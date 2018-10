Un bărbat care a anunțat pe Facebook că se sinucide a fost găsit mort

Un bărbat din Arad care a anunțat pe Facebook că se sinucide a fost găsit mort, spânzurat de un copac. Potrivit anchetatorilor, cadavrul era în avansată stare de putrefacție.

Polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112, prin care se anunța o moarte suspectă în pădurea de la Măltăreț. Oamenii legii spun că nu sunt urme de violențe pe cadavru. Așa cum am relatat în luna iunie în EVZ, Andrei Vasilescu a anunțat pe rețeaua de socializare că a decis să își pună capăt zilelor, nefericit fiind. De la finele lunii iunie e căutat, după ec a dispărut de acasă, imediat după teribila postare. „Îmi pare rău că nu am putut accepta viața asta, dar mai bine îi așa. Nu știu unde îi dreptatea în viața asta. Alții au de toate, alții nu au nimic. Mai bine era să nu mă fi născut. Îmi pare rău, nu îi nimeni de vină că am ajuns să fac asta”, a scris tânărul pe Facebook, alături de o fotografie în care apare o funie atârnată de un copac.