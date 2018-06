Un tânăr și-a ingropat tatal cu tot cu un BMW X5 de 70.000 de euro

Si la noi in tara mai au loc inmormantari extravagante cu televizoare si aur in sicriu, dar asta parca este prea de tot.

Si-a ingropat tatal cu tot cu un BMW X5 de 70.000 de euro. Oricat ar parea de incredibil imaginea nu este deloc trucata. In Nigeria un tanar a decis sa-si ingroapte tatal cu tot cu un BMW X5, masina pe care batranul si-a dorit-o toata viata.

Tanarul Nigerian a fost distrus de faptul ca tatal lui a murit chiar inainte ca el sa poata sa-i cumpere masina mult visata, asa ca a decis ca nu e prea tarziu sa faca asta nici dupa moarte.

Astfel a platit pe X5 peste 70.000 de euro si l-a bagat in pamanat. Exact! A sapat o groapa uriasa si a bagat masina cu totul in ea, iar pe tatal lui l-a “inmormantat” in masina. Tot satul s-a strans la inmormantarea incredibila ca sa vada toti sicriul pe patru roti. Masina a fost cumparata nou-nouta si adusa direct la cimitir.

Groapa uriasa a fost sapata in zile bune de catre angajatii cimitirului iar in momentul in care a fost coborata in groapa, cei care faceau acest lucru erau imbracati la costum si purtau manusi albe. Totul a fost pus la punct ca sa arate exact ca o inmormantare “regala”.

Modul in care au coborat masina cu tot cu trupul neinsufletit al batranului a fost destul de ingenios. Au pus cativa busteni deasupra gropii, au parcat masina pe ei, iar cand ceremonia s-a terminat au inceput sa scoata bustenii de sub masina astfel incat ea sa cada in groapa.

Imaginea a devenit asa cum era de asteptat virala pe Facebook iar comentariile precum: “avea si navigatie ca sa-si gaseasca drumul spre lumea de dincolo” nu au intarziat sa apara.

Sursa: ciao.ro