Un șofer clujean a izbit un biciclist și l-a lăsat inconstient pe marginea drumului

Un tânăr din comuna clujeană Nima a accidentat un biciclist pe care l-a lăsat inconstient pe marginea drumului și a fugit de la locul accidentului.

Accidentul a avut loc pe drumul judeţean 172F, în localitatea bistriţeană Măluţ. Un biciclist de 21 de ani din comuna Braniştea a fost luat în plin de un autoturism care circula din sens opus, în timp ce se îndrepta spre oraşul Beclean, acolo unde munceşte. Potrivit adevarul.ro, în urma impactului, biciclistul a rămas prins de capotă, moment în care, şoferul în loc să oprească şi să-i acorde acestuia primul ajutor, a virat şi accelerat pentru a-l arunca jos de pe maşină.

Imediat după, şoferul s-a făcut nevăzut, lăsându-l pe biciclist să agonizeze pe marginea drumului. Din nefericire pentru şofer, în urma impactului, acesta şi-a pierdut unul dintre numerele de înmatriculare de la autoturism, astfel că poliţiştii au putut să-l identifice rapid.

La scurt timp după accident, poliţiştii au făcut mai multe filtre. Acesta a fost surprins de un filtru în localitatea Petru Rareş din Bistriţa-Năsăud, însă nu a oprit la semnalele oamenilor legii. Poliţiştii nu au putut să se ţină de şoferul vitezoman şi au chemat în sprijin Poliţia Rutieră, care a reuşit să-l prindă în apropiere de Gherla.

Şoferul este un tânăr de 25 de ani din localitatea Nima. Acesta conducea un autoturism împrumutat. Alcooltestul a arătat că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan. „Un tânăr de 25 de ani din Nima, judeţul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 172F, pe direcţia de deplasare Beclean-Braniştea, a pierdut controlul volanului, intrând pe contrasens, unde a lovit un biciclist de 21 de ani din Braniştea, care circula din sens opus. Tânărul de 25 de ani a părăsit locul accidentului, fiind identificat ulterior de către poliţişti pe raza judeţului Cluj, în apropiere de Gherla. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv”, a declarat purtătoruld de cuvânt al IPJ Bistriţa-Năsăud, Diana Pintea. Şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanţei în cursul zilei de joi pentru arest preventiv. Acesta este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui autoturism sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.

Norocul biciclistului, care a fost destul de grav rănit în urma impactului, a fost că accidentul s-a produs în faţa casei părinţilor unui paramedic SMURD. Acesta se afla în vizită la părinţi în momentul producerii accidentului şi i-a acordat biciclistului primul ajutor. Tot el este cel care a anunţat accidentul la 112. „Eram la părinţii mei în vizită, când am auzit un zgomot. Am ieşit în şosea şi am văzut o victimă întinsă pe asfalt, cu o bicicletă lângă. Victima sângera şi i-am imobilizat capul, am anunţat la 112. I-am acordat primul ajutor, i-am eliberat căile aeriene. Am discutat cu colegii, care au trimis o ambulanţă de la Beclean şi un echipaj de terapie intensivă mobilă de la Bistriţa. Până la sosirea lor, am menţinut contactul cu victima şi am transmis date echipajelor care erau pe drum”, a declarat paramedicul.