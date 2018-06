Umbrela protectoare a lui Vasile Dîncu a început să facă găuri

O adevarata masina de tocat bani, conducerea FRF se vede nevoita sa dea explicatii pentru debandada financiara de la Casa Fotbalului. Dupa patru ani de mandat, Razvan Burleanu si gasca lui fac cunostinta cu procurorii anticoruptie, semn ca umbrela protectoare a lui Vasile Dîncu a-nceput a face gauri. Printre acuzatiile formulate de diversi membri afiliati FRF regasim deturnarea de fonduri, uzurparea de calitati oficiale si inselaciunea, invinuiri ce se cer lamurite.

Prima data, DNA a pus intrebari la MTS, de unde a cerut detalii despre statutul juridic al Federatiei, situatia sub care functioneaza Comitetul Executiv, precum „si alte informatii de natura sa clarifice legalitatea in care s-a aflat, dupa 2014, conducerea Federatiei”, anunta prosport.ro. Ministerul Tineretului si Sporturilor nu comenteaza demersul procurorilor, mai cu seama ca este vorba despre o cercetare in curs, dar admite solicitarea DNA a primit un raspuns oficial.

Comitetul Executiv, ilegal din 2015

In primul rand, procurorii cauta sa lamureasca sub ce aspect a putut functiona (si lua decizii) Comitetul Executiv al FRF, organism pe care justitia l-a declarat definitiv ilegal constituit inca din 2015! Desi activa in afara legii, CEx s-a implicat in hotarari care implicau cheltuirea unor sume de ordinul milioanelor de euro.

Razvan Burleanu, ca si intreaga conducere a FRF, are si dusmani in lumea fotbalului, nu numai simpatizanti. Cativa dintre acestia au inaintat o serie de plangeri, iar aici merita sa-l amintim doar pe Tudor Iacov, presedintele clubului Progresul Bucuresti. Printre altele, Burleanu este acuzat ca la alegerile din primavara a acceptat sa voteze persoane care nu fac parte din conducerea unor grupari afiliate la FRF. Conform statutului Federatiei, nu exista posibilitatea ca presedintii cluburilor sau ai AJF-urilor sa-si poata delega atributiile, caz in care aproape 90 de votanti n-ar putea explica in cel fel au semnat la alegerile din aprilie.

Primele de la UEFA, motiv de zazanie

„Pai, capac au pus primele exorbitante pe care si le-au dat in iunie 2016”, isi justifica Iacov plangerea inaintata la DNA. Mai mult, in afara de primele de la UEFA impartite de Burleanu si amicii sai, conducerea FRF trebuie sa justifice si milioanele de euro risipite pe Centrele de Excelenta infiintate si ulterior desfiintate!

Deturnarea de fonduri, cireasa de pe tort

Ca orice combinagiu care se respecta, Razvan Burleanu are si o deturnare de fonduri in CV-ul expediat procurorilor. Pe scurt, seful FRF este acuzat ca a luat 300.000 de euro din fondurile europene pentru un program de integrare a tinerilor discriminati, integrare pe care, insa, Federatia n-a mai facut-o, caci a cheltuit banii fara a-i angaja pe cei 13 „subiecti”. Reclamat de Ministerul Dezvoltarii pentru aceste nereguli, Burleanu ar fi incercat sa scape basma curata dand in judecata Guvernul, scrie prosport.ro. A pierdut la Tribunalul Bucuresti, dar mai are calea atacului la Curtea de Apel.

Sursa: national.ro.