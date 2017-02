Peste un milion de euro pentru Ro-Verde Landscaping SRL,”băieţii lui Boc” de la spaţii verzi

La începutul acestei luni, municipalitatea clujeană a acordat un contract în valoare de 5,4 milioane de lei firmei Ro-Verde Landscaping care se va ocupa de transportul resturilor de vegetaţie de pe spaţiile verzi din Cluj Napoca. Firma este ”abonată” la contractele cu multe zerouri puse la bătaie de Emil Boc. În cadrul societăţii s-a perindat un consilier de pe vremea când preşedintele României era Ion Iliescu, iar acum societatea este patronată de Ion Olteanu care mai deţine firmele Garden Center Group sau Eco Horticultura, firme care au ”muls” contractele lui Boc pentru amenajarea spaţiilor verzi din Cluj Napoca.

La sfârşitul lunii trecute, în cadrul SEAP, Primăria Cluj Napoca a atribuit o licitaţie în valoare de 5.430.150 de lei, fără TVA, pentru contractul ”Încărcat, transportat, depozitat resturi vegetale de pe zonele verzi ale municipiului Cluj-Napoca domeniu public” firmei RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., în situaţia în care societatea a fost singurul participant, iar valoarea estimată a contractului fusese de 5.449.500 de lei, fără TVA. Potrivit descrierii succinte a contractului, firma câştigătoare va trebui să se ocupe de ”Încărcat, transportat, depozitat resturi vegetale de pe zonele verzi ale municipiului Cluj-Napoca conform descrierilor din Caietul de sarcini. Cantităţi minim-maxim acord-cadru: 1. Încărcat, transportat, descărcat, tocat şi stocat resturi vegetale = min. 11.500 to-max. 45.000 to; 2. transportul resturilor vegetale = min. 170.000 km- max. 675.000 km; 3.Depozitare resturi vegetale = min.11.500 to – max.45.000 to. Cantităţi minim-maxim contract subsecvent: 1. Încarcat,transportat,descărcat, tocat şi stocat resturi vegetale = min. 5.000 to – max.11.500 to; 2. transportul resturilor vegetale = min. 40.000 km – max. 170.000 km; 3. Depozitare resturi vegetale= min. 5.000 to – max. 11.500 to.”. Contractul, care are ca termen de derulare 38 de luni şi principalul criteriu de atribuire impus de autoritatea contractantă fiind acela al preţului cel mai scăzut. În caietul de sarcini care a stat la baza derulării acestei licitaţii, autoritatea contractantă solicita operatorului economic care urma să primească acest contract să deţină o staţie de compasat autorizată, unde urmează să fie transportate resturile vegetale, în vederea depozitării. Un alt criteriu impus este acela ca toate utilajele care urmează să execute transportul, atât pe raza Municipiului Cluj-Napoca, precum şi în afara oraşului, să fie dotate cu sisteme de monitorizare GPS şi prin satelit.

Suveica din grădină

Firma Ro-Verde Ladscaping SRL a fost înfiinţată în anul 2011, de Maria Lazăr, în calitate de asociat unic, iar administraţia companiei era asigurată de Cătălin Marius Vişan. În anul următor, Maria Lazăr cesionează părţile sociale deţinute la SC Ro-Verde Landscaping SRL către Iuliana Madlen Lazăr şi către administrator Cătălin Marius Vişan.

Iuliana Madlen Lazăr este un fost consilier prezidenţial, din timpul mandatului fostului preşedinte Ion Iliescu, iar în 2002 a fost decorată cu Ordinul Naţional pentru Merit în grad de cavaler.

În prezent firma este deţinută de Ion Olteanu şi Cătălin Marius Vişan. În 2014, SC Ro-Verde Landscaping SRL a cumpărat SC Căpăţînă Company SRL şi în anul 2015, împreună cu firma SC Garden Center Grup SRL, au preluat de la doi cetăţeni greci (Ioakeim Batidis şi Panagiotis Moschos) societatea Agrodynamic SRL.

Olteanu şi Iuliana Madlena Lazăr, au fost asociaţi la SC Eco Horticultura SRL şi SC Garden Genter Grup SRL, firma din urmă făcând parte din structura acţionariatului, alături de Ro-Verde Landscaping, în cadrul SC Căpăţînă Company SRL.

Probleme penale cu afacerea Artexim

Cătălin Marius Vişan, acţionarul minoritar de la Ro Verde Landscaping, a fost implicat în afacerea penală Artex. În 2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a solicitat instituirea sechestrului pe averea lui Cătălin Marius Vişan, patronul Artexim Internaţional şi preşedintele Fundaţiei Culturale Artex, unul dintre oamenii de afaceri preferaţi la acordarea contractelor derulate de ministerele conduse de Elena Udrea şi Theodor Paleologu din guvernul condus de Emil Boc.

Garden Center Group şi Eco Horticultura, au contracte cu majoritatea administraţiilor locale din România. Conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, cele două firme sunt titulare în peste 200 de contracte publice cu administraţiile locale din România şi cu cele sectoriale din Bucureşti. În 2009, un contract încheiat între SC Eco Horticultura şi Administraţia Domeniului Public sector 1 (primărie condusă de Andrei Chiliman) a făcut obiectul unui control al Curţii de Conturi. Verificările au constatat că firma Eco Horticultura a mărit preţurile, iar primarul Andrei Chiliman a plătit mai mult decât făcea pentru amenajarea spaţiilor verzi. La data respectivă bugetul lui Chiliman a fost de aproape 23 de milioane de euro. În 2009, Curtea de Conturi recomanda ”extinderea verificărilor privind lucrările efectuate de Geca Impex şi Eco Horticultura pentru identificarea tuturor cazurilor de nerespectare a clauzelor contractuale prin decontarea unor preţuri mai mari faţă de cele din devizul ofertă sau de nerealizare a lucrărilor contractate şi achitate”, însă rapoartele Curţii de Conturi nu s-au finalizat cu nici un dosar. Adrian Cobzaru, partenerul de afaceri al lui Olteanu, face parte din cercul de apropiaţi al lui Sorin Oprescu, fostul primarul general al Capitalei, fiind prieten cu fiul fostului edil bucureştean, Mircea Oprescu.

Afacerea Artex

Cătălin Marius Vişan era acuzat de procurori că a participat la spălarea a cel puţin 2,3 milioane de lei, printr-un circuit financiar care cuprindea mai multe firme fantomă, controlate de doi oameni de afaceri care percepeau pentru aceste servicii un comision între 6-8%.

În 2002, Curtea de Conturi a României a sesizat Parchetul General în legătură cu numeroase nereguli semnalate la cheltuirea banilor publici în cazul lucrărilor de reamenajare la Muzeului Brukenthal şi la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa.

În vederea reorganizării expoziţiei permanente a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, conducerea acestei instituţii de cultură a contactat direct, deci în mod vădit contrar legii, firma SC Artex Internaţional, care a estimat lucrările la 11 milioane de euro, plus TVA. Anunţul nu a fost publicat nici în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nici în SEAP, ci într-un ziar central, termenul pentru prezentarea ofertei fiind de doar patru zile.

Un Boc, un arbore pentru Cluj Napoca

Pe data de 5 martie anul trecut, Primăria Cluj Napoca a atribuit contractul ”Material dendrologic pentru municipiul Cluj Napoca” firmei SC Garden Center Grup SRL, valoarea cu care această firmă a câştigat această licitaţie a fost de 626.640 de lei, în situaţia în care municipalitatea estimase valoarea contractului la 885.240 de lei şi în ultimii ani cumpărase mii de soiuri de copaci şi arbuşti.

Sebastian Albescu