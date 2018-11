Un celebru milionar din TOP 300 și-a bătut fiica pe holurile Sălii Polivalente din Cluj. Tânăra l-a denunțat la poliție

Caz incredibil în România! Un celebru milionar din TOP 300 este acuzat că își terorizează familia. Fiica ”Regelui berii” din Moldova susține că tatăl ei a fost protagonistul unui moment extrem de violent, atunci când ar fi agresat-o, în văzul tuturor, la Cluj, scrie cancan.ro.

Vasile Ciobanu, fondatorul Albrau Group, companie care are o cifră de afaceri de peste opt milioane de euro, este acuzat că își terorizează familia, de către propria fiică. Tânăra a mărturisit că a fost luată la palme în văzul tuturor, chiar pe holurile Sălii Polivalente din Cluj, acolo unde, zilele trecute, afaceristul s-a aflat în calitate de sponsor oficial al galei în care a luptat Daniel Ghiță.

Loredana, fiica milionarului din Bacău, a făcut mărturisiri de-a dreptul terifiante, în exclusivitate pentru Cancan. Din cauza violențelor, dar și a stricteții pe care Vasile Ciobanu o impunea familiei, Loredana, fiica acestuia, ar fi plecat de acasă, în urmă cu mai mulți ani.

”O bătea pe mama”

”Tata este un om foarte violent. O bătea pe mama când eram mică. Am rămas cu traume din cauza violențelor lui. E un dictator! La noi în casă, tata are principiul: dacă faci ce zice el, e totul lapte și miere, dacă îndrăznești să ai vreo opinie sau părere contra lui, te consideră dușman și devine violent.

Din aceasta cauză, în urmă cu șase ani eu am plecat de acasă și m-am stabilit la Cluj. M-am certat cu el foarte tare pentru că a insistat să urmez cursurile Facultății de Drept și eu nu am vrut să fac ce zice el. Mi-a zis franc: «Ori faci Dreptul, așa cum vreau eu, ori pleci din casa mea»

Eu m-am decis să merg pe drumul meu în viață și am plecat pentru trei ani în Anglia. De aproximativ un an, am revenit în țară și lucrez ca antrenor personal la Cluj, îmi place să fiu independentă și să îmi singură banii. Tata nu m-a ajutat cu nimic, el nu m-a susținut financiar”, își începe povestea fiica omului de afaceri.

”Mi-a propus să locuiesc în apartament cu amanta lui”

”În urmă cu câteva luni, am avut o tentativă de împăcare. Eu mi-am dorit să îmi văd mama și frații mai mici, dar tata mi-a oferit o soluție de-a dreptul uluitoare. El mi-a propus să vin la București și să locuiesc într-un apartament alături de amanta lui. Eu am refuzat categoric acest lucru.

În tot acest timp, de când am plecat de acasă, eu am ținut legătura cu fratele meu mai mic, iar, în afara familiei, toți apropiații tatălui meu știau că eu fac facultatea la Cluj și am o relație bună cu el.

Din această cauză, tata mi-a transmis invitația la gala de la Cluj, și-a dorit să stau cu el și cu fratele meu la masă, ca prietenii lui să știe că totul este OK între noi. Doar că eu nu mi-am dorit să-i fac jocul”, mai spune fata pentru cancan.

”Mi-a dat două palme”

”M-am dus la gală ca să îmi văd fratele, el a stat cu tata la masă, în zona VIP, iar eu m-am așezat în tribună, în public. La un moment dat, tata l-a văzut pe fratele meu în timp ce se uita la mine și imediat s-a dezlănțuit la adresa lui. I-a zis să se îmbrace și să plece de la masa lui și nici la hotel să nu vină, că nu-l primește.

Fratele meu s-a îmbrăcat și a plecat de la masă, în timp ce mi-a scris câteva mesaje în care mi-a explicat situația. Am mers să mă întâlnesc cu el, să-l liniștesc și am vrut să discut cu tata să-i explic situația. Neputând să intru în zona VIP, i-am trimis vorbă că-l aștept afară ca să discutăm.

După minute bune de așteptare, a venit tata, însoțit de un tip de la securitate și cu omul său de încredere. Primul lucru pe care l-a făcut, după ce m-a văzut, a fost să îmi dea două palme.

Mi-a vorbit urât, m-a făcut în tot felul. Iar prietenul meu, când a intervenit, a fost luat pe sus de cei doi bărbați care-l însoțeau pe tata. Imediat ce conflictul a degenerat, câțiva jandarmi ce se aflau prin zonă au intervenit. Din câte am înțeles, l-au amendat pe tata pentru că m-a bătut.

L-au luat și l-au dus în sala unde se desfășura gala, iar pe mine m-au îndrumat către o secție de poliție, acolo unde am fost și am depus plângere. Nu este normal ce a făcut, nu ne-am văzut de atâția ani, iar acum primul lucru pe care l-a făcut a fost să mă bată. Pentru ce a făcut, vreau să plătească”, a mai povestit Loredana.

„După ce l-a bătut, l-a dat afară din casă”

Mai mult decât atât, tânăra în vârstă de 25 de ani susține că tatăl ei, celebrul milionar din TOP 300, i-ar fi manipulat pe frații ei și tot timpul ar fi susținut în fața familiei că ea este un exemplu negativ și nu a procedat corect, în momentul în care a decis să plece de acasă.

De altfel, Loredana susține că Vasile Ciobanu, tatăl ei, le-a interzis fraților ei să mai țină legătura cu ea.

”Nu au voie să vorbească cu mine. Toți din familie m-au blocat pe rețelele de socializare. Tata le-a spus fraților mei că, dacă îndrăznesc să comunice cu mine, îi dă afară din casă și îi trimite la orfelinat. În urmă cu câțiva ani, tata a procedat așa cu sora mea, care este minoră.

După ce a bătut-o,a dat-o afară din casă. Timp de câteva luni, a locuit într-un apartament închiriat, în Iași, acolo unde mama locuiește alături de frații mei. În tot acest timp, sora mea nu a avut voie să o vadă pe mama. Din câte știu eu, sora mea a depus o plângere la Poliția Iași pentru tratamentul pe care l-a primit de la tata”, a mai susținut tânăra.

Vasile Ciobanu, unul dintre bogați oameni din România

În vârstă de 51 de ani, Vasile Ciobanu este considerat unul dintre cei mai de succes afaceriști de la noi din țară. Potrivit studiilor de specialitate, în urmă cu câțiva ani, businessmanul din Bacău, care deține o fabrică de bere și mai multe hoteluri prin diferite zone ale țării, avea o avere estimată la 20 de milioane de euro.