpul să mă schimb. Am plătit mulţi bani în trecut pentru că am răspuns unor provocări şi i-am bătut rău de tot pe cei care m-au zgândărit, însă de la o vreme am descoperit credinţa în Dumnezeu şi cred că acest fapt m-a transformat complet”. Se opreşte din povestire, se întoarce şi-mi arată o cruce tatuată pe spatele musculos. Recunoaşte că e o formă directă, poate desuetă – dar evident sinceră – de a-şi arăta credinţa în Iisus Cristos, dar aşa a considerat că trebuie să procedeze în momentul când a primit chemarea divină.

Apoi continuă: “Ei, bine doi băieţi din banda care domină zona – a lui Urcan – au intrat, vinerea trecută în sala de fitness unde mă antrenam, în “Sun Garden” din Turda. Unul dintre ei, Raul, a răsărit în spatele meu şi în secunda când m-am întors mi-a şi ars o “perversă”, care m-a năucit. Cu toate acestea, am răbdat lovitura şi nu am reacţionat ştiind că poate e o provocare şi în caz că răspund s-ar putea ca ulterior să fiu obligat să-mi deschid punga”. Arată în continuare că această gaşcă e compusă din nişte inşi care obişnuiesc să intimideze pe toată lumea, în virtutea dorinţei lor acerbe de a-şi delimita zonele de influenţă:

“Eu n-am avut cu ei nimic, niciodată, dar au prins ciudă pe mine că sunt tânăr și în ascensiune – aceştia având între treizeci şi patruzeci de ani. Dar asta-i legea în Turda: atunci când vrei cu ardoare să reuşeşti ceva vin tot felul de inşi să te împiedice, doar de dragul de a-ţi face rău şi, efectiv, nu-ţi permit acest lucru. În cazul meu, aceştia nu vor să mă lase să mă antrenez. Recunosc, după incidentul recent, toată lumea a fost uimită că n-am reacţionat, inclusiv poliţiştii care au venit la faţa locului! Însă, vă mărturisesc, am hotărât să las totul pe seama legii dar şi a voinţei lui Dumnezeu, ca să pot să devin un mare sportiv şi astfel să părăsesc Turda, oraşul unde toate valorile ajung la coşul de gunoi datorită răutăţii celor din jur. Aici, la Turda, nu trebuie să faci nimic decât să te laşi luat de val ca să ajungi la puşcărie”! Tânărul este poftit, curând, în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce apoi cu un certificat în care i-au fost recomandate patru zile de îngrijiri medicale.

Sergiu Ceclan, un alt culturist din Turda, campion şi elev model bătut la rândul său de o gaşcă de cartier

Punctul de vedere al I.P.J. Cluj

“Există o plângere penală depusă la Poliţia Municipiului Turda pentru lovire sau alte violenţe. Urmează să se facă cercetări care să ducă la lămurirea tuturor aspectelor care au dus la declanşarea conflictului şi, evident, tragerea la răspundere penală a autorului, mai ales pentru că victima şi agresorul se cunoşteau de mai multă vreme între ei ”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.