Un tânăr din Cluj, premiat la TEDx, se judecă cu FSPAC: ”O mare dezamăgire față de sistemul de învățământ românesc”

Un tânăr din Cluj se judecă cu FSPAC și cere schimbarea regulamentului de admitere. Deși are media 8,40 la BAC, reclamantul nu a fost admis nici la taxă la specializarea Media Digitală în detrimentul unor candidați cu medii mult mai mici, scrie clujust.ro.

Marius Mariș este fotograf oficial la mari festivaluri, precum TIFF, Electric Castle, Jazz in the Park sau Summer Well, și-a făcut din liceu un SRL-D care este pe profit, a înființat acceleratorul de start-up-uri pentru elevi – iXperiment, a fost premiat la TEDx Cluj și a fost unul dintre cei mai apreciați speakeri de la TEDx Târgu Mureș, unde a vorbit despre sistemul educațional român. El a absolvit Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”, fiind și project manager la festivalul din curtea școlii – Ghibstock.

Tânărul cu acest CV impresionant s-a înscris în vara lui 2017 la admitere la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) – specializarea Media Digitală, constând în concurs de dosare în funcție de mediile candidaților la Bacalaureat. Marius Mariș a marcat, prin cererea de înscriere, prima opțiune loc bugetat, iar a doua opțiune loc cu taxă. Acesta nu a fost admis pe locurile bugetate întrucât acestea au fost ocupate de candidați cu medie mai mare, dar nici pe locurile cu taxă întrucât acestea au fost ocupate de candidați, unii cu medii mai mici, dar care au marcat prima opțiune loc cu taxă, aspect care, potrivit regulamentului facultății, prevalează.

Candidatul consideră Regulamentul de admitere nelegal, astfel că s-a adresat instanței de judecată. Tribunalul Cluj i-a respins acțiunea ca neîntemeiată, dar în recurs, Curtea de Apel Cluj a casat sentința și a trimis cauza să fie rejudecată la prima instanță.

”O mare dezamăgire față de sistemul de învățământ românesc”

Prin acțiunea înregistrată în septembrie 2017, Marius Ștefan Mariș a solicitat anularea Regulamentului de admitere al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării pentru anul universitar 2017-2018, nivel licență, pentru nelegalitate și obligarea facultății la emiterea unui nou Regulament de admitere cu ”respectarea normelor legale imperative, organizarea unui nou concurs de admitere, în condiții de legalitate”.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că în data de 12 iulie 2017 s-a înscris la concursul de admitere pentru Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Media Digitală, sesiunea iulie 2017, pentru anul universitar 2017/2018. Admiterea s-a desfășurat pe bază de concurs de dosare (în funcție de mediile de la bacalaureat obținute de către candidați).

Pe fișa de înscriere a optat pentru o singură specializare de la nivelul licență: Media Digitală. A precizat că, în conținutul fișei de înscriere, a menționat ca este de acord să urmeze cursurile FSPAC, specializarea Media Digitală, la oricare din regimurile/modalitățile propuse de facultate atât la buget cât și la taxă.

Media lui de la examenul de bacalaureat este 8,40, iar media ultimului concurent declarat admis la Media Digitală a fost 6,00. Cu toate acestea, a constatat că nu a fost admis nici la buget și nici la taxă, deși în Regulamentul de Admitere al Universității Babeș-Bolyai, aprobat de Senat prin Hotărârea 1756/06.02.2017 la punctul A, art. 2, lit. b se prevede că “Pot candida pe locurile cu taxă candidații aflați sub linia de admitere pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor sau punctajelor, dar care satisfac cerința minimală de admitere si care solicită aceasta, explicit, în fișa de înscriere, precum și cei care optează pentru această formă ori pot fi admiși numai la această formă”.

După ce a fost respins la admitere, Marius Mariș a depus, mai întâi, contestație la rezultate, însă comisia facultății, prevalându-se de regulamentul propriu, a respins contestația, pe motiv că “rezultatele finale au respectat regulamentul facultății”.

Dat fiind răspunsul facultății la contestație, în temeiul Regulamentului de Admitere al UBB, tânărul s-a adresat Comisiei de Admitere pe Universitate cu solicitarea de a reanaliza contestația și a lua măsurile necesare, însă răspunsul primit a fost unul nefavorabil, în sensul că “facultatea a soluționat corect contestația, în conformitate cu propriul regulament de admitere”.

In continuare, a urmat procedura prealabilă instituită de art. 7 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu UBB, însă răspunsul a fost unul negativ, motiv pentru care a procedat la sesizarea instanței printr-o cerere în care și-a exprimat ”dezamăgirea profundă pe care a resimțit-o față de sistemul de învățământ din România și față de politicile acestuia.”

A arătat că pe parcursul liceului a fost implicat activ în diverse activități extrașcolare, de dezvoltare personală ori în folosul comunității, activități de voluntariat etc, participând la seminarii, conferințe, atât ca auditor, cât și ca formator pentru alți tineri, atât în țară, cât și în străinătate (Austria, Estonia). În paralel, încă din timpul liceului, a înființat o societate, SRL-D, prin care a derulat activități de profil Media-Digital fiind foarte interesat de acest domeniu.

După finalizarea liceului, a ales să facă un an pauză în ceea ce privește educația formală, pentru a implementa și finaliza proiectele începute în timpul liceului, ca apoi să se dedice studiului universitar. În acest an de pauză a continuat proiectele începute, fiind apreciat de comunitate pentru tot ceea ce făcea, fiind premiat de către TEDx Cluj-Napoca pentru unul dintre proiectele implementate și chiar invitat ca speaker la o conferință TEDx Târgu-Mureș, unde a vorbit chiar pe tema educației din România.

