Un jurnalist s-a sinucis, spânzurându-se cu cureaua de la pantaloni de un pod

Jurnalistul satmarean Cristian Matos, fost consilier personal al deputatului PNL Romeo Nicoara, si-a pus capat zilelor intr-un mod crunt, spanzurandu-se cu cureaua de la pantaloni pe un pod din judetul Alba. Matos le-ar fi spus apropiatilor ca merge sa faca o excursie in Muntii Apuseni. Nu se cunosc motivele pentru care acesta a decis sa isi puna capat zilelor.

De numele sau se leaga atacuri virulente la persoane care au ocupat functii de conducere in politica si administratia judeteana din Satu Mare, precum Adrian Stef sau Mircea Govor, care erau tintele sale predilecte. Au intrat in colimatorul lui Matos si anumiti sefi de servicii publice deconcentrate, arata Someseanul.ro

Ultima postare pe Facebook a lui Cristian Matos a fost legata de iubita sa: „Pentru toti cei care aseara au ras de ce i-au facut iubitei mele..va garantez ca o sa preferati sa raspundeti in fata justitiei si nu a mea…Hristosi sa fiti nu o sa scapati…nici in mormant….va scot cu dintii!!!!”, a scris acesta, duminica, 2 iulie, pe Facebook.

Inainte de aceasta, Cristian Matos mai scrisese pe facebook doua mesaje, chiar inaintea zilei sale de nastere: ”Drumuri bune…te am in gand…te port in suflet…in viata asta sau viitoarele tot impreuna suntem…nu fi necajita…cauta cu privirea Carul Mare ma uit si eu si vb lui Aristotel…avem un punct de sprijin sa rasturnam pamantul…parfum de cirese amare ce dulce imi esti” si ” Din Muntii Apuseni unde Soarele merge sa doarma va multumesc mult…special lui Romeo Nicoara si lui Ciprian Rus…celorlati fata in fata…dar imi ia un an…”

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!