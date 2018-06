Un procuror DIICOT îi cere lui Kovesi 100.000 lei

Procurorul DIICOT Ionel Tudosan cere Judecatoriei Sectorului 1 obligarea sefei DNA Laura Kovesi, in solidar cu parchetul anticoruptie, la plata a 100.000 lei.

Procurorul DIICOT Ionel Tudosan cere Judecatoriei Sectorului 1 obligarea sefei DNA Laura Kovesi, in solidar cu parchetul anticoruptie, la plata a 100.000 lei. Actiunea a fost introdusa in instanta dupa ce Inalta Curte l-a achitat definitiv pe Tudosan pentru complicitate la santaj, in dosarul fabricat de DNA cu sprijin de specialitate de la SRI. Demersul lui Tudosan trebuie urmat de toti oamenii nevinovati nenorociti de DNA. Procurorul DIICOT Ionel Tudosan trebuie sa fie un exemplu pentru toate victimele DNA si pentru toti oamenii nevinovati nenorociti de parchetul condus de Laura Kovesi.

Ionel Tudosan a dat-o in judecata pe Laura Kovesi, cerand obligarea acesteia, in solidar cu DNA si cu procuroarea Mihaela Iorga Moraru, la plata unor daune de100.000 de lei.

“Trei ani de umilinte, denigrari, minciuni la adresa mea, au incetat azi, instanta suprema, in complet de 5 judecatori, mentinand solutia de achitare de la fond. A fost nevoie de 8 judecatori, fond si apel, sa arate unor procurori habarnisti ce este aceea o infractiune. Si cu astfel de oameni eu ma consideram coleg! Urmeaza insa si reversul. De data asta pe cinstite!”.

Actiunea, care are a fost anuntata in premiera de Jurnalul National, a fost introdusa la Judecatoria Sectorului 1 in 6 iunie 2018 (vezi facsimil). Adica la o saptamana dupa ce Inalta Curte l-a achitat definitiv pe Ionel Tudosan in dosarul fabricat de DNA cu sprijin de specialitate de la SRI.

