Un tânăr din Vâlcele, fost practicant de arte marţiale, s-a lăsat bătut de vecinul certăreţ decât să-şi facă singur dreptate!

Paul este un tânăr din Vâlcele, comuna Feleacu, fost practicant de arte marţiale, posesor al unui fizic atletic – însă om de o mare blândeţe, caracteristică persoanelor puternice. Mărturiseşte, cu grai molcom, că duminică a fost victima bătăii unui vecin care intră mereu pe sens interzis în scuarul unde el locuieşte, punându-şi viaţa în pericol, dar şi vieţile conducătorilor auto care tranzitează localitatea, în drum spre Turda. Iar faptul că l-a mustrat în câteva rânduri l-a determinat pe vecin să-l lovească în urmă cu câteva zile cu o ţeavă, iar acum să-i ardă nişte picioare… Tânărul spune că putea să-l spulbere în bătaie, dar preferă să predea cazul oamenilor legii decât să-şi facă dreptate singur!

Bărbatul de 30 de ani se plimbă, şchiopătând, prin sala de aşteptare a I.M.L. Cluj. E limpede că omul are multe treburi de făcut, pare ocupat până peste cap – dar, în ciuda faptului că aşteaptă ceva vreme – reuşeşte să fie văzut până la urmă de către legişti. După ce iese din cabinet, în mână cu un certificat, acceptă să-şi relateze povestea. Îmi spune că n-o face din orgoliu personal, ci pentru ca să dea o pildă şi altor oameni care se lovesc de situaţii precum a sa – şi de asemenea, pentru ca respectivii să fie atenţi când trec prin Vâlcele, pentru ca nu cumva din cauza individului care-i face lui probleme să se producă o nouă tragedie rutieră! Asta, în situaţia când e de notorietate faptul că la un moment dat parohul din sat a intenţionat să strângă fonduri pentru construcţia “Obeliscului celor morţi în accidente”. Vâlcele fiind localitatea în care tot a treia familie are câte un membru mort într-un accident de circulaţie acestea fiind la ordinea zilei pentru că satul e “rupt” în două de drumul naţional care leagă Clujul de Turda! În aceste condiţii tânărul spune că vecinul său, un anume Sorin, în vârstă de circa 54 de ani circulă tot timpul băut şi intră pe sens interzis în scuarul de întoarcere din faţa casei sale. “Face asta permanent, i-am atras atenţia să nu mai pună în pericol viaţa nimănui, dar rezultatul a fost că în urmă cu două săptămâni m-a lovit cu o ţeavă. L-am iertat, gândindu-mă că nu e bine să mă judec cu un consătean, dar ieri (duminică, 30 septembrie – n. n.) m-am trezit cu el în aceeaşi situaţie. Când am oprit în zona locuinţei mele el a intrat pe contrasens. Am văzut cum iese din maşină şi se-ndreaptă spre maşina mea, intenţionând să mă scoată din maşină. Am coborât crezând că vrea să-şi ceară scuze pentru purtarea lui de acum două săptămâni, dar m-a lovit cu piciorul – atât de tare încât acum abia mai umblu. Puteam să-l bat, vă daţi seama, ca fost sportiv de performanţă, dar am preferat să-l reclam la poliţie şi acum să-mi scot în sprijinul acuzei mele certificat medico-legal. Totul ca să fac ceva să nu omoare pe cineva”, explică tânărul. Apoi, preocupat şi grăbit, la culme, părăseşte sala şchiopătând puternic…

“În speţa de la Vâlcele, s-a deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Totodată, se fac cercetări în vederea clarificării tuturor aspectelor sesizate şi pentru tragerea la răspundere penală a autorului”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.