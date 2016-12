Un nou atentat: Ambasadorul Rusiei la Bolivia împuscat în propriul apartament

Dupa asasinarea ambasadorului Rusiei, ieri la Ankara, un nou atentat a avut loc.

Petr Polshikov, in varsta de 56 de ani, a fost gasit mort in apartamentul sau din Moscova, prezentand o rana la cap, provocata de focuri de arma, relateaza Mirror, citat de StirileProTv.

Potrivit postului de televiziune Ren, doua cartuse goale au fost gasite in locuinta diplomatului. Circumstantele in care s-a petrecut incidentul raman neclare, iar politistii iau in calcul toate variantele.

Cand s-au tras focurile de arma, sotia victimei se afla si ea in apartament, dar a scapat teafara.

Se pare ca Polshikov era vazut drept o figura importanta in Ministerul de Externe rus, in aripa latino-americana. In trecut, Polshikov a fost ambasadorul Rusiei la Bolivia.