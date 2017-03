Un clujean reclamă nereguli la o asociație de proprietari. Administratorul a încasat banii şi a lăsat locatarii cu ochii în soare

În ultimii ani, tot mai mulți administratori ai asociațiilor de proprietari încalcă legile. Mulţi dintre clujeni îşi dau seama de neregulile de la asociaţie abia atunci când rămân cu banii luați și cu lucrările promise abandonate.

Clujeanul Alexandru Sergiu Precup a reclamat nereguli în ceea ce privește administrarea Asociației de Proprietari de pe str. Migdalului nr. 15, reprezentantă de domnul administrator Francisc Both, președinte asociație Janosi Pop, recenzorii Petru Simion, Laszlo Bazso și Ioan Bucșa.

Sergiu Precup povestește că administratorul și reprezentanții asociației au strâns timp de patru luni fonduri de la locatari pentru zugrăvirea și repararea scării blocului, însă lucrarea nu a început, administratorul a transmis – la insistențele locatarilor – că firma care trebuia să facă lucrările a renunțat. Prin urmare, locatarii au refuzat să mai plătească în continuare suma stabilită pentru lucrări și și-au cerut banii înapoi, însă administratorul a refuzat orice înțelegere.

”În urma unor ședințe de bloc, în care s-a discutat zugrăvirea și repararea scării blocului, s-a ajuns la comun acord să se strângă o suma de 50 lei/apartament pentru această lucrare. Lucrare care nu avea nici o ofertă de preț de la persoane sau firme autorizate pentru astfel de lucrări, doar de la persoane apropiate administratorului și a celor din conducere. Suma stabilită de administrator și reprezentații asociației pentru un etaj fiind de 1.000 lei. De bună credință și vrând să se facă o astfel de lucrare în bloc, am fost de acord și s-a început strângerea de fonduri în februarie 2016 fiind prima plată. Prima tranșă a fost efectuată la plata cheltuielilor, în felul următor. S-au plătit cheltuielile și în partea de jos a chitanței s-au trecut 50 lei fond de reparații (nu ne-a emis chitanță pe această sumă și nici în tabelul de cheltuieli nu au fost trecute). Această practică a fost timp de patru luni. Țin să menționez că în toate aceste luni nimeni nu a fost contactat pentru începerea lucrărilor. Punând în mod repetat întrebări domnului administrator și întrebând de bani, a spus că firma respectivă nu mai vine și nu se mai face deocamdată nicio lucrare. La aceste vorbe, am renunțat să mai plătim acea tranșă și am cerut că dacă nu se încep lucrările după aproape un an de zile cerem ca suma să fie trecută la cheltuieli sau să ne fie înapoiată, iar în momentul când se începe lucrarea să efectuam plata. Domnul administrator a refuzat această înțelegere spunându-ne că nu se poate înapoia acea sumă și nici să se taie din cheltuieli din anumite motive ale dânsului și anume că nu are cum să scoată banii din registrul de casa (bani care nu au fost dați cu chitanță)”, airmă Sergiu Precup.

Reprezentanții asociației nu vor să dea explicații

Clujeanul de pe strada Migdalului nr. 15 semnalează și faptul că locatarii plătesc la asociație fără chitanță și fără justificarea cheltuielilor, iar reprezentanții asociației sunt fără explicații.

”A doua problemă este tot de ordin administrativ, pentru că dânsul refuză să caute oferte pentru lucrările necesare asociației de locatari, iar curățenia în bloc se face de către o cunoștință a dânsului o dată pe lună, acea doamnă având salariu plătit de noi. Având de partea dânsului pe președintele Asociației și recenzorii acesteia, nu putem să tragem pe nimeni la răspundere, aceștia nevoind să ne dea nicio explicație, ba mai mult la o cerere înmânată domnului președinte, am primit un răspuns foarte evaziv.

În data de 22.02.2017 am întocmit o cerere pentru înapoierea sumelor strânse până la acea dată sau pentru folosirea ei în plata cheltuielilor; precum și o convocare scrisă pentru o ședință extraordinară pe data de 02.03.2017 în care să se discute existența banilor (bani pe care domnul administrator i-a folosit în tot acest timp), începerea lucrărilor la scara blocului precum și prezentarea unor acte de care noi nu avem știință (facturi de apă, de energie electrică, fond de reparații, fond de rulment). La cererea noastră pentru a ni se da un număr de înregistrare, domnul președinte nu a vrut să vorbească cu noi, soția dânsului luându-ne cererea și spunând că o să ne caute domnul președinte pentru a ne da un răspuns. În data 24.02.2017 convocarea postată pe panoul de afișaj al blocului a dispărut, iar în data de 26.02.2017 la ora 19 am găsit acea cerere în cutia poștală cu un răspuns foarte „protocolar”.

În data de 23.02.2017 având o discuție mai aprinsă cu domnul administrator, după ce o doamnă de la primărie mi-a spus ca nu este corectă această practică, domnul administrator a avut nerușinarea să-mi spună că acea suma (50 lei fond de reparații) este din suma trecuta pe chitanță. Tot în această zi într-o convorbire telefonică cu unul dintre domnii recenzori, ne-a fost adus la cunoștință că banii nu sunt la domnul administrator și că lucrările vor începe în data de 05.03.2017.

Ceea ce nu mi se pare normal este faptul să nu primești chitanță pe acea suma, să nu aibă curaj domnul președinte să ne dea un răspuns și mai ales să ne înmâneze cererea respectivă fiind vecini de etaj și cel mai grav este că domnul administrator ne oferă astfel de chitanțe și practică astfel de operații chiar sub nasul președintelui și al cenzorilor.

După demersurile noastre ne auzim povești, ba chiar un recenzor ne spune să ne fie rușine că vrem să ne opunem unor decizii de ale asociației”, încheie clujeanul.

Pentru că rezolvarea problemei pe cale amiabilă s-a dovedit a fi imposibilă, Sergiu Precup s-a adresat primăriei și a întocmit o reclamație în speranța că se va clarifica și se vor verifica actele acestei asociații și într-un final se va rezolva problema expusă.

Obligațiile administratorului de bloc

Tot mai mulţi cititori ne spun că, în asociaţiile lor, administratorul întocmeşte lista de întreţinere, încasează banii şi cam atât, însă administratorii de blocuri sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă, trimestrial, proprietarilor din cadrul asociaţiei de care răspund, prin e-mail sau în scris, situaţia financiară, cum sunt cheltuiți banii. Astfel trebuie să informeze situaţia plăţilor facturilor, a conturilor bancare, a dobânzilor aferente conturilor deschise, a plăţilor salariale, a restanţelor la facturi şi a lucrărilor angajate din punct de vedere financiar sub semnătura administratorului, a preşedintelui şi a cenzorului.

Obligaţia unei astfel de informări trimestriale a fost propusă, într-un proiect de lege, de către mai mulţi senatori, iar Guvernul a dat aviz favorabil.

Executivul este de acord ca administratorii de blocuri să fie obligaţi să anunțe trimestrial proprietarii locuinţelor despre situaţia facturilor, conturilor bancare, salariilor şi lucrărilor angajate. Aceste măsuri ar evita cazurile în care banii sunt cheltuiţi fraudulos.

Administratorii trebuie să dea dovadă „de o mai mare corectitudine”, iar proprietarii să afle situaţia exactă a cheltuielilor asociaţiei, acesta este argumentul invocat pentru obligația avizată de Guvern.

Ca motiv sunt amintite acţiunile în instanţă, ce au ca obiect recuperarea prejudiciilor aduse de către administratorii de blocuri, care au folosit banii locatarilor în interes personal. Aceştia la rândul lor fiind obligaţi să achite de mai multe ori sumele aferente pentru întreţinerea locuinţelor sau suportând consecinţele în cazul în care furnizorii de utilităţi nu şi-au încasat facturile, existând situaţii în care a fost oprită fumizarea apei potabile sau chiar a energiei termice pe perioada sezonului de iarnă.