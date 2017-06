Unchi bătut bestial la comanda nepotului său de 12 ani! Victima îl urechiase pe puşti pentru că scuipa trecătorii!

Fapt incredibil petrecut într-o curte de pe strada Bucureşti din Cluj: un băiat de 12 ani a ordonat o bătaie soră cruntă pentru unchiul său, împreună cu care locuieşte. Bărbatul de 29 de ani îl urechiase pe copil şi-i „articulase” şi o palmă peste ceafă pentru că acesta îi scuipa pe toţi vârstnicii care treceau prin faţa porţii lor. Iar bătaia unchiului s-a petrecut şi ea într-un mod cu totul inedit: puştiul a dat fuga la o sală de sport din apropiere şi s-a întors cu opt sportivi, dintre care doi dintre ei i-au rupt maxilarul, fără comentarii, unchiului moralist.

Ioan David este un bistriţean care munceşte la o firmă de colectare a materialelor reciclabile şi care locuieşte împreună cu soţia, cei patru copii ai săi – dar şi cu familia surorii – într-o casă închiriată pe strada Bucureşti nr. 77 din Cluj-Napoca. Duminică, 18 iunie, acesta a fost pus într-o situaţie incredibilă de către nepotul în vârstă de 12 ani, fiul surorii sale, Alex, un puşti de o obrăznicie ajunsă proverbială: ieşit în curte, băiatul îi scuipa, cocoţat pe gard, pe toţi vârstnicii care treceau prin faţa porţii lor. David a văzut scenele şi, indignat, l-a dus pe copil în casă şi l-a urecheat puţin, după care i-a ars şi o scatoalcă peste ceafă. La care micuţul i-a zis doar atât: „Lasă că-ţi arăt eu ţie”! şi a dat fuga la o sală de sport din apropiere şi s-a întors la unchiul însoţit de nu mai puţin decât de opt gealaţi, cu toţii luptători de sporturi de contact. Povesteşte David, luni 19 iunie, pe coridoarele I.M.L., cu dificultate, având maxilarul fracturat: „Erau nişte tineri cu vârste cuprinse între 19 şi 23 de ani şi nici n-am apucat să ies din curte că doi dintre ei m-au şi luat la serii de pumni, punându-mă imediat la pământ după ce am dat prima dată cu capul de poartă”. Bărbatul mărturiseşte că în continuare a dat telefon la numărul unic de urgenţă 112, a ajuns la U.P.U., apoi la Clinica de Chirurgie Maxilo-facială. „Au vrut să mă interneze pe loc, însă am refuzat, fiindcă cei patru copii ai mei – în faţa cărora s-a petrecut bătaia – erau acasă, singuri. Acum am venit să fiu consultat şi după aceea voi depune plângere împotriva nepotului, doar-doar vor face oarece autorităţile împotriva lui, nu de alta dar din el e limpede că va ieşi mai târziu un criminal. Pe soră-mea nu port duşmănie, e şi ea o femeie necăjită, cu Alex am eu ce am”. Bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii, dar este trimis de către medici înapoi la clinică, pentru finalizarea consultului, însă refuză acest lucru, din pricina lipsei de timp şi a fricii pentru ziua de mâine. Mărturiseşte, înainte de plecare, bărbatul de 29 de ani: „Sunt distrus, nu mănânc decât cu paiul şi dacă mâine nu mă prezint la serviciu s-ar putea să rămân şi fără slujbă, fiindcă patronul nu aşteaptă la nesfârşit după problemele mele”… Apoi, cu un aer profund damnat, părăseşte instituţia medicală clujeană.

„La data de 18 iunie a.c., Poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că, pe strada Bucureşti din Cluj-Napoca, a fost agresat un bărbat de mai multe persoane. Victima a fost transportată la unitatea medicală pentru îngrjiri de specialitate. Până în prezent, la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs incidentul nu au fost depuse plângeri penale”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.