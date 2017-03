Ultimul martor din dosarului ISCTR CLUJ: „Inspectorii de trafic comiteau abuzuri grave”

Dosarul în care inculpaţii Vasile Crişan, Radu Dohotaru şi Rareş Pop sunt acuzaţi de către DNA Cluj de comiterea mai multor fapte de corupţie ajunge la final. Preşedinta Secţiei Penale a Tribunalului Cluj care este şi judecătorul de fond al speţei, Nora Boiciuc a audiat la termenul de la începutul acestei luni pe ultimul martor propus de fostul şef al ISCTR IT 4, Rareş Pop. Astfel, ex-viceprimarul oraşului Vişeul de Sus, Filip Adrian a depus mărturie la dosar, aflându-se sub jurământ.

Pe scurt, inspectorii ISCTR din Bistriţa au amendat pe 17.03.2014 o firmă care a aparţinut viceprimarului din oraşul Vişeul de Sus, Filip Adrian. Este vorba despre VAD Trans Lux, societate care momentan este deţinută de soţia acestuia, Irina Violeta Filip, şi despre care DNA spunea că s-a aflat sub protecţia şefului ISCTR Cluj, Pop Rareş Vasile. După amendă, şeful ISCTR pe şapte regiuni, Rareş Pop, a garantat telefonic că „problema se va rezolva” şi i-a chemat pe toţi şefii de la ISCTR Bistriţa la Cluj pentru a-i mustra. Pe cât sună de grav, cele prezentate mai sus par a fi pure interpretări ale procurorilor DNA Cluj.

Filip:„Doar maşinile mele erau oprite. Pe ăia cu număr de Alba, nu!”

La termenul din întâi martie a acestui ani, Filip s-a prezentat pentru a lămuri chestiuni interpretate de DNA Cluj din declaraţia sa dată în faza de urmărire penală. Astfel că, pe lângă faptul că şi-a menţinut toate cele enunţate atunci, fostul viceprimar a evidenţiat faptul că anumiţi inspectori ISCTR ”aveau boală” pe şoferii şi maşinile ce aparţineau firmelor de transport a soţiei acestuia.

„Am fost viceprimar în Vişeul de Sus, în perioada 2013-2016. Într-adevăr, soţia mea era administrator la firmele de transport Vad Trans Lux şi VTL Filip 98 SRL. Cele două societăţi comerciale efectuau transporturi generale de mărfuri.

Deseori, maşinile erau oprite şi reţinute abuziv de către inspectorii ISCTR. Astfel că, l-am sunat pe Rareş Pop, la acel moment şef al ISCTR IT 4 pentru a-i reclama abuzurile pe care inspectorii le făceau asupra şoferilor firmei soţiei mele. I-am adus la cunoştinţă faptul că îi ţineau abuziv câte 3-4 ore pentru a-i verifica şi de cele mai multe ori nu le găseau nimic în neregulă. De asemenea aceste acţiuni ale inspectorilor de trafic afectau foarte mult activitatea firmei, dar fiind faptul că şoferii nu mai ajungeau la timp la destinaţie pentru a descărca marfa.

Spre exemplu, îmi amintesc că inspectorii ISCTR le cereau şoferilor diagramele pe ultimele 28 de zile, neţinând cont că unii aveau zile de concediu în acea perioadă, drept urmare nu aveau cum să prezinte diagrame pe respectivele zile. Şoferii mi se plângeau că doar pe ei îi opresc cei de la ISCTR, pe transportatorii cu numere de înmatriculare pe Alba-Iulia îi lăsau să plece.” declară Filip Adrian.

Abuzuri în formă continuată

Tot pentru a justifica indignarea pe care o manifesta sunând-ul pe Rareş Pop, martorul Filip susţine că maşinile ce aparţineau firmei soţiei erau cântărite de către agenţii ISCTR în locuri neadecvate.

„Au fost situaţii când au oprit şoferii pentru control al cantităţii de marfă. Astfel că le cântăreau încărcătura în locuri neautorizate cum ar fi: pe porţiuni de drum înclinat sau cu denivelări, fapt din care rezultau diferenţe de greutate. Ce să vă mai spun doamna judecător, comiteau abuzuri.

Noi de la firmă le dădeam o notă de cântar. Şoferii aveau notă de cântar cu marfa cântărită la sediul nostru. La destinaţie, beneficiarul transportului, cântărea şi el marfa şi valoarea coincidea. Ce interes aveam eu să pun mai multă marfă? Aş fi ieşit în pierdere” mai arată martorul.

Demersuri la Rareş Pop şi la Ministerul Transporturilor

Fostul viceprimar susţine că pe lângă conversaţiile telefonice purtate cu Pop pentru a reclama acţiunile abuzive ale inspectorilor de trafic a făcut şi o petiţie în acest sens la Ministerul Transporturilor.

„În 2014, în zona Cluj- Bistriţa-Năsăud un şofer a fost oprit şi ţinut timp de patru ore. Fapt ce m-a revoltat, întru-cât nu mai putea să descarce marfa la destinaţie pentru că ajungea prea târziu. I-am spus atunci lui Pop Rareş telefonându-i că dacă e să fie sancţionat şoferul să îl sancţioneze odată dar să îl lase să plece să ducă marfa la destinaţie. Revin şi arăt că maşinile de la firma soţiei mele erau vânate de inspectorii ISCTR, iar altele nu erau oprite. Acest lucru m-a determinat să fac petiţie la Ministerul Transporturilor pentru a se lua măsuri împotriva acestor abuzuri.

Pentru motivele menţionate mai sus îl sunasem pe Pop Rareş. I-am spus că maşinile erau vânate de către inspectorii ISCTR. Îl sunam să verific dacă sancţiunile ce erau aplicate se făceau în mod legal. Mi se pare normal cum am procedat. Nu puteam să am încredere în ce spune un şofer, dacă nu eram acolo. Poate mă minţea şoferul şi inspectorii aveau dreptate, sau poate era invers. Aaa.. şi desigur, multe Procese Verbale erau de nedescifrat. De asta îl sunam să verifice pentru ce era firma sancţionată. Nu puteai vedea de pe hârtie ce aspecte au fost încălcate.

La chestiunea cu încrederea, menţionez că a exista o situaţie în care un şofer mi-a spus că a ajuns la destinaţie la ora stabilită şi de fapt acest lucru nu era adevărat. În realitate, din diverse motive, omul s-a abătut de la traseu şi nu s-a mai încadrat în timpii necesari ce se consemnau pe diagrame. Aceasta a fost o situaţie în care sancţiunea s-a făcut pe bună dreptate. Însă în multe altele, lucrurile nu erau aşa ” mai arată acesta.

De asemenea, martorul i-a explicat judecătoarei Nora Boiciuc faptul că deseori firmele soţiei sale au contestat procesele verbale întocmite de inspectorii ISCTR reuşind să le anuleze în instanţă pe motiv că nu erau sustenabile.

Rareş Pop, nu este inspector ISCTR

La final de şedinţă, avocaţii fostului şef al ISCTR IT 4 Cluj au cerut judecătoarei să se facă o adresă către ISCTR BUCUREȘTI prin care aceștia să se exprime în clar dacă Rareş Pop avea calitatea de funcţionar public în cadrul instituției și dacă acea calitatea de inspector ISCTR, deoarece OG 26/2011 art. 5 al.4 spune că această calitate se obține exclusiv prin concurs conform legii. Acest lucru survine în legătură cu acuzațiile făcute de procurorii DNA care se referă la încălcăr ale atribuțiilor de inspector ISCTR.

Spre exemplu, una dintre aşa-zisele infracţiuni comise de acesta erau încadrate pe o lege inexistentă. Mai exact, vorbim de OG nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Ordonanța nr. 26/2011 ARTICOLUL 24, în vreme ce acea Ordonanţă a Guvernului are doar 14 articole.

Sub acest aspect, avocaţii i-au cerut prin intermediul instanţei, procurorului de fond să lămurească ce legi a încălcat Pop, pentru ca aceştia să formuleze concluziile finale.

Luând cuvântul, Pop spune în instanţă că: „La următorul termen vreau să declar lucruri ce nu le-am menţionat până acum. În altă ordine de idei, toate actele normative ale Parchetului se referă la statutul meu de inspector ISCTR în care eu nu mă regăsesc, fiind doar un coordonator al inspectorilor ajuns pe funcţie prin numire a ministrului. Nu am fost inspector ISCTR conform legii (OG 26/2011 art 5 alin 4), nu am dat concurs pentru un asemenea post şi nu am avut legitimaţie ori ştampilă care să îmi confere o asemenea autoritate”.