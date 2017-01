Un clujean riscă să bată recordul la prelungirea măsurilor preventive. ”Pityu” află săptămâna viitoare dacă mai rămâne în arest

La Tribunalul Cluj va avea loc săptămâna viitoare un nou termen al procesului in care Kovacs Istvan, Stefanut Andrei Ioan, Schaser Alexander, Jeler Erwin, Donea Victor Andrei, Baciu Paul Daniel sunt trimisi in judecata sub acuzatia de trafic de droguri. Daca impotriva ultimilor dintre acestia instanta a luat masura arestului la domiciliu, a controlului judiciar sau nu a luat nicio masura preventiva, Kovacs Istvan se afla de mai bine de sapte luni in arest preventiv, o perioada considerata drept extrem de lunga de catre unii reprezentanti ai mediului judiciar.

Presupusa retea, un singur tap ispasitor

La finele lunii aprilie a acestui an, ofiterii DIICOT Cluj descindeau in mai multe locatii de pe raza orasului Cluj-Napoca, efectuand perchezitii intr-un dosar de consum si trafic de droguri. La data de 29 aprilie, reprezentantii DIICOT anuntau ca au confiscat in urma perchezitiilor o cantitate impresionanta de cannabis, drog considerat de risc, dispunand retinerea pentru 24 de ore si prezentarea inculpatilor Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventiva. Chiar daca in dosar exista un numar de opt inculpati, cu totii acuzati de aproximativ aceleasi infractiuni, doar impotriva lui Kovacs Istvan instanta a decis luarea masurii arestului preventiv, impotriva altor patru hotarand ca masura arestului la domiciliu este suficienta.

Astfel, daca la data de 24 mai a acestui an instanta dipunea prelungirea masurilor preventive luate in cauza, la data de 22 iunie instanta dispunea inlocuirea masurii arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar in ceea ce-i priveste pe Stefanut Andrei Ioan, Schaser Alexander, Jeler Erwin si Donea Victor Andrei, mentinand masura arestului preventiv in ceea ce-l priveste pe Kovacs Istvan.

Cu toate ca dupa fiecare prelungire a masurii arestului preventiv, avocatii incupatului Kovacs Istvan au facut contestatie, Curtea de Apel Cluj, istanta competenta sa judece calea de atac, le-a respins de fiecare data, acesta ramanand pana in prezent in arestul penitenciarului de maxima siguranta Gherla, potrivit bzc.ro.

Prelungirea abuziva a masurii preventive, motiv de condamnare a Romaniei la CEDO

Kovacs Istvan, mai bine cunoscut sub numele de „Pityu”, pare sa aiba soarta celor care odata arestati, isi executa pedeapsa inainte de a fi condamnati macar pe fond. Potrivit unor surse, practica nu este una rar intalnita, existand jurisprudenta relevanta la nivel european referitoare la condamnari ale statelor care-si tin prea mult inculpatii in arest preventiv.

„Este de notorietate faptul ca arestul este cea mai dura masura preventiva, fiind menita sa asigure buna desfasurare a procesului penal si inlaturarea oricarei piedici in aflarea adevarului, insa aceasta masura trebuie sa isi pastreze, pe tot parcurursul intervalului pe care este luata, proportionalitate cu gravitatea acuzatiilor care sunt aduse inculpatului. Prelungirea abuziva a duratei arestului preventiv poate echivala cu o executare anticipata a pedepsei care urmeaza sa fie aplicata in cauza si nu de putine ori pune Statul roman in ipoteza de a avea calitatea de parat intr-un eventual proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului”, precizeaza surse din mediul judiciar care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

In contextul in care fiecare cerere de revocare sau de inlocuirea a masurii arestului preventiv cu o masura mai putin restrictiva i-a fost respinsa, cauza in care Kovacs Istvan este trimis in judecata pare sa aiba toate sansele de a deveni inca una in care inculpatul isi executa pedeapsa chiar inainte de o condamnare pe fond. Este cunoscut faptul ca Romania a fost condamnata in repetate randuri pentru lipsa motivarii deciziilor de prelungire a masurilor arestului preventiv, existand si situatii in care inculpatilor le-a fost prelungita masura chiar de 15 sau de 20 de ori consecutiv, dupa cum a fost cazul procuroarei Angela Nicola, care a petrecut mai bine de doi ani in arest preventiv, sau cel al judecatoarea Veronica Cirstoiu, care a executat nu mai putin de 390 de zile in arest preventiv.

Referitor la practica instantelor judecatoresti de a prelungi automat masurile de arest preventiv, Daniel Gradinaru, vicepresedintele Curtii de Apel Bucuresti, declara in urma cu ceva timp pentru portalul Lumea Justitie ca „Mentinerea in stare de arest creeaza aparenta unei executari de pedeapsa”. Magistratul mai arata faptul ca „Masura arestarii preventive este si trebuie sa ramana una exceptionala, inclusiv prin prisma prevederilor art.5 par.3 din Conventia Europeana a Drepturilor si Libertatilor Fundamentale ale Omului”. Acest pasaj se regaseste in Decizia nr.198/C din 7 mai 2014, pronuntata in dosarul nr. 16876/3/2013/a13, in care judecatorul Gradinaru, examinand o cerere a lui Nelu Iordache, a motivat inlocuirea arestului preventiv cu o masura mai usoara pe considerentul ca mentinerea in spatele gratiilor a afaceristului „poate crea aparenta unei executari de pedeapsa”. „Dincolo de natura si gravitatea infractiunilor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata, Curtea apreciaza ca perioada petrecuta de acesta in stare de arest (de peste 1 an si 5 luni) este de natura sa diminueze pericolul concret pentru ordinea publica si sa atenueze sentimentul de insecuritate indus in randul cetatenilor, mentinerea inculpatului in stare de arest creand aparenta unei executari de pedeapsa, iar nu a unei detentii provizorii… Mentinerea unei persoane in arest preventiv trebuie sa fie justificata de existenta unor motive suficient de puternice indicate de catre instante… Dupa trecerea unei perioade de timp, instantele sunt obligate sa ia in considerare, chiar si din oficiu, posibilitatea luarii fata de persoana privata de libertate a unor masuri alternative (arestul la domiciliu ori control judiciar)”, arata magistratul.

Cateva din cele mai cunoscute cazuri in care inculpatii au petrecut luni sau chiar ani in arest preventiv (Sursa:Luju.ro)

Nelu Iordache

-arestat la 02 decembrie 2012, eliberat la 07 mai 2014

-perioada petrecuta in arest: 1 an si 5 luni

Daniel Nicolae (fiul procuroarei Angela Nicolae):

-arestat la 29 octombrie 2013, eliberat la 27 mai 2014. Rearestat la 09 iunie 2014, aflat in continuare dupa gratii.

-perioada petrecuta in arest: 1 an si 4 luni

Procuroarea Angela Nicolae:

-arestata la 29 octombrie 2013, eliberata la 27 mai 2014. Rearestata la 4 septembrie 2014, aflata in continuare dupa gratii.

-perioada petrecuta in arest: 1 an si 1 luna

Judecatoarea Veronica Cirstoiu:

-arestata la 09 august 2013, eliberata la 02 septembrie 2014

-perioada petrecuta in arest: 1 an si 1 luna

Dorin Cocos:

-arestat la 29 octombrie 2014, aflat in continuare dupa gratii

-perioada petrecuta in arest: 4 luni si 1 saptamana

Gheorghe Stefan, zis Pinalti:

-arestat la 29 octombrie 2014, aflat in continuare dupa gratii

-perioada petrecuta in arest: 4 luni si 1 saptamana

Deputatul Viorel Hrebenciuc:

-arestat la 29 octombrie 2014, aflat in continuare dupa gratii

-perioada petrecuta in arest: 4 luni si 1 saptamana