Un pensionar de poliţie şi altul de MApN au oferit un spectacol de kung fu. Cel de armată s-a ales cu coastele fisurate!

Mirajul aerului sănătos, de ţară, i-a cuprins şi pe doi pensionari – unul de MApN şi altul de MAI – prieteni de familie încă din perioada când erau activi la Cluj-Napoca, astfel că aceştia s-au stabilit cu ceva ani în urmă la Cătina unde fiecare şi-a cumpărat casă şi grădină. Însă – pornind de la pasiunea lor comună, alcoolul – scandalurile dintre ei au devenit tot mai dese, astfel că rivalitatea dintre ei a degenerat vinerea trecută într-o bătaie cruntă, dusă chiar pe uliţele satului. Din încleştare a ieşit câştigat pensionarul de MAI, mai robust şi mai tânăr vreo cu cinci ani decât cel de armată, pierzătorul alegându-se cu câteva coaste fisurate.

Gheorghe, pensionarul de armată, aşteaptă spăşit pe coridoarele I.M.L. Cluj înainte de a fi poftit în cabinetul de consultaţii al instituţiei. Este însoţit de Niculina, soţia lui. Aceasta mă recunoaşte instantaneu fiindcă în urmă cu aproximativ doi ani relatasem în scris despre încăierarea sa cu o consăteancă din Cătina. Aceasta o făcuse ”praf” pe Niculina cu o lovitură de kung-fu, în cap, scoţând-o pe “tuşă” pentru două săptămâni. Povesteşte femeia, slobodă la gură: “Acum, după mine, a venit rândul soţului meu care a fost bătut săptămâna trecută de fostul lui prieten, Victor. Acesta consideră de la o vreme că în mâna lui e legea şi se crede stăpânul locului. L-a lovit atât de tare în coaste, încât acum bietul Gheorghe abia mai respiră”. Mărturiseşte la rândul său victima, cu aer damnat: “Unsprezece ani am fost prieten cu Victor, de când eram amândoi activi – el în poliţie, la Cluj şi eu în armată, la unitatea din Someşeni – şi uite cu ce m-am ales din partea lui: numai bătaie şi supărare”. Apoi se închide în sine, afectat de incident. Continuă însă, îndrăzneaţă, Niculina: “Eu n-am asistat la scenă, eram plecată la lucru şi când m-am întors numa` am aflat că „tata” e dus cu salvarea la U.P.U. având coastele rupte de Victor. Apoi, după câteva minute, a apărut la noi acasă chiar Victor, beat-turtă şi pus pe scandal. A vrut să intre peste mine, ca să mă lovească, dar am reuşit să închid la timp poarta altfel mă „rupea”. Dar, nu-i nimic, acum a dat-o-n bară, îi facem plângere la poliţie pentru ce-a făcut vineri”. Între timp iese, nervos, şi soţul ei, cu un certificat medico-legal în care i s-au recomandat peste două săptămâni de îngrijiri. Apoi, braţ la braţ, aşa cum se cuvine în cazul a două persoane onorabile, părăsesc sediul I.M.L. Cluj cu un aer triumfal, de adevărați învingători.

“La nivelul unităţii de poliţie din Cătina a fost depusă o plângere sub aspectul săvârşirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Un bărbat, de 63 de ani, a reclamat faptul că, la data de 15 septembrie a.c., a fost victima unei agresiuni”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtătorul de cuvânt al I.P.J. Cluj.

Foto reprezentativă