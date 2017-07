Un basarabean a deschis primul magazin cu 150 de sortimente de bere din Cluj Napoca

În Cluj Napoca, un tânăr a deschis primul magazin din oraș de unde se poate cumpăra bere ”to go” din cele aproximativ 150 de sotimente de bere.

Roman Cuciuc (35 de ani) spune că şi-a propus să dezvolte cultura berii în România, să explice clienţilor că berea are diferite arome, că modul de producere este diferit.

„Am identificat o nişă nouă ca afacere şi am deschis magazinul Beer’s Point, Locul Berilor, promovăm berile în sine, atât cele din comerţ, cât şi berile artizanale, care păstrează reţetele tradiţionale, cu patru ingrediente – apă, drojdie, hamei şi malţ. Vrem să dezvoltăm cultura berii şi în România, aşa cum este în Belgia, Germania, SUA, Marea Britanie, astfel încât oamenii să înţeleagă ce beau. Acum, consumatorii au un singur înţeles, berea fiind o denumire generică, o băutură cu un singur gust în timp ce, în realitate, berea are foarte multe stiluri. Vrem să explicăm clienţilor că berea are diferite arome şi culori, că modul de producere, de fermentare, este diferit. Avem aproape 150 de feluri de bere. Am adus în premieră în România, conceptul de bere la draft #to go, pentru acasă. Prin sistemul folosit, ne asigurăm că berea de la noi este îmbuteliată exact ca la fabrică şi că îşi păstrează toate proprietăţile mult mai bine”, a spus Cuciuc pentru Mediafax.

Potrivit acestuia, noul concept a fost adus din Federaţia Rusă, unde a cunoscut o expansiune puternică în ultima perioadă, folosind un dozator special care permite îmbutelierea berii din butoi în PET-uri fără a intra în contact cu aerul.

„Avem sticle de 0,5 litri, 1 litru şi 2 litri, de unică folosinţă, toate sticlele având o etichetă cu denumirea, care se lipeşte pe loc şi care atestă tipul de bere şi ingredientele folosite. Ţinută la rece şi ferită de soare, garantăm o calitate a berii de 48 de ore. După ce terminăm de îmbuteliat, lăsăm un dop de spumă, care nu permite oxigenului să intre în bere şi să o altereze, sigilarea fiind mult mai sigură. Berea turnată în PET nu este o bere rea, nu afectează deloc calitatea ei, nu îi schimbă gustul. Avem şi bere fără alcool, dar şi bere cu 11,5 alcool”, a explicat antreprenorul din Republica Moldova.

În magazin se vând diverse sortimente de bere artizanală, făcută de mici producători autohtoni, care au denumiri precum Pure-C, Opium, Morning Glory, Easy Rider, Crowd Control, Terapia Gold, Imperial Fuck, dar şi bere de import, din Belgia şi Germania.

Roman Cuciuc a atras în această afacere un partener, un finanţator tot din Republica Moldova, intenţia fiind de a dezvolta o franciză care să ducă Beer’s Point în mai multe oraşe din România, dar şi în străinătate, în ţări precum Polonia, Germania, Cehia, Belgia, Marea Britanie şi Scoţia, „unde, într-adevăr, se bea bere”. Magazinul se află pe strada Observatorului în cartierul Zorilor.