Un clujean și-a transformat garajul în AFUMĂTOARE /Și-a preparat produsele din porcul tăiat pentru Crăciun

În cursul acestei dimineți, polițiștii locali au fost sesizați de faptul că locatarii unui bloc de locuințe din cartierul Între Lacuri au fost puternic deranjați de fumul provenit dintr-un garaj amplasat lângă imobilul în cauză, condus în exteriorul construcției printr-o țeavă metalică improvizată.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Protecția Mediului și Serviciului Inspecție Comercială s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că în garajul menționat s-a improvizat o afumătoare într-un dulap metalic. A fost identificată și chemată la fața locului persoana responsabilă pentru această faptă, care în calitate de proprietar al garajului a folosit amplasamentul pentru afumarea cârnaților proveniți în urma sacrificării unui porc.

„Ne-am trezit de dimineață cu un miros îngrozitor. Din garajul vecinului nostru ieșea un nor imens de fum. Prima dată am crezut că cineva i-a făcut o farsă sau că printr-o nenorocire i-a luat foc spațiul respectiv. Apoi am văzut ce de fapt, acesta și-a afumat cârnații de porc într-un dulap special amenajat în garaj. E incredibil ca în Cluj-Napoca, în 2016 să mergi la muncă cu hainele mirosind a carne afumată. Mirosul a intrat și în interiorul mașinolor parcate în zonă” declară unbul dintre vecinii clujeanului.

Pentru fapta mai sus menționată, respectiv pentru utilizarea garajului amplasat pe domeniul public în alte scopuri decât pentru gararea autovehiculului, proprietarul garajului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2000 lei în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/2009 și H.C.L. nr. 191/2009.

De asemenea, în urma măsurilor dispuse de către polițiștii locali prin Procesele verbale de constatare a contravenției încheiate la fața locului, contravenientul a luat măsuri urgente pentru dezafectarea dulapului metalic compartimentat și modificat pentru afumarea produselor din carne, respectiv predarea acestuia la un centru autorizat de colectare a deșeurilor feroase.

Gazeta de Cluj vă invită pe această cale să relatați într-un comentariu la acest articol, ce alte atribuiri au găsit clujenii pentru garajele din fața blocurilor.