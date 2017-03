Un fost consilier județean evazionist cere strămutarea procesului

Fostul consilier județean sălăjean, ŞANDRU GABRIEL MARIUS, judecat pentru evaziune fiscală cere strămutarea procesului, magistrații de la Curtea de Apel Cluj judecând această solicitare.

Potrivit graiulsalajului.ro, fostul consilier judetean Marius Sandru, fost lider al PPDD Salaj si vicepresedinte PNL Salaj, a fost condamnat de judecatorii Tribunalului Salaj miercuri, pe 11 ianuarie, la patru ani de inchisoare cu executare, pentru evaziune fiscala.

Este a doua pedeapsa cu executare pronuntata pentru Marius Sandru, care in luna aprilie a anului trecut a fost condamant la sapte ani si jumatate de inchisoare cu executare. Pana acum. Sandru are de stat dupa gratii in total 11 ani si jumatate. Iar fostul consilier judetean mai are inca un dosar pe rol. Bineinteles, tot pentru evaziune fiscala.

Acuzatiile aduse de procurori in acest dosar in care a fost condamant pe 11 ianuarie vizeaza faptul ca în perioada 2012 – 2013, în calitate de administrator al SC TCM Constructii & Instalatii SRL Târgu Mures si SC Eco Aqua Logistics SRL Cluj Napoca, Sandru a dispus înregistrarea în contabilitatea societatii de facturi fictive având ca obiect utilaje folosite în domeniul constructiilor si prestari servicii în acest domeniu de activitate, facturi pe care la rubrica furnizori figureaza firma SC Vegal Construct, si SC Agrotev Zid SRL. Scopul era sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului, producându-se astfel un prejudiciu la buget de 955.920 de lei.

Marius Sandru a fost condamant pe 20 aprilie 2016 la sapte ani si sase luni de închisoare cu executare de catre magistratii Tribunalului Salaj în primul dosar de evaziune fiscala deschis pe numele sau, din cele trei pe care le are pe rolul instantei.