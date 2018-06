Undă verde pentru Spitalul Regional din Florești. A fost semnat protocolul de asociere dintre Ministerul Sănătății și Comuna Florești

După mult timp de așteptare protocolul de Asociere dintre Ministerul Sănătății și Comuna Florești, în vederea actualizării PUZ emis de Comuna Florești și pentru îndeplinirea altor obiective privind realizarea Spitalului Clinic Regional de Urgență Cluj, a fost aprobat luni de Consiliul Local Floresti.

Protocolul urmează să fie semnat de către Comuna Florești, reprezentată de primarul Horia Șulea și de către reprezentanții Ministerului Sănătății.

Joi, 21 iunie se va face o ședință unde va fi supusă aprobarea actualizare PUZ.

„Iată așadar că în timp ce pe unii îi doare rău de Șulea, punându-l ba la ALDE, ba la PSD, ba la PMP sau UDMR, dar nimeni neîntrebându-l pe el însuși ce și cum, primarul Șulea bate drumul Capitalei, unde, sustinut de senatori de Cluj ai PSD si UDMR, precum si de factori de decizie din ALDE, am repus lucrurile in făgașul lor normal. Aspect care a fost înteles și de conducerea Consiliului Judetean Cluj. Spitalul regional de Urgență are deja un Certificat de urbanism + un PUZ + o actualizare PUZ + o Autorizație de demolare prin care se autorizează executarea lucrărilor de Casare și Desființare imobile în vederea eliberării Amplasamentului pentru Obiectivul Spitalul Clinic Regional de Urgență Florești, toate actele fiind emise de Primaria Floresti. Aceeasi institutie va emite acum actualizarea PUZ solicitata de reprezentantii Bancii Mondiale dupa modificarea amprentei la sol a SRU. Si, desi reprezentantii Ministerului Sanatatii ai Bancii Mondiale si ai consultantului international Jasper au fost initial reticenti legat de capacitatea si viteza unei primarii de comuna sa bifeze cu succes asemenea provocari, dupa primele zile de discutii, am primit intregul lor sprijin si incredere. Si legat de ALDE, PSD, UDMR sau ce doriti dvs…Dragilor, sunt membru PNL de mai bine de 10 ani, vicepresedinte al PNL Cluj si sunt ferm convins ca activitatea mea viitoare in PNL Cluj si conlucrarea fructuoasa cu presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, va duce si pe mai departe la dezvoltarea sanatoasa a PNL si, deosebit de important, la crearea unei societati bazate pe principii democratice si valori liberale. Tot in sedinta de azi s-a facut inca un pas legat de modernizarea strazii Eroilor, prin aprobarea documentatiei aferente achizitiei publice privind modernizarea / reabilitarea iluminatului public de pe str Eroilor. Oricum, le multumesc consilierilor PNL, UDMR, ALDE, PSD (Luisa Oprea) si PMP (Cristi Coroian) care au dat dovada de responsabilitate si au fost prezenti la sedinta. Din pacate, interesul consilierilor Adrian Mic (PMP) si Matei Dionisie Doru (PSD )fata de comuna care i-a ales si fata de un obiectiv precum Spitalul regional de Urgenta este…judecati dvs care ! Cimpean Sebastian (PSD) a fost plecat din tara”, spune Horia Șulea.