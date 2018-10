Un judecător acuză influențe dubioase în Dosarul „Jandarmeria”. Procuror în piscina unui serviciu secret

Un judecător a făcut dezvăluiri uluitoare despre legăturile dintre șeful Secției Parchetelor Militare din PÎCCJ, Gheorghe Cosneanu, servicii secrete și Procurorul General Augustin Lazăr.

Judecătorul Constantin Udrea a vorbit, miercuri seara, într-o emisiune, la postul național de televiziune, despre cel care-i anchetează pe jandarmii care au acționat la mitingul din 10 august.

„Acționează furibund, uitând că se știe că se duce și face baie în piscina unui anumit serviciu secret, împreună cu altcineva, uitând că se știe că este implicat în anchetarea unor capi ai unui serviciu secret”, a afirmat Udrea.

Magistratul a mai spus că generalul Cosneanu vrea să mențină execuțiile în baza protocoalelor secrete și îi șicanează pe judecătorii militari cu plângeri disciplinare la Inspecția Judiciară prin intermediul Procurorului General, Augustin Lazăr.

„În momentul actual, se fac presiuni teribile asupra judecătorilor. Și vă dau un exemplu foarte simplu: deși Legea privind organizarea și funcționarea Inspecției Judiciare nu permite procurorilor să sesizeze Inspecția Judiciară cu privire la presupuse abateri disciplinare ale judecătorilor, domnul Cosneanu a inițiat nu stiu câte proceduri împotriva judecătorilor militari – proceduri care prin Procurorul General al României au ajuns la Inspecția Judiciară. Inspecția Judiciară a tratat această sesizare a Procurorului General (semnată de dumnealui, cu ștampilă) ca fiind o petiție a unui cetatean oarecare. Contrar Legii 317 din 2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii și a Inspecției Judiciare, s-a adăugat la lege, printr-o dispoziție a CSM-ului, și s-a spus că o asemenea petiție a Procurorului General poate fi primită, deși ea este inadmisibilă. Prin urmare, Procurorul General, împins din spate de către generalul Cosneanu, a semnat câteva asemenea sesizări către Inspecția Judiciară, spre șicanarea judecătorilor militari”, a explicat judecătorul Udrea, potrivit evz.ro.

Magistratul a mai completat: „În prezent, cea mai nocivă activitate în domeniul protocoalelor o are Secția Parchetelor Militare, condusă din păcate de generalul Cosneanu Gheorghe. Eu am crezut că la vârsta și la maturitatea pe care o are, înțelege nocivitatea acestor protocoale”.

Generalul de brigadă, magistrat Gheorghe Cosneanu, fostul șef al Parchetului Militar Timișoara, a fost numit, la începutul anului 2017, pe o perioadă de 3 ani, la conducerea Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Decretul de numire a fost semnat în ultima zi de activitate a Guvernului Ciolos, de către președintele Klaus Iohannis, după ce candidatura magistratului timișorean a fost avizată de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Generalul magistrat Gheorghe Cosneanu s-a evidențiat, printre altele, prin clasarea, în 2015, a „Dosarului Revoluției – aproape 1.000 de oameni uciși și circa 3.000 răniți prin împușcare” pe motiv că fapta nu există și că „nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea”.