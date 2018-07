Ucigașul Sergiu Leon Rus a comis azi o gravă infracțiune. Vezi pe cine a omorât de nervi fostul judecător pentru că l-a părăsit iubita

Liviu Alexa, jurnalist și director al Ziar de Cluj și NCN, scrie despre fostul judecător Sergiu Leon Rus că are toate semnele unei boli psihice GRAVE. Mai mult, chiar în această dimineață, fostul om al legii a comis o infracțiune.

Vă prezentăm în continuare materialul integrat publicat de Liviu Alexa pe site-ul ziardecluj.ro:

Sergiu Leon Rus are toate semnele unei boli psihice GRAVE, e concluzia la care ar ajunge orice psihiatru daca l-ar evalua:

– a fost de doua ori exclus din magistratura de catre Consiliul Superior al Magistraturii pentru comportament inadecvat. Comportament inadecvat inseamna ca a batut-o pe o judecatoare, Anca Pop, care ii era si iubita, pe holurile palatului de Justitie. A doua oara a fost exclus pentru ca a scornit povesti inimaginabile cu caracter sexual despre colegii sai judecatori

– a urmarit-o pe strada punand presiune asupra vietii ei private pe judecatorul Denisa Baldean, presedintele Curtii de Apel Cluj

– a urmarit-o pe strada pana la domiciliu pe judecatorul Elena Botezan, de la Curtea de Apel, fosta sefa a DNA Cluj

– a publicat in clar numele copiilor Elenei Botezan, asociindu-i cu o fantasmagorie cu caracter sexual, totul pentru a o teroriza pe judecatoare si pentru a-i murdari imaginea

– l-a amenintat pe judecatorul Valentin Mitea de la Curtea de Apel si l-a urmarit in viata privata

– l-a lovit pe Antoniu Simon, judecatorul de la Curtea de Apel Cluj, asteptandu-l in baie si trzonindu-l cu picioarele in stomac

– i-a distrus definitiv timpanul instructorului auto in varsta de 60 de ani care o invata pe fosta sa iubita sa conduca, sub pretextul ca e gelos si ca se da la ea. Orbit de furie, i-a aplicat mai multe lovituri, dintre care una in ureche cu umbrela, lasandu-l handicapat pe bietul om

Credeati ca asta e tot?

Tulburarile psihice ale acestui om ce a impartit dreptatea atatia ani in cauzele avute sunt grave. Astazi, o sa va relatam un nou episod care dovedeste ca acest individ nu ar mai trebui sa stea niciodata la pupitrul unei instante, ba chiar ar trebui sa beneficieze de un tratament de specialitate intr-o institutie de boli mintale.

Relatia sa de „iubire” cu judecatorul Anca Pop a fost presarata cu episoade violente. Cel cu instructorul pe care l-a lasat fara timpan e relevant. Sergiu Leon Rus si-a terorizat efectiv iubita. Violente verbale, fizice, psihice.

Astazi insa avem una si mai groasa, care dovedeste ca sergiu leon Rus are o mentalitate de criminal. Intr-unul din episoadele de gelozie crunta, biata femeie, satula sa fie abuzata, l-a parasit.

De nervi, ce credeti ca a facut Sergiu Leon Rus? I-a ucis cu sange rece pisica iubitei sale, animalul la care tinea atat de mult. Daca aveti o umbra de zambet, inseamna ca sunteti idioti sau nu intelegeti socul situatiei.

Leon Rus i-a otravit pisica! Ca sa ii dea un semnal ca se poate intampla si mai rau!

Ce a facut azi dimineata „omul legii” Sergiu Leon Rus: o INFRACTIUNE

Tulburel la minte, mai ales dupa dezvaluirile Ziar de Cluj din ultimele doua zile, fostul judecator Sergiu Leon Rus s-a infectat atat de mult incat si-a alterat pana si uzul ratiunii, publicand pe pagina personala in aceasta dimineata o poza infatisand domiciliul meu, Liviu Alexa, ziarist de investigatii. In aceasta casa, eu locuiesc in chirie, impreuna cu copilul meu de doi ani.

Dandu-si seama de gravitatea faptei, Leon Rus a sters poza, indestul insa ca sa primesc cel putin cateva notificari de la prietenii mei ingrijorati.

Avand in vedere precedentele sale comportamentale – violente fizice, psihice, uciderea unui animal in chip de razbunare – am decis urmatoarele:

– ii voi face plangere penala domnului Sergiu Leon Rus, cu asistenta maestrului Mihai Lapusan

– ii fac o noua plangere la Inspectia Judiciara, tocmai si-a mai deschis un dosar

– am angajat serviciile de paza si protectie ale companiei Scutul Negru. In aceasta dimineata, impreuna cu directorul firmei Dorin Nemes, am stabilit planul de protectie al copilului meu, in varsta de doi ani, ca el sa fie permanent insotit de un bodyguard atunci cand merge la joaca in parculet. E trist ca sunt nevoit sa fac asta, dar astea sunt riscurile meseriei mele de jurnalist de investigatii.

Ma tem pentru viata si securitatea copilului meu si a familiei mele. Cer Politiei si serviciilor secrete responsabile sa dispuna masurile ce se impun.

Material preluat integral de pe ziardecluj.ro